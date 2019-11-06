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Насладиться видами столицы на обзорной экскурсии с трансфером из аэропорта

Тоф
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Тоф – ваш гид
Вы верите в любовь с первого взгляда? Динамичная авто-экскурсия по «Восточному Парижу» познакомит вас с имперским, советским и современным городом и покажет его главные достопримечательности, а мы расскажем об истории и культуре страны, куда обязательно стоит заглянуть и где можно вкусно перекусить.
От 60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Баку — первое впечатление
Баку — первое впечатление

Если ты Баку не видел, –
Что тогда ты видел?

Роберт Рождественский

Что вас ожидает

Салам, Баку!
Мы встретимся в аэропорту и отправимся покорять столицу Азербайджана. Это будет самый увлекательный путь до отеля: вы увидите лучший проект Захи Хадид, живописную набережную, Старый город и крепостные стены. Услышите легенды о Девичьей башне и узнаете, к чему отсылает архитектура «Пламенных башен».

Мы минуем первую в истории нефтяную вышку и гоночную городскую трассу, где проходило гран-при Формулы-1. Из окон автомобиля вы насладитесь видами каналов «Малой Венеции» и цветущего сада Филармонии, сменившего множество имен, а смотровая площадка Нагорного парка подарит великолепную панораму исторического центра.

Организационные детали

  • Ожидание в аэропорту до 30 минут включено в стоимость экскурсии. Для транзитных пассажиров возможно возвращение в аэропорт.
  • Если участников больше 4 человек, стоимость экскурсии обсуждается дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • По вашему желанию обзорную экскурсию можно продлить: доплата за каждый дополнительный час — 20 €
Баку — первое впечатление
Баку — первое впечатление
Баку — первое впечатление
Баку — первое впечатление
Баку — первое впечатление
Баку — первое впечатление
Баку — первое впечатление
Баку — первое впечатление
Баку — первое впечатление
Баку — первое впечатление
Баку — первое впечатление
Баку — первое впечатление
Баку — первое впечатление
Баку — первое впечатление

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тоф
Тоф
Я опытный гид, харизматичный коренной бакинец, влюбленный в своё дело профессионал, координатор ассоциации гидов АР, перфекционист, гурман и музыкант, ведущий активный образ жизни. Провожу авторские экскурсии по Баку, Азербайджану и Грузии. Девиз — «Никаких скучных маршрутов!» Мои программы отличаются нетривиальным подходом, легкостью восприятия, надёжностью и гибкостью и нацелены в первую очередь на интересы гостей, потому что для меня каждый гость — личность. На Трипстере я зарегистрирован недавно, поэтому отзывов пока немного, но, уверен, это временное явление ) Обращайтесь, друзья, и вы абсолютно точно влюбитесь в Баку!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 ноября 2019
Отличная экскурсия для тех,кто впервые в Баку и ограничен во времени для знакомства с городом! Тоф очень приятный собеседник, очень интересно расскажет не только исторические факты в цифрах и действиях, но и много познавательного о современной жизни города и его жителях. Рекомендую всем!

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