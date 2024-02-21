Мои заказы

Баку - первое впечатление

Вас ждет незабываемое путешествие по Баку! Откройте для себя шедевры Захи Хадид и красоту Старого города. Впечатления гарантированы
Любовь с первого взгляда возможна! Индивидуальный трансфер в Баку включает авто-экскурсию по главным достопримечательностям: Старый город, Пламенные башни, набережная и многое другое.

Профессиональные гиды расскажут об истории и культуре Азербайджана, а также подскажут, где можно вкусно перекусить.

Комфортабельный автомобиль и возможность продления экскурсии делают это предложение идеальным для знакомства с городом
5
16 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Индивидуальный трансфер
  • 🏙️ Обзор главных достопримечательностей
  • 📚 Интересные истории и легенды
  • 🍴 Рекомендации по лучшим местам для перекуса
  • 🕒 Возможность продления экскурсии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Для индивидуального трансфера в Баку лучше всего подходят весенние и летние месяцы. В это время город оживает, и вы сможете насладиться его архитектурой и культурными достопримечательностями в полной мере. Весной и летом проходят различные мероприятия и фестивали, что добавляет особую атмосферу вашему визиту. Осень также подходит для посещения, так как в это время в Баку царит спокойная и уютная атмосфера, идеальная для неспешных прогулок и изучения города. В сентябре и октябре вы сможете насладиться яркими красками и комфортной обстановкой.
Сейчас август — это идеальное время.
Баку - первое впечатление
Баку - первое впечатление
Баку - первое впечатление

Что можно увидеть

  • Заха Хадид проект
  • Старый город
  • Крепостные стены
  • Девичья башня
  • Пламенные башни
  • Нефтяная вышка
  • Гоночная трасса Формулы-1
  • Малая Венеция
  • Сад Филармонии
  • Нагорный парк

Описание трансфер

Если ты Баку не видел, –
Что тогда ты видел?

Роберт Рождественский

Что вас ожидает

Салам, Баку!

Мы встретимся в аэропорту и отправимся покорять столицу Азербайджана. Это будет самый увлекательный путь до отеля: вы увидите лучший проект Захи Хадид, живописную набережную, Старый город и крепостные стены. Услышите легенды о Девичьей башне и узнаете, к чему отсылает архитектура «Пламенных башен».

Мы минуем первую в истории нефтяную вышку и гоночную городскую трассу, где проходило гран-при Формулы-1. Из окон автомобиля вы насладитесь видами каналов «Малой Венеции» и цветущего сада Филармонии, сменившего множество имен, а смотровая площадка Нагорного парка подарит великолепную панораму исторического центра.

Организационные детали

  • Ожидание в аэропорту до 30 минут включено в стоимость экскурсии. Для транзитных пассажиров возможно возвращение в аэропорт.
  • Если участников больше 4 человек, стоимость экскурсии обсуждается дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • По вашему желанию обзорную экскурсию можно продлить: доплата за каждый дополнительный час — 20 €

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Стандартный билет€50
Дети до 16 лет€30
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тоф
Тоф — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3018 туристов
Баку — моя малая Родина, вдохновение и продолжение. Я гид, исследователь столицы, городского фольклора и повседневной жизни города. По образованию инженер, по призванию — рассказчик и фотограф. Путешествуя по миру,
читать дальшеуменьшить

я понял, как сделать экскурсию живой, интересной и без академичности. Показываю и дворцы, и дворы, и витрину, и изнанку Баку, чтобы вы почувствовали его настоящий ритм. В моих маршрутах соединяются история, архитектура, социология, урбанистика и этнография. Провожу экскурсии для VIP-гостей и корпоративные программы для больших групп. Приоритет для меня — атмосфера: достоверные истории, сбалансированные маршруты, комфортный транспорт, мини-фотосессия и никаких скучных лекций. Создайте свои впечатления — и получите результат, который выдержит испытание временем. А главное, вы обязательно влюбитесь в Баку.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Любовь
Замечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. Мы посетили за 3 часовую экскурсию старую нефтяную вышку из дерева, обозрели снаружи великолепное творчество
читать дальшеуменьшить

Иракского арихитектора - музей Г. Алиева, посетили место падения героев фильма Бриллиантовая рука. Гид рассказал также нам о национальных блюдах Азербайджана (кутаб, хинкали по-азербайджански, Пети по Шекински и др), которые мы на следующий день опробовали в местном кафе. Экскурсия проводилась на комфортном автомобиле Тофика и в старой части города -пешком. Тофик рассказал нам также историю создания Девичьей башни и про другие достопримечательности Старого Баку. В Новой части Баку очень поразила Архитектура современного строительства многоквартирных домов с фасадами "под старину" (Французский квартал, Британский квартал). Познавательная и неутомительная 3 часовая экскурсия позволит гостям Баку из России получить общее впечатление от столицы Азербайджана. Всем советую этого Гида.

Замечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. Мы
Замечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. Мы
Замечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. Мы
Замечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. Мы
Замечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. Мы
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Сегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный город и замечательный экскурсовод! Тофи встретил нас в аэропорту и,до заселения в отель, мы проехали по городу, останавливались в значимых и интересных местах! Тоф интересный рассказчик и отвечал на все наши вопросы! С удовольствием продолжим прогулки по Старому городу завтра, а сегодня все было чудесно!
Сегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный город
Сегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный город
Сегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный город
Сегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный город
Сегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный город
Вам был полезен этот отзыв?
С
Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!
Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!
Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!
Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!
Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Всё очень понравилось, хорошо подобраны места посещения. Тофик максимально интересно рассказывает
Всё очень понравилось, хорошо подобраны места посещения. Тофик максимально интересно рассказывает
Всё очень понравилось, хорошо подобраны места посещения. Тофик максимально интересно рассказывает
Всё очень понравилось, хорошо подобраны места посещения. Тофик максимально интересно рассказывает
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Была проездом из Тбилиси в Москву. Удалось посмотреть город с Ильгаром. Встретил вовремя, отвез в аэропорт вовремя, заинтересовал историей и настоящим, был очень гостеприимен. Я довольна. Ильгар очень любит свой
читать дальшеуменьшить

город, свою профессию, интересно и легко рассказывает, много знает и искрене хочет, чтобы и Вам все понравилось, и Вы обязательно сюда вернулись и не раз. Здесь есть что посмотреть, о чем послушать и конечно вкусно поесть. Однозначно рекомендую и экскурсию и экскурсовода.

Вам был полезен этот отзыв?
Elena
Благодарны Тофу за первые приятные впечатления о Баку! Эта экскурсия как раз для тех, кто, как и мы, впервые в этом городе. Маршрут спланирован очень удобно: мы проехали по основным
читать дальшеуменьшить

районам, получили информацию об истории, полюбовались панорамой Баку, прогулялись по центру. Тоф - отличный собеседник, рассказал много интересного об исторических личностях, проживавших в Баку. Ну и приятным бонусом стала рекомендация замечательного ресторана, в который мы не раз возвращались!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии на «Баку - первое впечатление»

Трансфер из аэропорта Баку: быстро и безопасно
На машине
1 час
-
60%
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Баку: быстро и безопасно
Насладитесь комфортным трансфером в Баку с гидом-водителем, который расскажет об Азербайджане и его столице. Встреча в аэропорту и помощь с багажом
Начало: В аэропорту Баку
Завтра в 14:00
9 авг в 00:00
от €30€75 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
На машине
5 часов
-
35%
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Добро пожаловать в Баку! Вас встретят в аэропорту и проведут по самым интересным местам города, от старинных ворот до современного центра
Завтра в 00:00
9 авг в 00:00
от €98€150 за всё до 4 чел.
Баку: встреча в аэропорту + обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
5 часов
-
40%
15 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Баку: встреча в аэропорту + обзорная экскурсия
Увлекательное путешествие по Баку: от древних хамамов до современных архитектурных шедевров. Откройте для себя все грани столицы Азербайджана
Начало: Аэропорт
Завтра в 00:00
9 авг в 00:00
от €108€180 за всё до 4 чел.
Трансфер-экскурсия из аэропорта в Баку или обратно
На машине
На микроавтобусе
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 18 чел.
Трансфер-экскурсия из аэропорта в Баку или обратно
С комфортом добраться до города и изучить его главные достопримечательности под рассказы гида
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €250 за всё до 18 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку
от €160 за группу