Любовь с первого взгляда возможна! Индивидуальный трансфер в Баку включает авто-экскурсию по главным достопримечательностям: Старый город, Пламенные башни, набережная и многое другое.



Профессиональные гиды расскажут об истории и культуре Азербайджана, а также подскажут, где можно вкусно перекусить.



Комфортабельный автомобиль и возможность продления экскурсии делают это предложение идеальным для знакомства с городом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Для индивидуального трансфера в Баку лучше всего подходят весенние и летние месяцы. В это время город оживает, и вы сможете насладиться его архитектурой и культурными достопримечательностями в полной мере. Весной и летом проходят различные мероприятия и фестивали, что добавляет особую атмосферу вашему визиту. Осень также подходит для посещения, так как в это время в Баку царит спокойная и уютная атмосфера, идеальная для неспешных прогулок и изучения города. В сентябре и октябре вы сможете насладиться яркими красками и комфортной обстановкой.

Сейчас август — это идеальное время.