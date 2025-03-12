Незабываемое свидание с Баку

Друзья, предлагаю вам интересно и незабываемо провести время в Баку, в крупнейшем культурном центре Азербайджана, в одном из красивейших городов мира, который расположен на стыке Европы и Азии.

Сегодня в Баку работает 30 музеев, 7 театров, 11 вузов, филармония, оперный театр, киностудия, кинотеатры, библиотеки, разместившиеся в красивейших зданиях города, чьё внешнее убранство нисколько не уступает внутреннему культурному содержанию.
Незабываемое свидание с Баку
Незабываемое свидание с Баку
Незабываемое свидание с Баку
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт?

Приморский бульвар — это любимое место для жителей Баку. Здесь вы сможете услышать увлекательную историю этого места, исследовать уникальные архитектурные особенности, насладиться видами на Каспийское море и современные объекты, которые удивляют своим дизайном.

Увлекательные моменты на бульваре

Вас ждут:

  • Плавание на гондоле в нашей маленькой Венеции;
  • Встреча с забавными кактусами;
  • Прикосновение к символу Азербайджана в Музее ковров.

История и архитектура

Я расскажу вам об архитектуре и истории достопримечательностей, о значимых личностях, которые оставили след в биографии Баку, а также о традиционном искусстве Азербайджана. Мы пройдёмся по центру города, где я покажу самые яркие современные достопримечательности и поделюсь их историями, помогая вам погрузиться в атмосферу и энергетику города.

Старый город

Мы также посетим загадочные каменные улочки Старого города, который является историческим центром Баку. Я познакомлю вас с его богатой историей и знаковыми достопримечательностями, расскажу об особенностях культуры и быта местных жителей.

Нагорный парк

Поднимемся на Нагорный парк, откуда откроется великолепный вид на Пламенные башни и одну из лучших панорам Баку. Здесь можно увидеть, как город, словно амфитеатр, раскинулся в бухте Каспийского моря.

Наслаждение атмосферой

Чтобы по-настоящему изучить и понять Баку, важно неспешно прогуливаться по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух древнего Баку, погрузиться в её историю и современность, а также получить незабываемые впечатления от этого города ветра и огня, который поражает своей красотой!

Важная информация

Совет: экскурсия очень насыщенная, поэтому лучше отложить посещение музеев на последующие дни.

Ежедневно, точное время согласуется с гидом

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Приморский бульвар
  • Музей ковров
  • Современный центр города
  • Старый город
  • Нагорный парк
  • Пламенные башни
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входные билеты: Девичья башня - $6, Дворец Ширваншахов - $6, Музей ковра - $4, катание на гондоле - $3.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, точное время согласуется с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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