Не просто так Азербайджан называют Страной огней, отправившись с нами на эту экскурсию вы убедитесь в этом! В ходе тура заповедник Гобустан, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО очарует вас
Описание экскурсииЧто вы увидите: Заповедник Гобустан — уникальный историко-географический заповедник, где есть закрытый музей, в котором представлены экспонаты – свидетели первобытной истории; Грязевые вулканы — вырывающаяся из недр земли серая жидкость, образующая небольшие водоёмы. Вулканическая грязь используется для изготовления косметических средств; Мечеть Биби-Эйбат, где захоронены прямые потомки Мухаммеда; Памятник первой в мире промышленно-пробуренной нефти — первая в мире нефтяная скважина была пробурена в 1846 году, и считается символом современной нефтяной эры; Храм огнепоклонников Атешгях, возведенный в XVII-XVIII веках индусской общиной из касты сикхов, почитаемый зороастрийцами, индуистами и сикхами; Горящая гора Янардаг. Ни дождь, ни снег, ни ветер не могут погасить природный огонь вот уже несколько столетий. Природный газ вырывается из недр земли наружу и, попадая в атмосферу, начинает гореть и днем, и ночью без остановки; Розовое озеро — живописное природное озеро, вода в котором с розовым оттенком. В мире таких озер всего восемь. На этом водоёме веками добывается соль.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник Гобустан
- Грязевые вулканы
- Мечеть Биби-Эйбат
- Памятник первой в мире промышленно-пробуренной нефти
- Храм огнепоклонников Атешгях
- Горящая гора Янардаг
- Розовое озеро
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 4 чел.
Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку
Увидеть главные природные жемчужины Азербайджана за 1 день
Начало: У вашего отеля
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
от €129 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
от €124
€155 за всё до 7 чел.