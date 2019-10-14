7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города

Офил
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Офил – ваш гид
В путешествии по современному Баку вы побываете не только в популярных туристических местах, но и в таких уголках города, до которых обычно не добираются путешественники.

Возле самых ярких достопримечательностей города и на любимых улицах бакинцев я расскажу о традициях, религии, культуре, национальных меньшинствах, истории и известных личностях.

А в гостях у местных жителей вы попробуете ароматные блюда домашней кухни и познакомитесь с бытом азербайджанских семей.
160 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча отель проживания туристов
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Первое знакомство с Баку
Первое знакомство с Баку

Что вас ожидает

Места, которые нельзя пропустить
Вы осмотрите Бакинскую Венецию — красивый комплекс прогулочных водных каналов, где любят гулять жители столицы. Возле Музея Ковра узнаете о традиционных ремеслах и искусстве азербайджанского ковроткачества. Пройдете по Аллее почетного захоронения, где покоится общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, Муслим Магомаев и другие выдающиеся личности. Также побываете на Аллее Шахидов, известной среди бакинцев как Нагорный парк, где со смотровой площадки вам откроется панорамный вид на город. Увидите здание Парламента Азербайджана и фантастические «Пламенный башни», ставшие одной из визитных карточек Баку. Прогуляетесь по бульвару Национального Приморского парка, а также посетите кафедральный собор Святых Жен Мироносиц, в котором хранятся мощи апостола Варфоломея.

Колоритные кварталы и обед в бакинской семье
В «квартале миллионеров» вы встретите самые дорогие виллы столицы, а в «советском» — старинные жилые дома, мечети, бани и музеи. У памятника разведчику Рихарду Зорге я расскажу о нашем знаменитом соотечественнике. Кроме того, вы посетите симпатичную площадь Фонтанов, пройдетесь по любимой улице бакинцев Низами, увидите Молоканский Сад и Русский Драматический Театр. Во время экскурсии мы сделаем перерыв на обед. В гостях у интернациональной семьи вы отведаете традиционные блюда домашней азербайджанской кухни и познакомитесь с бытом бакинцев.

Другие достопримечательности, которые вы посетите во время экскурсии:

  • Культурный центр им. Гейдара Алиева
  • Белый Город (Черный Город)
  • Нефтедобывающие районы Баку и первая в мире нефтекачка
  • Рыбацкая деревушка
  • Морской порт
  • Символ бакинского бульвара

Организационные детали

  • Я встречу вас у места вашего проживания.
  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы не предусмотрены.
Первое знакомство с Баку
Первое знакомство с Баку
Первое знакомство с Баку
Первое знакомство с Баку
Первое знакомство с Баку
Первое знакомство с Баку
Первое знакомство с Баку
Первое знакомство с Баку
Первое знакомство с Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура отель проживания туристов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Офил
Офил
Коренной бакинец, в туризме работаю более 15 лет. Являюсь главным редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель Национальной Туристической Премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (ВУЗ окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почетный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским, азербайджанским, говорю на польском, турецком и английском.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 октября 2019
Экскурсия очень интересная. Гид Офил провел ее замечательно. Очень понравился обед в семье! Замечательные гостеприимные люди. Все было очень вкусно, душевно, красочно. Это была "изюминка" экскурсии. Всем рекомендую, не пожалеете.
24 февраля 2019
Были на эксаурсии с Офилом. Всё прекрасно! Не смотря нс то, что я была с экскурсией в Баку третий раз, узнала очень много нового! Всем рекомендую! И чудесный обед в семье. Приятная атмосфера, очень вкусно! В следующий раз обязательно приедем в Баку и встретимся с Офилом и Сабиной!
9 января 2019
Экскурсия понравилась, получила много новой информации, язык у гида легкий, много рассказывает о жизни и быте Бакинцев. Думаю такая экскурсия подойдет людям среднего и старшего возраста, кто помнит СССР , Вторую Мировую и тщательно
Отдельное спасибо за знакомство с азербайджанской кухней в семье, это было очень калоритно, вкусно и музыкально
30 декабря 2018
Искренне благодарю Офила за прекрасную экскурсию и гостеприимство! И от всей души рекомендую экскурсию, так как она поможет узнать много нового о Баку и окрестностях, подарит удивительную радость общения и откроет новый, удивительный мир Абшерона.
12 ноября 2018
4 ноября были с мужем на прекрасной экскурсии "Первое знакомство с Баку". Эта экскурсия была третьей по счёту за время нашего путешествия, но она открыла нам новые грани из жизни города благодаря Офилу и его гостеприимной семье. Экскурсия хороша погружением в реальную жизнь современного города благодаря личности экскурсовода и всей его замечательной семье. Мы посетили самые знаковые места Баку, но не менее интересен обед в настоящей бакинской семье, где нас принимали как родных, готовили чудесные блюда национальной кухни (отдельное спасибо Сабине за долму- лучшую в городе!), устроили настоящий концерт с прекрасной музыкой и пением. В мире цифровых технологий и глобализации всё меньше мест, где остались настоящие эмоции, живая музыка, открытые сердца. Я бы рекомендовала эту экскурсию всем, кто хочет переместиться с созерцания Баку в его чрево и стать на минутку бакинцем, чтобы прикоснуться к душе прекрасного азербайджанского народа в лучших её проявлениях!
9 октября 2018
Когда ты путешествуешь всегда остаётся след от того кто тебе показывает и рассказывает твой собеседник - экскурсовод. Чтобы познать страну наверное самое главное это люди которые тебя встречают и рассказывают о ней . Нам безумно повезло при заказе тура у Офила. Мы не только узнали много нового и интересного о Баку . Но и побывали в семье где нас угощали замечательной рыбой и потрясающим пловом. Но больше всего нас поразило пению супруги Офила . Это впервые когда ты случаешь пение на языках Италии Польши России Украины. Удачи вам и до скорых встреч.
7 октября 2018
Хотите узнать Баку с неожиданной стороны? Окунуться в атмосферу жизни города, в не рекламных картинок? Увидеть весь блеск и нищету? Тогда - эта экскурсия для Вас.
Неожиданные ракурсы истории, лучие виды города, события и факты без напрягающего обилия дат, и да, как вишенка на торте -обед в настоящей бакинской семье.
С такими экскурсиями рождается влюбленность в город. И желание приехать еще раз...

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