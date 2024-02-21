Любовь с первого взгляда возможна! Индивидуальный трансфер в Баку включает авто-экскурсию по главным достопримечательностям: Старый город, Пламенные башни, набережная и многое другое.
Профессиональные гиды расскажут об истории и культуре Азербайджана, а также подскажут, где можно вкусно перекусить.
Комфортабельный автомобиль и возможность продления экскурсии делают это предложение идеальным для знакомства с городом
Профессиональные гиды расскажут об истории и культуре Азербайджана, а также подскажут, где можно вкусно перекусить.
Комфортабельный автомобиль и возможность продления экскурсии делают это предложение идеальным для знакомства с городом
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🏙️ Обзор главных достопримечательностей
- 📚 Интересные истории и легенды
- 🍴 Рекомендации по лучшим местам для перекуса
- 🕒 Возможность продления экскурсии
Лучшее время для посещения
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авг
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ноя
дек
Для индивидуального трансфера в Баку лучше всего подходят весенние и летние месяцы. В это время город оживает, и вы сможете насладиться его архитектурой и культурными достопримечательностями в полной мере. Весной и летом проходят различные мероприятия и фестивали, что добавляет особую атмосферу вашему визиту. Осень также подходит для посещения, так как в это время в Баку царит спокойная и уютная атмосфера, идеальная для неспешных прогулок и изучения города. В сентябре и октябре вы сможете насладиться яркими красками и комфортной обстановкой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Заха Хадид проект
- Старый город
- Крепостные стены
- Девичья башня
- Пламенные башни
- Нефтяная вышка
- Гоночная трасса Формулы-1
- Малая Венеция
- Сад Филармонии
- Нагорный парк
Описание трансфер
Если ты Баку не видел, –
Что тогда ты видел?
Роберт Рождественский
Что вас ожидает
Салам, Баку!
Мы встретимся в аэропорту и отправимся покорять столицу Азербайджана. Это будет самый увлекательный путь до отеля: вы увидите лучший проект Захи Хадид, живописную набережную, Старый город и крепостные стены. Услышите легенды о Девичьей башне и узнаете, к чему отсылает архитектура «Пламенных башен».
Мы минуем первую в истории нефтяную вышку и гоночную городскую трассу, где проходило гран-при Формулы-1. Из окон автомобиля вы насладитесь видами каналов «Малой Венеции» и цветущего сада Филармонии, сменившего множество имен, а смотровая площадка Нагорного парка подарит великолепную панораму исторического центра.
Организационные детали
- Ожидание в аэропорту до 30 минут включено в стоимость экскурсии. Для транзитных пассажиров возможно возвращение в аэропорт.
- Если участников больше 4 человек, стоимость экскурсии обсуждается дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
- По вашему желанию обзорную экскурсию можно продлить: доплата за каждый дополнительный час — 20 €
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
|Дети до 16 лет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тоф — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3018 туристов
Баку — моя малая Родина, вдохновение и продолжение. Я гид, исследователь столицы, городского фольклора и повседневной жизни города. По образованию инженер, по призванию — рассказчик и фотограф. Путешествуя по миру,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. Мы посетили за 3 часовую экскурсию старую нефтяную вышку из дерева, обозрели снаружи великолепное творчество
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Т
Сегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный город и замечательный экскурсовод! Тофи встретил нас в аэропорту и,до заселения в отель, мы проехали по городу, останавливались в значимых и интересных местах! Тоф интересный рассказчик и отвечал на все наши вопросы! С удовольствием продолжим прогулки по Старому городу завтра, а сегодня все было чудесно!
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С
Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!
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А
Всё очень понравилось, хорошо подобраны места посещения. Тофик максимально интересно рассказывает
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Н
Была проездом из Тбилиси в Москву. Удалось посмотреть город с Ильгаром. Встретил вовремя, отвез в аэропорт вовремя, заинтересовал историей и настоящим, был очень гостеприимен. Я довольна. Ильгар очень любит свой
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Благодарны Тофу за первые приятные впечатления о Баку! Эта экскурсия как раз для тех, кто, как и мы, впервые в этом городе. Маршрут спланирован очень удобно: мы проехали по основным
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