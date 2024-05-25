Это путешествие про ремесло, культуру и историю нашей страны! Гончарное дело — древнейшее искусство, на мастер-классе по которому вы опробуете традиционные методы лепки и воплотите свои творческие идеи в жизнь. В храме Атешгях познакомитесь с обрядами этой святыни. А в центре Гейдара Алиева мы расскажем о современной культуре и истории.

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Гончарная мастерская (3 часа). Вы понаблюдаете, как мастер работает с глиной, узнаете о различных способах обработки и декорирования керамики. А затем выберите собственный проект — вазу, чашу, скульптуру или другое изделие, — и погрузитесь в мир форм и текстур, работая с глиной под руководством керамиста.

Атешгях (1 час) — храм огня, один из символов страны. Здесь горит священное пламя, которое никогда не должно погаснуть. Мы расскажем о его истории и о значении огня в зороастризме. А ещё о древних ритуалах, очищающих душу. Вы увидите обряды, которые до сих пор проводятся в храме.

Центр Гейдара Алиева (3 часа). На каждом этаже здания проходят выставки — мы посетим их, чтобы углубиться в современную культуру и историю Азербайджана. Зайдём в музей Гейдара Алиева, где вы услышите о выдающемся политике и лидере нации. И обязательно сделаем отличные фотографии на фоне центра — архитектурного произведения искусства!

Организационные детали