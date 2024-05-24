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плану в 12-00 экскурсовод Эльнур заехал за нами в гостиницу, потом сразу поехали на рынок, где купили необходимые продукты. На рынке пробыли около часа, познакомились с местной торговлей. Потом по пробкам поехали за город. Приехали на место около 15-00. Тут оказалось, что у Эльнура вышло не всё, что он предполагал. С местом, где он планировал провести мероприятие, не получилось. Мы приехали в посёлок беженцев из Карабаха, где живут его тёти, не говорящие по-русски. У них дом размером с 3-х комнатную хрущёвку, кухня 2,5 м на 1,5 м и двор перед ним размером с полтора машиноместа. Обстановка очень скромная. Мы сначала мягко говоря "не поняли", что тут делать. Но потом с началом приготовления всё стало веселее. Дядя Эльнура Борис (по-русски хорошо говорит) разжёг мангал, приготовил люля-кебаб. В это время тёти готовили остальные блюда: шах-плов, кутабы и долму. Мы им помогали, как могли. Получилось вкусно и интересно. Это получился не мастер-класс, а дауншифтинг на пол дня. Азербайджанцы говорят, что всё, что приготовил, нужно съесть в тот же день. У нас не получилось жить, как они. Мы это всё доедали ещё 4 дня, до нашего отлёта назад. Долму доедали и дома 2 дня. Всё было очень вкусно. Если будете заказывать у Эльнура эту экскурсию, спрашивайте, к кому из тётушек он вас повезёт на этот раз.