Что вас ожидает

Таинственный Баку

Мы пройдем по узким улицам Старого города и посетим аутентичные бакинские дворики. Отыщем итальянское палаццо и легендарный хамам, где зародились традиции сватовства. А также вы увидите Дом с привидениями и услышите истории, которые хранит о нем главный городской архив. Заглянете в средневековый особняк, когда-то принадлежавший визирю — зятю бакинского хана. Узнаете, как в его потайных комнатах решались судьбы людей и как связанные с ним суеверия переросли в важный местный обычай.

Новые знания о восточной культуре

Я поясню, почему именно шиитское течение ислама наполнено мистицизмом и массой поверий, как на волне нефтяного бума 19 века в Баку появилась ложа масонов и как здесь выбирали место для постройки Шахского дворца. Что жители использовали раньше для защиты от сглаза и как они делили драгоценные камни на мужские и женские. А еще я раскрою, как понять, что в восточном доме живет невеста на выданье.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.