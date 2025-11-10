Приглашаем на увлекательную экскурсию по Баку, где вы увидите Девичью башню, Дворец ширваншахов, Малую Венецию и другие знаковые достопримечательности.
Вы увидите, как старинные улочки гармонично соседствуют с современными архитектурными шедеврами, и почувствуете уникальный дух этого города.
Это путешествие подойдёт как для тех, кто впервые в Баку, так и для тех, кто хочет открыть город с новой стороны.
Вы увидите, как старинные улочки гармонично соседствуют с современными архитектурными шедеврами, и почувствуете уникальный дух этого города.
Это путешествие подойдёт как для тех, кто впервые в Баку, так и для тех, кто хочет открыть город с новой стороны.
Описание экскурсии
Дорогие путешественники и любители историиПриглашаем вас отправиться в путешествие по Ичери-шехер — Старому городу Баку, жемчужине Азербайджана, где каждый уголок дышит историей, культурой и удивительными историями. Эта экскурсия откроет вам уникальное сочетание древних традиций и современного великолепия Баку. Мы пройдём по старинным улочкам, увидим знаковые достопримечательности и почувствуем атмосферу города, который соединяет Восток и Запад. Что вас ждёт:• Девичья башня. Загадочная и величественная, эта башня окружена мифами и легендами. Вы узнаете о её трагической истории и архитектурных особенностях, которые делают её символом Баку и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Дворец ширваншахов. Внешний осмотр этого великолепного дворцового комплекса перенесёт вас во времена правления династии Ширваншахов. Вы увидите изящную архитектуру и услышите истории о жизни средневековых правителей.
- Галерея Али Шамси. Погрузитесь в мир современного искусства! Снаружи галерея поражает своей необычной эстетикой, а наш гид расскажет, как творчество Али Шамси оживает в этих стенах.
- Музей миниатюрной книги. Уникальный в своём роде музей, который удивляет своей коллекцией крошечных книг. Мы осмотрим его фасад и узнаем, почему это место стало настоящей достопримечательностью.
- Старинные бани и караван-сараи. Пройдёмся по местам, где когда-то отдыхали купцы и путешественники Великого шёлкового пути. Эти древние сооружения расскажут нам о жизни и традициях прошлого.
- Губернаторский сад. Оазис тишины и зелени в сердце города. Здесь вы сможете насладиться умиротворяющей атмосферой и узнать об истории этого уютного уголка.
- Места съёмок культовых фильмов. Увидим локации, где снимались знаменитые советские фильмы «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия». Вы узнаете, как Баку стал кинематографической звездой!
- Малая Венеция. Прогуляемся вдоль живописных каналов, напоминающих итальянскую Венецию. Это место идеально для фотографий и погружения в романтическую атмосферу.
- Музей ковра. Наружный осмотр этого здания расскажет нам о великом искусстве азербайджанского ковроткачества, которое славится во всём мире.
- Фуникулёр и Нагорный парк. Поднимемся к смотровой площадке на фуникулёре, чтобы полюбоваться захватывающими видами на Каспийское море и знаменитые Пламенные башни.
- Аллея шехидов. Место памяти и скорби, окружённое потрясающими городскими пейзажами. Мы расскажем о его значении и истории.
- Дворцы миллионеров времён нефтяного бума. Роскошные особняки, построенные в эпоху нефтяного богатства, поразят вас своей архитектурой и историями о золотом веке Баку.
- Мечеть Биби-Хейбат. Величественный религиозный памятник с богатой историей, который гармонично вписывается в пейзаж города.
- Первая нефтяная вышка. Символ зарождения нефтяной промышленности, сделавшей Баку одним из богатейших городов своего времени.
- Центр Гейдара Алиева. Современный архитектурный шедевр, созданный Захой Хадид. Его футуристические формы впечатляют с первого взгляда.
- Трамп Тауэрс. Современный деловой комплекс с эффектной архитектурой, символизирующий динамичное развитие Баку.
• Зелёный рынок. Завершим экскурсию на колоритном базаре, где вы почувствуете настоящий дух Баку: ароматы специй, яркие краски и атмосфера восточного рынка. Важная информация:
- Мы будем осматривать достопримечательности снаружи, не заходя внутрь музеев и галерей, чтобы охватить максимум интересных мест за одно путешествие.
- Рекомендуем надеть удобную обувь, взять с собой воду, головной убор (в жаркую погоду).
Ежедневно в любое удобное время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ичери-шехер (Старый город)
- Девичья башня
- Комплекс Ширваншахов
- Галерея Шамси
- Музей миниатюрной книги
- Место съёмок фильма «Человек-амфибия»
- Малая Венеция
- Музей ковра
- Фуникулёр
- Аллея шехидов
- Дворцы миллионеров времён нефтяного бума
- Мечеть Биби-Хейбат
- Первая нефтяная вышка
- Центр Гейдара Алиева
- Трамп Тауэр
- Зелёный рынок
Что включено
- Комфортная иномарка
- Профессиональный гид
Что не входит в цену
- Питание (если захотите сделать паузу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания
Завершение: Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое удобное время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Мы будем осматривать достопримечательности снаружи, не заходя внутрь музеев и галерей, чтобы охватить максимум интересных мест за одно путешествие
- Рекомендуем надеть удобную обувь, взять с собой воду, головной убор (в жаркую погоду)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
10 ноя 2025
Потрясающая экскурсия!
