Вы приехали в Баку и город радушно, как и положено гостеприимному хозяину, встречает Вас традиционным приветствием Хош гяльмисиниз! — Добро пожаловать! Мы познакомимся с визитками города: Девичья Башня и Дворец

ширваншахов, побываем на месте съёмок легендарных советских фильмов, прогуляемся по узким улочкам Старого города. Посмотрим на Баку с высоты птичьего полёта, прогуляемся по Бакинской набережной, и еще много интересного, что оставлю пока в секрете.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Баку

Турал Ваш гид в Баку

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Уникальные достопримечательности региона

Погрузитесь в увлекательное путешествие по уникальным достопримечательностям, которые отражают богатую культуру и историю нашего региона. Каждое место здесь наполнено особым смыслом и атмосферой.

Девичья Башня

Начнем с Девичьей Башни — загадочного символа, окутанного мифами и легендами. Это место притягивает внимание своей таинственностью и исторической значимостью.

Дворец Ширваншахов

Далее вас ждет посещение Дворца Ширваншахов, где вы сможете насладиться великолепием архитектуры и узнать больше о прошлом региона.

Современная «Венеция»

Не упустите возможность прогуляться по современной «Венеции», где гармонично сочетаются природа и архитектура.

Джума мечеть

Для любителей архитектуры открыта Джума мечеть, поражающая своим величием. Это место вдохновляет и оставляет незабываемые впечатления.

Смотровая площадка

На смотровой площадке вас ждет захватывающий вид на город и знаменитые Огненные башни, которые стали символом современного города.

Центр Гейдара Алиева

Посетите Центр Гейдара Алиева — шедевр современной архитектуры, который впечатляет своим дизайном и масштабом.

Кристол Холл

Загляните в Кристол Холл, где проходят крупные мероприятия и концерты. Это место наполнено жизнью и энергией.

Площадь флага и здание Исмаиллия

Оцените масштаб Площади флага, которая является символом национальной гордости.

Осмотрите величественное здание Исмаиллия, которое впечатляет своей архитектурой и историей.

Не упустите возможность исследовать эти удивительные места и погрузиться в атмосферу культуры и истории региона!