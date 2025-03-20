Описание экскурсии
Уникальные достопримечательности региона
Погрузитесь в увлекательное путешествие по уникальным достопримечательностям, которые отражают богатую культуру и историю нашего региона. Каждое место здесь наполнено особым смыслом и атмосферой.
Девичья Башня
Начнем с Девичьей Башни — загадочного символа, окутанного мифами и легендами. Это место притягивает внимание своей таинственностью и исторической значимостью.
Дворец Ширваншахов
Далее вас ждет посещение Дворца Ширваншахов, где вы сможете насладиться великолепием архитектуры и узнать больше о прошлом региона.
Современная «Венеция»
Не упустите возможность прогуляться по современной «Венеции», где гармонично сочетаются природа и архитектура.
Джума мечеть
Для любителей архитектуры открыта Джума мечеть, поражающая своим величием. Это место вдохновляет и оставляет незабываемые впечатления.
Смотровая площадка
На смотровой площадке вас ждет захватывающий вид на город и знаменитые Огненные башни, которые стали символом современного города.
Центр Гейдара Алиева
Посетите Центр Гейдара Алиева — шедевр современной архитектуры, который впечатляет своим дизайном и масштабом.
Кристол Холл
Загляните в Кристол Холл, где проходят крупные мероприятия и концерты. Это место наполнено жизнью и энергией.
Площадь флага и здание Исмаиллия
- Оцените масштаб Площади флага, которая является символом национальной гордости.
- Осмотрите величественное здание Исмаиллия, которое впечатляет своей архитектурой и историей.
Не упустите возможность исследовать эти удивительные места и погрузиться в атмосферу культуры и истории региона!
В любой день, в любое время. Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Девичья Башня
- Дворец Ширваншахов
- Венеция
- Баня Ага Микаила
- Джума мечеть
- Смотровая площадка
- Огненные башни
- Центр Гейдара Алиева
- Кристол Холл
- Площадь флага
- Здание Исмаиллия
- Здание первой школы для девочек мусульманок
- Памятники восточных поэтов
- Караван сараи
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Входные билеты