7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Места, которые нельзя пропустить

Вы осмотрите Бакинскую Венецию — красивый комплекс прогулочных водных каналов, где любят гулять жители столицы. Возле Музея Ковра узнаете о традиционных ремеслах и искусстве азербайджанского ковроткачества. Пройдете по Аллее почетного захоронения, где покоится общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, Муслим Магомаев и другие выдающиеся личности. Также побываете на Аллее Шахидов, известной среди бакинцев как Нагорный парк, где со смотровой площадки вам откроется панорамный вид на город. Увидите здание Парламента Азербайджана и фантастические «Пламенный башни», ставшие одной из визитных карточек Баку. Прогуляетесь по бульвару Национального Приморского парка, а также посетите кафедральный собор Святых Жен Мироносиц, в котором хранятся мощи апостола Варфоломея.

Колоритные кварталы и обед в бакинской семье

В «квартале миллионеров» вы встретите самые дорогие виллы столицы, а в «советском» — старинные жилые дома, мечети, бани и музеи. У памятника разведчику Рихарду Зорге я расскажу о нашем знаменитом соотечественнике. Кроме того, вы посетите симпатичную площадь Фонтанов, пройдетесь по любимой улице бакинцев Низами, увидите Молоканский Сад и Русский Драматический Театр. Во время экскурсии мы сделаем перерыв на обед. В гостях у интернациональной семьи вы отведаете традиционные блюда домашней азербайджанской кухни и познакомитесь с бытом бакинцев.

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