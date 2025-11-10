Н Надежда Потрясающая экскурсия!

Получили море эмоций время пролетело так быстро, что даже не заметили. Маршрут продуман до мелочей, всё насыщенно и в то же время комфортно. Увидели как главные достопримечательности, так и скрытые, нетуристические места именно они особенно впечатлили своей атмосферой.

Гид настоящий профессионал: интересно рассказывает, отвечает на вопросы и чувствует группу. Остались в полном восторге!

М Макс Хочу поблагодарить нашего гида за замечательную экскурсию по Баку! Было очень интересно, легко и уютно. Узнали много нового о городе, но самое главное — всё прошло с душой. Спасибо за настроение, внимание и любовь к своему делу!

N Natali Хотим поблагодарить Азика за незабываемую экскурсию! Он показал нам красоты города, в котором сочетаются разные архитектурные стили, рассказал о выдающихся людях, благодаря которым город процветал, и всегда помогал решать любые вопросы туристов. Энергичный, харизматичный и эрудированный гид делал рассказы интересными, с юмором и полезными историями. Огромное спасибо ему за всё!

С Саша Хороший гид, всё организовано отлично. Программа продуманная и очень интересная!

А Алла просто восхитительный гид! Всё с любовью, с душой и грамотно. Экскурсия пролетела на одном дыхании — столько интересных фактов, улыбок и позитива. Спасибо за день, который запомнится надолго!

Н Неля Времени было немного, поэтому я попросила гида убрать современную часть и оставить только Старый город. Он любезно согласился, и экскурсия получилась просто вау — даже лучше, чем я ожидала! Атмосфера, история, улочки всё завораживает. Спасибо огромное за такой чудесный день

M Misha

М Марина Экскурсию провёл Азик — внимательный и приятный гид. Поездка на комфортном авто прошла спокойно и уютно. Мы неторопливо прогулялись по старому и новому городу, узнавая интересные факты и истории. Всё было организовано отлично, маршрут продуман, впечатления — самые положительные!

Т Тоня

С Стелла Теперь точно — Баку это третий город, в который я влюбилась! 💙

Очень гостеприимные и приветливые люди — всегда подскажут, помогут. Кругом чистота, хочется гулять и не останавливаться.

А наш гид — просто сказка! 🌟

Столько интересных историй рассказал, что до сих пор всё перевариваем 😊

Спасибо большое за этот чудесный день!

С Светлана Экскурсия получилась просто замечательная! День был насыщенный, интересный и тёплый во всех смыслах. Азик — человек с большой душой, видно, как он любит своё дело. Рассказывал с таким увлечением, что слушать хотелось ещё и ещё. Спасибо вам огромное за чудесный день, за заботу, атмосферу и душевность — такие моменты надолго остаются в памяти.

А Арсений

Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии.

Баку — это город моей молодости. Я уехал отсюда ровно 35 лет назад, и вот теперь, благодаря нашему экскурсоводу Эмину, мы вновь влюбились в этот удивительный город — богатый не только нефтью, но и историей, культурой и душой.

Так как мы люди в возрасте, экскурсия проходила без спешки, спокойно, с пониманием и вниманием к нам. За это отдельное спасибо Эмину!

М Мартин

К Кристина Хочу поблагодарить нашего замечательного гида за прекрасно проведённую экскурсию по Баку. Рассказы были интересные, познавательные и с душой. Всё прошло легко и увлекательно, время пролетело незаметно. Спасибо за заботу, внимание и за то, что показали город с такой любовью!