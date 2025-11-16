Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше Большим Кавказским хребтом, где притаились древние артефакты и наскальная живопись первобытных племён, в окружении марсианских ландшафтов вы сможете понаблюдать за местными процессами кипения грязевых вулканов, а также вы увидите знаменитый храм огнепоклонников Атешгях и горящую гору Янардаг. И природное розовое озеро! В мире таких озёр всего 8, и одна у нас. Который веками вырабатывает соль и светиться в розовом цвете. Не просто так Азербайджан называют Страной огней, отправившись с нами на эту экскурсию вы убедитесь в этом! В ходе тура заповедник Гобустан, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО очарует вас

Сева Ваш гид в Баку Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-4 человека Когда По договоренности 21% Скидка на заказ 170 выгода $35 $135 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии Что вы увидите: Заповедник Гобустан — уникальный историко-географический заповедник, где есть закрытый музей, в котором представлены экспонаты – свидетели первобытной истории; Грязевые вулканы — вырывающаяся из недр земли серая жидкость, образующая небольшие водоёмы. Вулканическая грязь используется для изготовления косметических средств; Мечеть Биби-Эйбат, где захоронены прямые потомки Мухаммеда; Памятник первой в мире промышленно-пробуренной нефти — первая в мире нефтяная скважина была пробурена в 1846 году, и считается символом современной нефтяной эры; Храм огнепоклонников Атешгях, возведенный в XVII-XVIII веках индусской общиной из касты сикхов, почитаемый зороастрийцами, индуистами и сикхами; Горящая гора Янардаг. Ни дождь, ни снег, ни ветер не могут погасить природный огонь вот уже несколько столетий. Природный газ вырывается из недр земли наружу и, попадая в атмосферу, начинает гореть и днем, и ночью без остановки; Розовое озеро — живописное природное озеро, вода в котором с розовым оттенком. В мире таких озер всего восемь. На этом водоёме веками добывается соль.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату