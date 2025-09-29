7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы осмотрите Бакинскую Венецию — красивый комплекс прогулочных водных каналов, где любят гулять жители столицы. Возле Музея Ковра узнаете о традиционных ремеслах и искусстве азербайджанского ковроткачества. Пройдете по Аллее почетного захоронения, где покоится общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, Муслим Магомаев и другие выдающиеся личности. Также побываете на Аллее Шахидов, известной среди бакинцев как Нагорный парк, где со смотровой площадки вам откроется панорамный вид на город. Увидите здание Парламента Азербайджана и фантастические Пламенные башни, ставшие одной из визитных карточек Баку. Прогуляетесь по бульвару Национального Приморского парка, а также посетите кафедральный собор Святых Жен Мироносиц, в котором хранятся мощи апостола Варфоломея.
Колоритные кварталы и обед в бакинской семье
В «квартале миллионеров» вы встретите самые дорогие виллы столицы, а в «советском» — старинные жилые дома, мечети, бани и музеи. У памятника разведчику Рихарду Зорге я расскажу о нашем знаменитом соотечественнике. Кроме того, вы посетите симпатичную площадь Фонтанов, пройдетесь по любимой улице бакинцев Низами, увидите Молоканский Сад и Русский Драматический Театр. Во время экскурсии мы сделаем перерыв на обед. В гостях у интернациональной семьи вы отведаете традиционные блюда домашней азербайджанской кухни и познакомитесь с бытом бакинцев.
Другие достопримечательности, которые вы посетите во время экскурсии:
Культурный центр им. Гейдара Алиева
Белый Город (Черный Город)
Нефтедобывающие районы Баку и первая в мире нефтекачка
Рыбацкая деревушка
Морской порт
Символ бакинского бульвара
Организационные детали
Я встречу вас у места вашего проживания.
Транспортные расходы включены в стоимость.
Дополнительные расходы не предусмотрены.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель проживания туристов в центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1777 туристов
Коренной бакинец, член Ассоциации гидов Азербайджана. В туризме с 2008 года. В 2024 году отмечен почетной грамотой государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики. Имею сертификат Министерства туризма Греции. Являюсь главным читать дальшеуменьшить
редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель национальной туристической премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (вуз окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почётный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским и азербайджанским языками, говорю на польском, турецком и английском.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Николай
Замечательное поездка по старому и новому Баку. Увидели город и окрестности с разных сторон, побывали во всех знаковых местах. Увидели и Европу и Восток и все это в одном городе! читать дальшеуменьшить
Увидели самую первую нефтяную вышку и современную действующую "нефтекачалку" на городской площади на расстоянии вытянутой руки. Очень впечатляет. Правда все это уходит на второй план после домашнего семейного приема у Офила. Нашу семью встретили как родных, которых давно не видели и по которым очень соскучились. Усадили обедать за большой стол где было ОЧЕНЬ много ОЧЕНЬ вкусной национальной еды. Рестораны отдыхают. Посидели, пообщались обо всем на свете. Жена Офила, Сабина, тоже профессиональный гид. Я как раз выбирал туры между Офилом и Сабиной и надо же такому случится, что оказался за столом в компании именно этих двух гидов. Именно после такой встречи вы узнаете и Азербайджан и азербайджанцев. Офил, Сабина Вам привет от нашей семьи! Еще раз спасибо за все.
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Анна
Безусловно, не могу упустить шанс поделиться приятным опытом нашей поездки по прекрасному городу Баку, организованной Офилом. Наша экскурсия называлась «Первое знакомство с Баку».
Офил оказался истинным профессионалом в своей области. Его читать дальшеуменьшить
глубокие знания о истории, культуре и архитектуре города были впечатляющими. Его способность понять потребности и интересы нашей группы и адаптировать экскурсию под них сделали наше путешествие поистине незабываемым. Он с легкостью отвечал на все наши вопросы и предоставлял увлекательные детали, которые сделали каждую достопримечательность еще более интересной. Передвигались на комфортном автомобиле с кондиционером.
Особенно ярко запомнился нам опыт обеда в семье, с национальными танцами. Это было не только душевное и вкусное путешествие в местную кухню, но и настоящее погружение в образованную семейную атмосферу. Члены семьи были радушными и гостеприимными, а беседы за столом добавили глубины нашему пониманию местной культуры и обычаев.
