Сегодня в Баку работает 30 музеев, 7 театров, 11 вузов, филармония, оперный театр, киностудия, кинотеатры, библиотеки, разместившиеся в красивейших зданиях города, чьё внешнее убранство нисколько не уступает внутреннему культурному содержанию.
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
Приморский бульвар — это любимое место для жителей Баку. Здесь вы сможете услышать увлекательную историю этого места, исследовать уникальные архитектурные особенности, насладиться видами на Каспийское море и современные объекты, которые удивляют своим дизайном.
Увлекательные моменты на бульваре
Вас ждут:
- Плавание на гондоле в нашей маленькой Венеции;
- Встреча с забавными кактусами;
- Прикосновение к символу Азербайджана в Музее ковров.
История и архитектура
Я расскажу вам об архитектуре и истории достопримечательностей, о значимых личностях, которые оставили след в биографии Баку, а также о традиционном искусстве Азербайджана. Мы пройдёмся по центру города, где я покажу самые яркие современные достопримечательности и поделюсь их историями, помогая вам погрузиться в атмосферу и энергетику города.
Старый город
Мы также посетим загадочные каменные улочки Старого города, который является историческим центром Баку. Я познакомлю вас с его богатой историей и знаковыми достопримечательностями, расскажу об особенностях культуры и быта местных жителей.
Нагорный парк
Поднимемся на Нагорный парк, откуда откроется великолепный вид на Пламенные башни и одну из лучших панорам Баку. Здесь можно увидеть, как город, словно амфитеатр, раскинулся в бухте Каспийского моря.
Наслаждение атмосферой
Чтобы по-настоящему изучить и понять Баку, важно неспешно прогуливаться по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух древнего Баку, погрузиться в её историю и современность, а также получить незабываемые впечатления от этого города ветра и огня, который поражает своей красотой!
Важная информация
Совет: экскурсия очень насыщенная, поэтому лучше отложить посещение музеев на последующие дни.
Ежедневно, точное время согласуется с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приморский бульвар
- Музей ковров
- Современный центр города
- Старый город
- Нагорный парк
- Пламенные башни
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты: Девичья башня - $6, Дворец Ширваншахов - $6, Музей ковра - $4, катание на гондоле - $3.