Получили море эмоций время пролетело так быстро, что даже не заметили. Маршрут продуман до мелочей, всё насыщенно и в то же время комфортно. Увидели как главные достопримечательности, так и скрытые, нетуристические места именно они особенно впечатлили своей атмосферой.
Гид настоящий профессионал: интересно рассказывает, отвечает на вопросы и чувствует группу. Остались в полном восторге!
Получили море эмоций время пролетело так быстро, что даже не заметили. Маршрут продуман до мелочей, всё насыщенно и в то же время комфортно. Увидели как главные достопримечательности, так и скрытые, нетуристические места именно они особенно впечатлили своей атмосферой.
Гид настоящий профессионал: интересно рассказывает, отвечает на вопросы и чувствует группу. Остались в полном восторге!
М
Макс
10 ноя 2025
Хочу поблагодарить нашего гида за замечательную экскурсию по Баку! Было очень интересно, легко и уютно. Узнали много нового о городе, но самое главное — всё прошло с душой. Спасибо за настроение, внимание и любовь к своему делу!
N
Natali
27 окт 2025
Хотим поблагодарить Азика за незабываемую экскурсию! Он показал нам красоты города, в котором сочетаются разные архитектурные стили, рассказал о выдающихся людях, благодаря которым город процветал, и всегда помогал решать любые вопросы туристов. Энергичный, харизматичный и эрудированный гид делал рассказы интересными, с юмором и полезными историями. Огромное спасибо ему за всё!
С
Саша
27 окт 2025
Хороший гид, всё организовано отлично. Программа продуманная и очень интересная!
А
Алла
24 окт 2025
просто восхитительный гид! Всё с любовью, с душой и грамотно. Экскурсия пролетела на одном дыхании — столько интересных фактов, улыбок и позитива. Спасибо за день, который запомнится надолго!
Н
Неля
22 окт 2025
Времени было немного, поэтому я попросила гида убрать современную часть и оставить только Старый город. Он любезно согласился, и экскурсия получилась просто вау — даже лучше, чем я ожидала! Атмосфера, история, улочки всё завораживает. Спасибо огромное за такой чудесный день
M
Misha
22 окт 2025
М
Марина
21 окт 2025
Экскурсию провёл Азик — внимательный и приятный гид. Поездка на комфортном авто прошла спокойно и уютно. Мы неторопливо прогулялись по старому и новому городу, узнавая интересные факты и истории. Всё было организовано отлично, маршрут продуман, впечатления — самые положительные!
Т
Тоня
20 окт 2025
С
Стелла
19 окт 2025
Теперь точно — Баку это третий город, в который я влюбилась! 💙
Очень гостеприимные и приветливые люди — всегда подскажут, помогут. Кругом чистота, хочется гулять и не останавливаться.
А наш гид — просто сказка! 🌟
Столько интересных историй рассказал, что до сих пор всё перевариваем 😊
Спасибо большое за этот чудесный день!
Очень гостеприимные и приветливые люди — всегда подскажут, помогут. Кругом чистота, хочется гулять и не останавливаться.
А наш гид — просто сказка! 🌟
Столько интересных историй рассказал, что до сих пор всё перевариваем 😊
Спасибо большое за этот чудесный день!
С
Светлана
17 окт 2025
Экскурсия получилась просто замечательная! День был насыщенный, интересный и тёплый во всех смыслах. Азик — человек с большой душой, видно, как он любит своё дело. Рассказывал с таким увлечением, что слушать хотелось ещё и ещё. Спасибо вам огромное за чудесный день, за заботу, атмосферу и душевность — такие моменты надолго остаются в памяти.
А
Арсений
17 окт 2025
Здравствуйте!
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии.
Баку — это город моей молодости. Я уехал отсюда ровно 35 лет назад, и вот теперь, благодаря нашему экскурсоводу Эмину, мы вновь влюбились в этот удивительный
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии.
Баку — это город моей молодости. Я уехал отсюда ровно 35 лет назад, и вот теперь, благодаря нашему экскурсоводу Эмину, мы вновь влюбились в этот удивительный
М
Мартин
17 окт 2025
К
Кристина
7 окт 2025
Хочу поблагодарить нашего замечательного гида за прекрасно проведённую экскурсию по Баку. Рассказы были интересные, познавательные и с душой. Всё прошло легко и увлекательно, время пролетело незаметно. Спасибо за заботу, внимание и за то, что показали город с такой любовью!
Е
Евгения
7 окт 2025
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
24%
Индивидуальная
до 7 чел.
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Сегодня в 09:30
22 ноя в 09:00
€74
€98 за человека
Индивидуальная
Экскурсия по всем памятникам Баку за один день
Откройте для себя удивительный мир Баку, где старинные крепости и современные здания расскажут вам историю города. Прогулка по старому и новому Баку
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €129 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Баку
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:30
от €160 за человека