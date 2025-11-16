Мои заказы

Гобустан, Грязевые вулканы, Горящая гора, Храм огня + Розовое озеро

Не просто так Азербайджан называют Страной огней, отправившись с нами на эту экскурсию вы убедитесь в этом! В ходе тура заповедник Гобустан, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО очарует вас
Большим Кавказским хребтом, где притаились древние артефакты и наскальная живопись первобытных племён, в окружении марсианских ландшафтов вы сможете понаблюдать за местными процессами кипения грязевых вулканов, а также вы увидите знаменитый храм огнепоклонников Атешгях и горящую гору Янардаг. И природное розовое озеро! В мире таких озёр всего 8, и одна у нас. Который веками вырабатывает соль и светиться в розовом цвете.

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Что вы увидите: Заповедник Гобустан — уникальный историко-географический заповедник, где есть закрытый музей, в котором представлены экспонаты – свидетели первобытной истории; Грязевые вулканы — вырывающаяся из недр земли серая жидкость, образующая небольшие водоёмы. Вулканическая грязь используется для изготовления косметических средств; Мечеть Биби-Эйбат, где захоронены прямые потомки Мухаммеда; Памятник первой в мире промышленно-пробуренной нефти — первая в мире нефтяная скважина была пробурена в 1846 году, и считается символом современной нефтяной эры; Храм огнепоклонников Атешгях, возведенный в XVII-XVIII веках индусской общиной из касты сикхов, почитаемый зороастрийцами, индуистами и сикхами; Горящая гора Янардаг. Ни дождь, ни снег, ни ветер не могут погасить природный огонь вот уже несколько столетий. Природный газ вырывается из недр земли наружу и, попадая в атмосферу, начинает гореть и днем, и ночью без остановки; Розовое озеро — живописное природное озеро, вода в котором с розовым оттенком. В мире таких озер всего восемь. На этом водоёме веками добывается соль.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Заповедник Гобустан
  • Грязевые вулканы
  • Мечеть Биби-Эйбат
  • Памятник первой в мире промышленно-пробуренной нефти
  • Храм огнепоклонников Атешгях
  • Горящая гора Янардаг
  • Розовое озеро
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

