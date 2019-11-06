Если ты Баку не видел, –

Что тогда ты видел?

Роберт Рождественский

Что вас ожидает

Салам, Баку!

Мы встретимся в аэропорту и отправимся покорять столицу Азербайджана. Это будет самый увлекательный путь до отеля: вы увидите лучший проект Захи Хадид, живописную набережную, Старый город и крепостные стены. Услышите легенды о Девичьей башне и узнаете, к чему отсылает архитектура «Пламенных башен».

Мы минуем первую в истории нефтяную вышку и гоночную городскую трассу, где проходило гран-при Формулы-1. Из окон автомобиля вы насладитесь видами каналов «Малой Венеции» и цветущего сада Филармонии, сменившего множество имен, а смотровая площадка Нагорного парка подарит великолепную панораму исторического центра.