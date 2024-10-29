Индивидуальная
Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева
Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
49%
Небанально по Баку в вечерних огнях
Лампа Алладина, летающие ковры и советские фильмы - всё это в Баку! Узнайте больше о городе через интерактив и юмор
Начало: Гостиница
Сегодня в 20:00
11 дек в 20:00
€39
€77 за всё до 4 чел.
Мистический Баку: путеводитель по тайнам старинного города
Откройте тайны Баку: исследуйте мистические места и узнайте уникальные истории, скрытые за стенами старинных зданий
Начало: На фиксированной точке
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Солнечные ковры Баку
Посетите уникальный музей Кямиля Алиева в Баку, где собраны солнечные ковры. Узнайте о технологии их создания и насладитесь азербайджанским гостеприимством
Начало: В центре Баку
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€21 за человека
17%
Путешествие в глубь веков: тайны Гобустана и Апшерона
Исследовать наскальные рисунки, узнать о древней религии и увидеть горящую гору
Начало: В старом городе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€5
€6 за человека
20%
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
13 дек в 09:30
от €124
€155 за всё до 7 чел.
-
70%
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€17
€56 за человека
