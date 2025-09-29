7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В путешествии по современному Баку вы побываете не только в популярных туристических местах, но и в таких уголках города, до которых обычно не добираются путешественники.Возле самых ярких достопримечательностей города и

на любимых улицах бакинцев я расскажу о традициях, религии, культуре, национальных меньшинствах, истории и известных личностях. А в гостях у местных жителей вы попробуете ароматные блюда домашней кухни и познакомитесь с бытом азербайджанских семей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Места, которые нельзя пропустить

Вы осмотрите Бакинскую Венецию — красивый комплекс прогулочных водных каналов, где любят гулять жители столицы. Возле Музея Ковра узнаете о традиционных ремеслах и искусстве азербайджанского ковроткачества. Пройдете по Аллее почетного захоронения, где покоится общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, Муслим Магомаев и другие выдающиеся личности. Также побываете на Аллее Шахидов, известной среди бакинцев как Нагорный парк, где со смотровой площадки вам откроется панорамный вид на город. Увидите здание Парламента Азербайджана и фантастические Пламенные башни, ставшие одной из визитных карточек Баку. Прогуляетесь по бульвару Национального Приморского парка, а также посетите кафедральный собор Святых Жен Мироносиц, в котором хранятся мощи апостола Варфоломея.

Колоритные кварталы и обед в бакинской семье

В «квартале миллионеров» вы встретите самые дорогие виллы столицы, а в «советском» — старинные жилые дома, мечети, бани и музеи. У памятника разведчику Рихарду Зорге я расскажу о нашем знаменитом соотечественнике. Кроме того, вы посетите симпатичную площадь Фонтанов, пройдетесь по любимой улице бакинцев Низами, увидите Молоканский Сад и Русский Драматический Театр. Во время экскурсии мы сделаем перерыв на обед. В гостях у интернациональной семьи вы отведаете традиционные блюда домашней азербайджанской кухни и познакомитесь с бытом бакинцев.

Другие достопримечательности, которые вы посетите во время экскурсии:

Культурный центр им. Гейдара Алиева

Белый Город (Черный Город)

Нефтедобывающие районы Баку и первая в мире нефтекачка

Рыбацкая деревушка

Морской порт

Символ бакинского бульвара

Организационные детали