Откройте тайны Баку: исследуйте мистические места и узнайте уникальные истории, скрытые за стенами старинных зданий
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по мистическому Баку, где каждый камень хранит вековые тайны. Вас ждет знакомство с Домом с привидениями, где каждый шепот стен насыщен историями из прошлого.
Мы посетим читать дальшеуменьшить
средневековый особняк, где визирь бакинского хана принимал важнейшие решения, и итальянское палаццо, наполненное атмосферой старины.
Шахский дворец откроет перед вами свои величественные врата, а элементы восточного декора расскажут о традициях и обычаях местных жителей.
Эта экскурсия - настоящее погружение в атмосферу мистики и истории, которое оставит незабываемые впечатления и новые знания о восточной культуре. Экскурсия пешеходная, подходит для путешественников от 12 лет и не требует дополнительных расходов. После бронирования вы получите всю необходимую информацию для встречи в старом городе.
Рекомендуем сочетать эту прогулку с экскурсией по каменным улочкам Старого города для полного погружения в атмосферу Баку
Для экскурсии «Мистический Баку» наиболее подходящими месяцами являются июнь, июль и август. В это время город особенно оживлен, что позволяет глубже погрузиться в атмосферу и культуру Баку. Весной и осенью также стоит посетить Баку, так как эти месяцы предлагают комфортные условия для прогулок и изучения истории города. Это время идеально для тех, кто предпочитает более спокойные экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый город
Итальянское палаццо
Легендарный хамам
Дом с привидениями
Средневековый особняк визиря
Описание экскурсии
Таинственный Баку
Мы пройдем по узким улицам Старого города и посетим аутентичные бакинские дворики. Отыщем итальянское палаццо и легендарный хамам, где зародились традиции сватовства. А также вы увидите Дом с привидениями и услышите истории, которые хранит о нем главный городской архив.
Загадочные сюжеты
Обойдём все три домена силы: суеверный, светский и религиозный. Загадаем желание в месте, где когда-то жил наш святой старец — целитель душ и тел. Научимся читать тамги на уникальных изразцах ручной работы в особняке, куда со всего мира приезжают мастера керамисты за «благословением» от потомка самого Пророка. Узнаем невероятные истории мечети 11 века, на месте которой более тысячи лет стояло святилище зороастрийцев.
Новые знания о восточной культуре
Я поясню, почему именно шиитское течение ислама наполнено мистицизмом и массой поверий. Что жители использовали раньше для защиты от сглаза и как они делили драгоценные камни на мужские и женские. А еще раскрою, как понять, что в восточном доме живет невеста на выданье, и почему на Востоке так любят и почитают кошек.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Экскурсия подходит для путешественников от 12 лет
Обратите внимание: на экскурсии мы посещаем святые места. Это может не подойти людям других религий, запрещающих посещать святыни иных конфессий. В таком случае предлагаю вам обратить внимание на другие прогулки
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На фиксированной точке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3187 туристов
Я — историк по образованию и гид с лицензией. С 2010 года провожу экскурсии по Баку. Это город контрастов: современный, заряжающий энергией, пахнущий нефтью, но сохранивший старинные улочки с вековыми читать дальшеуменьшить
легендами, традиции воспитания и ритуалы чаепития с беседами обо всём.
Не будет скучных лекций с перечислением дат и событий, нудных повествований и разговоров о политике. Вместе мы зарядимся невероятной энергией Восточной столицы, соберём массу позитивных эмоций и красочных фотографий на память. Увидимся в Баку!
Советую записываться на первые дни поездки — после прогулки вы получите тонну ссылок и советов, как интереснее и ярче провести следующие дни. Всем моим гостям в течение следующих дней после встречи доступна бесплатная консультация по телефону или онлайн и советы насчет дальнейшего путешествия в Баку. За короткое время вы получите максимум полезной информации в лёгкой и доступной форме.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Туранская
Списались с Алисой заблаговременно и договорились о встрече. Также Алиса очень четко и понятно соориентировала по месту начала путешествия по Старому городу, заранее выслав на ватсап все пароли, явки и читать дальшеуменьшить
подсказки). Сразу с первых минут экскурсии стало понятно, что Алиса любит и знает родной Баку. Энергичный и живой экскурсовод, владеющий материалом, с оптимистичным настроем и чувством юмора. Приезжаю в Баку не в первый раз и хотелось услышать что-то нестандартное и незаеженное. Содержание экскурсии полностью оправдало мои ожидания. В конце встречи все не могли наговориться и разойтись). Также бонусом Алиса предоставляет "свой путеводитель" для дальнейших самостоятельных прогулок по Баку. Этого никто не делал из экскурсоводов на моем опыте путешествий. Желаю Алисе как можно больше "выгуливаемых" туристов, процветания и всего самого наилучшего! Буду рекомендовать и надеюсь на новые встречи).
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Анна
Очень интересная экскурсия, без избитых маршрутов, с множеством мистических историй и легенд. Алиса показала несколько интересных локаций, куда мы вернулись на следующий день, когда они были открыты. Несмотря на то, что маршрут не предусматривает посещение знаковых мест, несколько из них мы все же не оставили без внимания. Также было дано множество рекомендаций что посетить, где поесть, какие сувениры купить.
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Т
Татьяна
Посетили чудесную экскурсию - Мистический Баку с прекрасным гидом Алисой. Очень понравилась структура экскурсии, интересные рассказы и рекомендации Алисы по посещению разных мест. Если было бы больше времени, то взяли читать дальшеуменьшить
бы сначала экскурсию по Старому городу, а потом Мистический Баку, но и так остались очень довольны. Конечно, прямо в Старом городе есть очень много предложений за другие деньги, но по соотношению цена-качества эта экскурсия супер. Рекомендуем провести ее в первый день отдыха, чтобы учесть рекомендации Алисы. Благодарю Алисе мы узнали об уникальном мастере Мир Теймуре и в последущие дни нам удалось встретиться с ним, приобрести книгу и уникальные изделия ручной работы. Алисе успехов и всего самого замечательного. А Трипстеру - благодарность за такую возможность!
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И
Илья
Очень понравилась экскурсия с Алисой по Баку. Экскурсия получилась интересной, живой и очень комфортной. Алиса прекрасно знает город, рассказывает увлекательно, легко и с душой. Было видно, что она любит Баку читать дальшеуменьшить
и умеет передать эту любовь гостям.
Маршрут был продуманным, без суеты, с интересными фактами, красивыми местами и полезными рекомендациями. Благодаря Алисе мы не просто посмотрели город, а действительно почувствовали его атмосферу. Остались очень довольны и экскурсией, и общением.
Спасибо Алисе за прекрасный день и замечательные впечатления о Баку. Смело рекомендуем!
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Анастасия
Отличная экскурсия, очень интересная, нетривиальная. Алиса показала места, которые сами мы бы не обнаружили, рассказала много интересных историй, дала рекомендации и прислала супер полезный гайд. Спасибо!
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Н
Нина
Восхитительная экскурсия и чуткое отношение к человеку с проблемой хождения. Была возможность сидеть и слушать. Спасибо большое Алисе. Нина и Елизавета Ампилогова.