В заключение, хочу подчеркнуть, что Офил - это не просто гид, а истинный эрудированный спутник, который делает путешествие по Баку не только очень интересным, но и глубоко познавательным опытом. Если вы ищете незабываемые впечатления и путешествие, которое оставит след в сердце, я настоятельно рекомендую обратиться к Офилу. Офилу еще раз огромное спасибо!
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Л
Лилия
Мы всей семьёй первый раз приехали в Баку! Были на экскурсии 29 июля! Очень всё понравилось! Экскурсию нам проводил замечательный экскурсовод Офил. Он показал и рассказал много интересного нам о читать дальшеуменьшить
новом и старом Баку, организовал нам посещение прекрасной семьи, где нас очень радушно встретила азейбарджанская семья Сабина и Алла, дети, был очень вкусный обед с национальными блюдами домашнего приготовления, были национальные танцы, песни, душевные разговоры о дружбе о любви о жизни, у нас было ощущение что мы приехали к очень родным людям в гости, так нам было вкусно, душевно, интересно и очень тепло рядом с этой прекрасной семьёй! Нам совсем не хотелось уезжать! После этой экскурсии мы влюбились в прекрасный город Баку и его прекрасных людей! Всем рекомендую эту экскурсию! Офилу, Сабине, Алле и деткам желаем здоровья счастья и благополучия! Спасибо большое за ваше душевное тепло! За интересную и познавательную экскурсию! До новых встреч!
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Е
Елена
Огромное спасибо Офилу, его супруге Сабине и Алле за очень познавательное и максимально интересное знакомство с Баку и Азербайджаном. Отличный солнечный день в Баку, масса интересной информации об истории, об читать дальшеуменьшить
образе жизни современных азербайджанцев, их традициях, религии. Сначала Офил провез нас по знаменательным восхитительным местам Баку – Бакинская Венеция, музей Ковра, на аллее почетных захоронений увидели могилы Гейдара Аллиева, Муслима Магомаева, аллея Шахидов, конечно же Пламенные Башни, центр Гейдара Алиева и еще множество невероятных мест - всего не упомянешь в отзыве. Потом мы приехали в абсолютно волшебную семью Офила – даже не верится с какой душой теплотой и уютом на встретили Сабина и Алла на традиционный азербайджанский обед!!!! Они абсолютные мастера своего дела! Рекомендуем всем на 200%. С ними можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу Баку. Юмор, харизма, энергетика - все это есть у этой замечательной семьи и это прибавляет еще болше ярких красок путешествию. В общем если вы в Баку, то к Сабине и Офилу! Они не просто замечательные и профессиональные гиды, а также очень отзывчивые и чуткие люди. Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Оттого экскурсия приобретает новое измерение, сверкает новыми гранями. Нам безумно понравилось. Спасибо, Вам, Офил, Сабина и Алла. Вернёмся к вам обязательно. Рекомендуем!!!!!!!!
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А
Александра
4 ноября были с мужем на прекрасной экскурсии "Первое знакомство с Баку". Эта экскурсия была третьей по счёту за время нашего путешествия, но она открыла нам новые грани из жизни читать дальшеуменьшить
города благодаря Офилу и его гостеприимной семье. Экскурсия хороша погружением в реальную жизнь современного города благодаря личности экскурсовода и всей его замечательной семье. Мы посетили самые знаковые места Баку, но не менее интересен обед в настоящей бакинской семье, где нас принимали как родных, готовили чудесные блюда национальной кухни (отдельное спасибо Сабине за долму- лучшую в городе!), устроили настоящий концерт с прекрасной музыкой и пением. В мире цифровых технологий и глобализации всё меньше мест, где остались настоящие эмоции, живая музыка, открытые сердца. Я бы рекомендовала эту экскурсию всем, кто хочет переместиться с созерцания Баку в его чрево и стать на минутку бакинцем, чтобы прикоснуться к душе прекрасного азербайджанского народа в лучших её проявлениях!
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Л
Лина
Сказать, что мы были в Баку-это ничего не сказать! Шикарный город, доброжелательные люди, замечательная кухня… Взяли экскурсию,"Первое знакомство с Баку", которую нам провел Офил. Маршрут был отличный, интересный, большой запас читать дальшеуменьшить
знаний Офила сделал нашу прогулку не просто интересной, но и познавательной. Колоритные улочки, нефтяные краники, среди жилых домов, архитектура зданий, старый город, башни, контраст старых зданий переходящих в новые оставили очень много ярких впечатлений…. Спасибо Офилу, за такое прекрасное мини путешествие! Здоровья, удачи, процветания!