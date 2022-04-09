Мистический Баку

Погрузиться в мир городских легенд, фольклора и восточных суеверий на прогулке по Старому городу

Индивидуальная
Приглашаю открыть Баку с необычной стороны! Я проведу вас по его самым загадочным местам, покажу Дом с привидениями и средневековый особняк, итальянское палаццо и Шахский дворец.

Помогу расшифровать элементы восточного декора и раскрою, куда уже почти пять веков приходят загадывать желания местные жители.
Мистический Баку
Мистический Баку
Мистический Баку
Мистический Баку
Мистический Баку
Мистический Баку
Мистический Баку
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Что вас ожидает

Таинственный Баку

Мы пройдем по узким улицам Старого города и посетим аутентичные бакинские дворики. Отыщем итальянское палаццо и легендарный хамам, где зародились традиции сватовства. А также вы увидите Дом с привидениями и услышите истории, которые хранит о нем главный городской архив. Заглянете в средневековый особняк, когда-то принадлежавший визирю — зятю бакинского хана. Узнаете, как в его потайных комнатах решались судьбы людей и как связанные с ним суеверия переросли в важный местный обычай.

Новые знания о восточной культуре

Я поясню, почему именно шиитское течение ислама наполнено мистицизмом и массой поверий, как на волне нефтяного бума 19 века в Баку появилась ложа масонов и как здесь выбирали место для постройки Шахского дворца. Что жители использовали раньше для защиты от сглаза и как они делили драгоценные камни на мужские и женские. А еще я раскрою, как понять, что в восточном доме живет невеста на выданье.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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