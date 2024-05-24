Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!
Джавид очень внимательный и эрудированный гид, интересно рассказывал обо всем, не только читать дальше
о том, что касалось непосредственно экскурсии, но и в целом об истории и современности страны, отвечал на все вопросы и пожелания. В целом весь день царила непринужденная атмосфера.
Мавзолей Дири Баба несмотря на кажущуюся простоту и незамысловатость оставляет очень приятное впечатление, ощущение спокойствия и умиротворения.
Джума-мечеть. Интересная архитектура, мечеть красивая, внутри высокие каменные своды, оформлена в песчано охристых тонах, здорово перекликается с внешним видом. Красивый внутренний дворик, садик, территория очень ухоженная, чистая.
Лагич словно дает возможность прикоснуться к истории, увидеть жизнь деревни как встарь. Прогулка по мощеной улице вдоль мастерских, где действительно работают мастера под аккомпанемент рассказов Джавида была очень занимательной.
Дорога в Лагич стоит отдельного упоминания. Постоянно меняющиеся горные пейзажи великолепны, куда ни кинь взгляд восхитительные виды природы. Везде хочется остановиться, чтобы запечатлеть их на память. Кажется, что вот оно – самый лучший вид, но стоит дать дороге дать увести себя дальше, как за очередным поворотом ждет не менее прекрасная картина:)
Весомым аргументом в пользу выбора экскурсии с Джавидом стало посещение фермы с альпаками. И не зря – альпаки просто чудесны и очаровательны! Замечательное завершение классного путешествия.
Ко всему прочему во время нашего путешествия мы смогли полностью насладиться красотами Азербайджана благодаря тому, что Джавид оказался изумительным фотосопровождающим. В конце, помимо замечательных впечатлений, мы получили необычайно живые репортажные фото- и видеозарисовки, сделанные в самые подходящие моменты и в самых лучших местах с необычным антуражем.
Это замечательная поездка в компании знающего, ироничного собеседника по Баку и пригороду. Отличная экскурсия по храму огнепоклоников и посещение дачи читать дальше
настоящих бакинцев. Это скорее этнографическое приключение, чем посещение винодельни. Винодельни как таковой нет, есть интересный разговор со знающими и увлеченными людьми- профессионалами виноделия, прекрасный рассказ о каждом домашнем вине, сделанном с любовью, и разнообразии, которое удивляет, рекомендуется тем, кто любит посидеть на веранде под неспешный разговор о жизни с вином и сыром.
Спасибо Тофу за организацию данной экскурсии. Она гармонично дополнила наши впечатления как о старом и современном Баку, так и о читать дальше
стране в целом.
Надир - потрясающий профессионал своего дела, интересный рассказчик, гостеприимный хозяин и обаятельный человек. Организованная дегустация большого количества своих вин - выше всяких похвал,
Место, куда безусловно хочется вернуться. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет узнать больше о виноделии Азербайджана из уст профессионала.
Нас встретил у отеля замечательный гид Тофик, стоит отметить, очень компетентный и великолепно поет.
Попутно повествуя о чудесном Баку и его читать дальше
достопримечательностях, нас отвезли на пляж, где летали очень низко самолёты (загляденье, всем советую обратить внимание - это необыкновенно).
После, мы поехали к виноделу в гости. Чудесный сад и уютная атмосфера сопутствовали нам всю экскурсию. Видно, что хозяин с любовью относится к своему делу и вино получается сказочное, а рассказ о каждом вине с тончайшей внимательностью и заботой. Какого только вина мы не попробовали (айва, гранат, шелковица, шафран, вишня, шоколад и т. д.), естественно, купили себе немножко домой. Наелись вкуснейшего винограда, различных закусок, приятно побеседовали.
Спасибо большое за возможность познакомиться с Азербайджаном с такой стороны.
В целом всё вышло интереснее, чем ожидалось. За день до экскурсии выбрали блюда и сообщили экскурсоводу. На следующий день по читать дальше
плану в 12-00 экскурсовод Эльнур заехал за нами в гостиницу, потом сразу поехали на рынок, где купили необходимые продукты. На рынке пробыли около часа, познакомились с местной торговлей. Потом по пробкам поехали за город. Приехали на место около 15-00.
Тут оказалось, что у Эльнура вышло не всё, что он предполагал. С местом, где он планировал провести мероприятие, не получилось. Мы приехали в посёлок беженцев из Карабаха, где живут его тёти, не говорящие по-русски. У них дом размером с 3-х комнатную хрущёвку, кухня 2,5 м на 1,5 м и двор перед ним размером с полтора машиноместа. Обстановка очень скромная.
Мы сначала мягко говоря "не поняли", что тут делать. Но потом с началом приготовления всё стало веселее. Дядя Эльнура Борис (по-русски хорошо говорит) разжёг мангал, приготовил люля-кебаб. В это время тёти готовили остальные блюда: шах-плов, кутабы и долму. Мы им помогали, как могли. Получилось вкусно и интересно.
Это получился не мастер-класс, а дауншифтинг на пол дня.
Азербайджанцы говорят, что всё, что приготовил, нужно съесть в тот же день. У нас не получилось жить, как они. Мы это всё доедали ещё 4 дня, до нашего отлёта назад. Долму доедали и дома 2 дня. Всё было очень вкусно.
Если будете заказывать у Эльнура эту экскурсию, спрашивайте, к кому из тётушек он вас повезёт на этот раз.
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