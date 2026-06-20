Для экскурсии «Мистический Баку» наиболее подходящими месяцами являются июнь, июль и август. В это время город особенно оживлен, что позволяет глубже погрузиться в атмосферу и культуру Баку. Весной и осенью также стоит посетить Баку, так как эти месяцы предлагают комфортные условия для прогулок и изучения истории города. Это время идеально для тех, кто предпочитает более спокойные экскурсии.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по мистическому Баку, где каждый камень хранит вековые тайны. Вас ждет знакомство с Домом с привидениями, где каждый шепот стен насыщен историями из прошлого.Мы посетим

средневековый особняк, где визирь бакинского хана принимал важнейшие решения, и итальянское палаццо, наполненное атмосферой старины. Шахский дворец откроет перед вами свои величественные врата, а элементы восточного декора расскажут о традициях и обычаях местных жителей. Эта экскурсия - настоящее погружение в атмосферу мистики и истории, которое оставит незабываемые впечатления и новые знания о восточной культуре. Экскурсия пешеходная, подходит для путешественников от 12 лет и не требует дополнительных расходов. После бронирования вы получите всю необходимую информацию для встречи в старом городе. Рекомендуем сочетать эту прогулку с экскурсией по каменным улочкам Старого города для полного погружения в атмосферу Баку

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Таинственный Баку

Мы пройдем по узким улицам Старого города и посетим аутентичные бакинские дворики. Отыщем итальянское палаццо и легендарный хамам, где зародились традиции сватовства. А также вы увидите Дом с привидениями и услышите истории, которые хранит о нем главный городской архив.

Загадочные сюжеты

Обойдём все три домена силы: суеверный, светский и религиозный. Загадаем желание в месте, где когда-то жил наш святой старец — целитель душ и тел. Научимся читать тамги на уникальных изразцах ручной работы в особняке, куда со всего мира приезжают мастера керамисты за «благословением» от потомка самого Пророка. Узнаем невероятные истории мечети 11 века, на месте которой более тысячи лет стояло святилище зороастрийцев.

Новые знания о восточной культуре

Я поясню, почему именно шиитское течение ислама наполнено мистицизмом и массой поверий. Что жители использовали раньше для защиты от сглаза и как они делили драгоценные камни на мужские и женские. А еще раскрою, как понять, что в восточном доме живет невеста на выданье, и почему на Востоке так любят и почитают кошек.

Организационные детали