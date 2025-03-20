Первое свидания с Баку

Вы приехали в Баку и город радушно, как и положено гостеприимному хозяину, встречает Вас традиционным приветствием Хош гяльмисиниз! — Добро пожаловать! Мы познакомимся с визитками города: Девичья Башня и Дворец
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ширваншахов, побываем на месте съёмок легендарных советских фильмов, прогуляемся по узким улочкам Старого города.

Посмотрим на Баку с высоты птичьего полёта, прогуляемся по Бакинской набережной, и еще много интересного, что оставлю пока в секрете.

Первое свидания с Баку
Первое свидания с Баку
Первое свидания с Баку
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Уникальные достопримечательности региона

Погрузитесь в увлекательное путешествие по уникальным достопримечательностям, которые отражают богатую культуру и историю нашего региона. Каждое место здесь наполнено особым смыслом и атмосферой.

Девичья Башня

Начнем с Девичьей Башни — загадочного символа, окутанного мифами и легендами. Это место притягивает внимание своей таинственностью и исторической значимостью.

Дворец Ширваншахов

Далее вас ждет посещение Дворца Ширваншахов, где вы сможете насладиться великолепием архитектуры и узнать больше о прошлом региона.

Современная «Венеция»

Не упустите возможность прогуляться по современной «Венеции», где гармонично сочетаются природа и архитектура.

Джума мечеть

Для любителей архитектуры открыта Джума мечеть, поражающая своим величием. Это место вдохновляет и оставляет незабываемые впечатления.

Смотровая площадка

На смотровой площадке вас ждет захватывающий вид на город и знаменитые Огненные башни, которые стали символом современного города.

Центр Гейдара Алиева

Посетите Центр Гейдара Алиева — шедевр современной архитектуры, который впечатляет своим дизайном и масштабом.

Кристол Холл

Загляните в Кристол Холл, где проходят крупные мероприятия и концерты. Это место наполнено жизнью и энергией.

Площадь флага и здание Исмаиллия

  • Оцените масштаб Площади флага, которая является символом национальной гордости.
  • Осмотрите величественное здание Исмаиллия, которое впечатляет своей архитектурой и историей.

Не упустите возможность исследовать эти удивительные места и погрузиться в атмосферу культуры и истории региона!

В любой день, в любое время. Время начала экскурсии согласовывается заранее.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Девичья Башня
  • Дворец Ширваншахов
  • Венеция
  • Баня Ага Микаила
  • Джума мечеть
  • Смотровая площадка
  • Огненные башни
  • Центр Гейдара Алиева
  • Кристол Холл
  • Площадь флага
  • Здание Исмаиллия
  • Здание первой школы для девочек мусульманок
  • Памятники восточных поэтов
  • Караван сараи
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Удобное для вас место
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время. Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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