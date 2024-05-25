Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана
Это путешествие про ремесло, культуру и историю нашей страны! Гончарное дело — древнейшее искусство, на мастер-классе по которому вы опробуете традиционные методы лепки и воплотите свои творческие идеи в жизнь. В храме Атешгях познакомитесь с обрядами этой святыни. А в центре Гейдара Алиева мы расскажем о современной культуре и истории.
Гончарная мастерская (3 часа). Вы понаблюдаете, как мастер работает с глиной, узнаете о различных способах обработки и декорирования керамики. А затем выберите собственный проект — вазу, чашу, скульптуру или другое изделие, — и погрузитесь в мир форм и текстур, работая с глиной под руководством керамиста.
Атешгях (1 час) — храм огня, один из символов страны. Здесь горит священное пламя, которое никогда не должно погаснуть. Мы расскажем о его истории и о значении огня в зороастризме. А ещё о древних ритуалах, очищающих душу. Вы увидите обряды, которые до сих пор проводятся в храме.
Центр Гейдара Алиева (3 часа). На каждом этаже здания проходят выставки — мы посетим их, чтобы углубиться в современную культуру и историю Азербайджана. Зайдём в музей Гейдара Алиева, где вы услышите о выдающемся политике и лидере нации. И обязательно сделаем отличные фотографии на фоне центра — архитектурного произведения искусства!
Организационные детали
В стоимость включён трансфер из отеля и обратно на минивэне Mercedes Vito (до 6 пассажиров) или на микроавтобусе Mercedes Sprinter
Дополнительные расходы: обед — 20-25 манат с человека, гончарный мастер-класс — 30 манат для взрослых, 15 манат для детей, входные билеты в Центр Гейдара Алиева — 15 манат, выставка классических машин — 10 манат (по желанию)
Глиняные изделия, сделанные вами во время тура, сможете получить в течение недели после термообработки
Экскурсию можно оплатить в рублях по текущему курсу с российской карты
При бронировании двух наших экскурсий в подарок вы получите VIP-трансфер из отеля до аэропорта
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сянан — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 450 туристов
Наша команда опытных и дружелюбных гидов работает в туристической сфере с 2017 года. Мы проводим экскурсии по всему Азербайджану. Наша главная цель — познакомить гостей с наследием нашей страны ярко и увлекательно. С нами вы посетите самые интересные и красивые достопримечательности края. И мы постараемся всё сделать так, чтобы вы остались довольны.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Рита
25 мая 2024
Очень удачный мастер-класс. Работать с глиной понравилось, получила новый экспириенс. Кроме мастер-класса посетили ещё храм и центр Гейдара Алиева. Конечно же места, насыщенные историей и культурой. Гид там отработал на все 100, грамотно делясь с нами своими знаниями. Осталась всем довольна. Что маршрут, что реализация на достойном уровне, могу порекомендовать
В
Василий
16 мая 2024
Доброго времени суток. В этом агентстве я брал 2 тура, и 2 раза они меня не подвели. Очень качественные и проработанные маршруты, ответственное отношение к делу. И сам Азербайджан - страна с историей, культурой. Есть что посмотреть. И я рад, что ребята очень грамотно и с любовью проводят нас в этот мир.
М
Максим
13 мая 2024
Открыл для себя новое увлечение после этой поездки. Я вообще любитель делать что-то своими руками и работа с глиной стало для меня открытием. Спасибо нашему непревзойденному мастеру и агентству за тур, все было отлично.
М
Маргарита
5 мая 2024
Тур выдался отличный. Очень понравился храм огня и центр Гейдара Алиева. Не ожидала, что там будет столько интересных выставок. Гиду надо выдать премию. Человек знает свое дело и ответственно к читать дальше
нему относиться. Но гвоздём программы был конечно мастер-класс. И он оправдал все ожидания. Мастер рассказал про теорию(довольно исчерпывающе и интересно) и затем перешли к практике под его руководством. Если что-то не получилось, он помогал. Тур могу смело рекомендовать, очень понравилось
Ж
Женя
1 мая 2024
Привет всем путешественникам. Листала туры и как увидела этот, сразу загорелась желанием попробовать. Не пожалела ни о чем. Это был незабываемый экспириенс. Очень понравилось делать все своими руками. Конечно не без изьянов, но ментор очень помогал. Хорошо объяснил теорию и на практике уделил всем внимание и помог со всем. Очень рекомендую. Если любите делать что-то своими руками, не пожалеете
А
Алтынбек
26 апр 2024
Поехал на эту экскурсию вместе с ребенком, и, если честно, очень боялся, что ему станет не интересно и он начнет капризничать. Но все обошлось благодаря мастерству как гида, так и читать дальше
самого мастера по глине. Они прекрасно нашли общий язык с ребенком и смогли его заинтересовать. Этот тур будет интересен как взрослым, так и детям, так как мне тоже понравилось принимать участие в работе. Организация тура на высоте, спасибо Сянану! Очень рад, что поехал.
П
Полина
14 апр 2024
Конечно храм огня Атешгях и центр Гейдара Алиева интересные места, мне там очень понравилось, было интересно, гид хороший. Но поехала я в основном из-за мастеркласса. И осталась безумно довольна. В читать дальше
начале гончар нам рассказывал и показывал как создаются эти шедевры, затем мы перешли к практике под его руководством. Для первого раза получилось очень даже миленько. Сделала себе сувенир сама😎. Определённо стоит своих денег, рекомендую