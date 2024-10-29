читать дальше

самому разрисовать неоновыми красками гипсовую фигурку.

Местоположение не центральное, такси от центра обойдется в 600-700р. Есть возможность приехать на электричке, но способ не самый удобный, если вы не знаете где вокзал и расписание электричек.

Из минусов я бы отметила завышенную цену на данное мероприятие на этом сайте, поскольку можно в музей приехать отдельно без брони, покажут всё то же самое, только посещение будет стоить в 3 раза дешевле, если оплачивать билет на месте. Возможно, здесь цена оправдана тем, что бронируя время, там не будет других посетителей (хотя я в этом не уверена, может просто нам так повезло, что мы были одни). Стоит ли за это переплатить - решать каждому.