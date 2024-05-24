Экскурсии для всей семьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Семейные» в Баку на русском языке, цены от €150, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 6 чел.
Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Приключение в горах Шемахи: эксклюзивная семейная экскурсия
Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
Азбука азербайджанской кухни
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Азбука азербайджанской кухни
Поторговаться на базаре и приготовить традиционные блюда в семейной обстановке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
293235 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ильвира
    24 мая 2024
    Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
    Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось! Джавид очень внимательный и эрудированный гид, интересно рассказывал обо всем, не только
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    о том, что касалось непосредственно экскурсии, но и в целом об истории и современности страны, отвечал на все вопросы и пожелания. В целом весь день царила непринужденная атмосфера. Мавзолей Дири Баба несмотря на кажущуюся простоту и незамысловатость оставляет очень приятное впечатление, ощущение спокойствия и умиротворения. Джума-мечеть. Интересная архитектура, мечеть красивая, внутри высокие каменные своды, оформлена в песчано охристых тонах, здорово перекликается с внешним видом. Красивый внутренний дворик, садик, территория очень ухоженная, чистая. Лагич словно дает возможность прикоснуться к истории, увидеть жизнь деревни как встарь. Прогулка по мощеной улице вдоль мастерских, где действительно работают мастера под аккомпанемент рассказов Джавида была очень занимательной. Дорога в Лагич стоит отдельного упоминания. Постоянно меняющиеся горные пейзажи великолепны, куда ни кинь взгляд восхитительные виды природы. Везде хочется остановиться, чтобы запечатлеть их на память. Кажется, что вот оно – самый лучший вид, но стоит дать дороге дать увести себя дальше, как за очередным поворотом ждет не менее прекрасная картина:) Весомым аргументом в пользу выбора экскурсии с Джавидом стало посещение фермы с альпаками. И не зря – альпаки просто чудесны и очаровательны! Замечательное завершение классного путешествия. Ко всему прочему во время нашего путешествия мы смогли полностью насладиться красотами Азербайджана благодаря тому, что Джавид оказался изумительным фотосопровождающим. В конце, помимо замечательных впечатлений, мы получили необычайно живые репортажные фото- и видеозарисовки, сделанные в самые подходящие моменты и в самых лучших местах с необычным антуражем.

    Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!
  • А
    Антон
    7 мая 2024
    В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
    Это замечательная поездка в компании знающего, ироничного собеседника по Баку и пригороду. Отличная экскурсия по храму огнепоклоников и посещение дачи
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    настоящих бакинцев. Это скорее этнографическое приключение, чем посещение винодельни. Винодельни как таковой нет, есть интересный разговор со знающими и увлеченными людьми- профессионалами виноделия, прекрасный рассказ о каждом домашнем вине, сделанном с любовью, и разнообразии, которое удивляет, рекомендуется тем, кто любит посидеть на веранде под неспешный разговор о жизни с вином и сыром.

  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
    На экскурсию ездили с гидом Эмином. Поездка прошла весело и динамично. Альпаки чудесные,обед на винодельне был очень вкусный. Всем рекомендуем
  • В
    Виктор
    20 марта 2024
    Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
    Большое спасибо Джавиду! Всё было продумано и хорошо организовано! На удивление, очень понравилась ферма с альпаками. Дорога в Лахич среди гор великолепна. Рекомендую!
  • В
    Виктор
    19 октября 2023
    В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
    Спасибо Тофу за организацию данной экскурсии. Она гармонично дополнила наши впечатления как о старом и современном Баку, так и о
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    стране в целом. Надир - потрясающий профессионал своего дела, интересный рассказчик, гостеприимный хозяин и обаятельный человек. Организованная дегустация большого количества своих вин - выше всяких похвал, Место, куда безусловно хочется вернуться. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет узнать больше о виноделии Азербайджана из уст профессионала.

  • Е
    Екатерина
    5 сентября 2023
    В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
    Нас встретил у отеля замечательный гид Тофик, стоит отметить, очень компетентный и великолепно поет. Попутно повествуя о чудесном Баку и его
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    достопримечательностях, нас отвезли на пляж, где летали очень низко самолёты (загляденье, всем советую обратить внимание - это необыкновенно). После, мы поехали к виноделу в гости. Чудесный сад и уютная атмосфера сопутствовали нам всю экскурсию. Видно, что хозяин с любовью относится к своему делу и вино получается сказочное, а рассказ о каждом вине с тончайшей внимательностью и заботой. Какого только вина мы не попробовали (айва, гранат, шелковица, шафран, вишня, шоколад и т. д.), естественно, купили себе немножко домой. Наелись вкуснейшего винограда, различных закусок, приятно побеседовали. Спасибо большое за возможность познакомиться с Азербайджаном с такой стороны.

  • Г
    Глеб
    7 марта 2023
    Азбука азербайджанской кухни
    Отличная и душевная экскурсия. Поход на базар, совместная готовка и застолье. Провели время с удовольствием в отличной компании!
  • а
    алексей
    10 января 2023
    Азбука азербайджанской кухни
    В целом всё вышло интереснее, чем ожидалось. За день до экскурсии выбрали блюда и сообщили экскурсоводу. На следующий день по
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    плану в 12-00 экскурсовод Эльнур заехал за нами в гостиницу, потом сразу поехали на рынок, где купили необходимые продукты. На рынке пробыли около часа, познакомились с местной торговлей. Потом по пробкам поехали за город. Приехали на место около 15-00. Тут оказалось, что у Эльнура вышло не всё, что он предполагал. С местом, где он планировал провести мероприятие, не получилось. Мы приехали в посёлок беженцев из Карабаха, где живут его тёти, не говорящие по-русски. У них дом размером с 3-х комнатную хрущёвку, кухня 2,5 м на 1,5 м и двор перед ним размером с полтора машиноместа. Обстановка очень скромная. Мы сначала мягко говоря "не поняли", что тут делать. Но потом с началом приготовления всё стало веселее. Дядя Эльнура Борис (по-русски хорошо говорит) разжёг мангал, приготовил люля-кебаб. В это время тёти готовили остальные блюда: шах-плов, кутабы и долму. Мы им помогали, как могли. Получилось вкусно и интересно. Это получился не мастер-класс, а дауншифтинг на пол дня. Азербайджанцы говорят, что всё, что приготовил, нужно съесть в тот же день. У нас не получилось жить, как они. Мы это всё доедали ещё 4 дня, до нашего отлёта назад. Долму доедали и дома 2 дня. Всё было очень вкусно. Если будете заказывать у Эльнура эту экскурсию, спрашивайте, к кому из тётушек он вас повезёт на этот раз.

    В целом всё вышло интереснее, чем ожидалось. За день до экскурсии выбрали блюда и сообщили экскурсоводуВ целом всё вышло интереснее, чем ожидалось. За день до экскурсии выбрали блюда и сообщили экскурсоводуВ целом всё вышло интереснее, чем ожидалось. За день до экскурсии выбрали блюда и сообщили экскурсоводуВ целом всё вышло интереснее, чем ожидалось. За день до экскурсии выбрали блюда и сообщили экскурсоводуВ целом всё вышло интереснее, чем ожидалось. За день до экскурсии выбрали блюда и сообщили экскурсоводуВ целом всё вышло интереснее, чем ожидалось. За день до экскурсии выбрали блюда и сообщили экскурсоводуВ целом всё вышло интереснее, чем ожидалось. За день до экскурсии выбрали блюда и сообщили экскурсоводу

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Семейные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  8. Приморский бульвар
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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Семейные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 300 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Семейные», 22 ⭐ отзыва, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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