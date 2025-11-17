Если вы уже успели познакомиться с Баку, самое время открыть для себя другие грани Азербайджана и отправиться в незабываемое путешествие по стране. Вы увидите знаковые достопримечательности, побываете в древней Шемахе, сказочной Габале и атмосферном городе Шеки. Вас ждут живописные пейзажи, архитектурные шедевры и истории. Обратно вернётесь заряженными на все 100%!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мавзолей Дири Баба в городе Мараза

Мы посетим уникальный мавзолей 14 века, встроенный в скалу. Он гармонично объединяет природный рельеф и элементы исламского зодчества. По преданию, здесь покоится святой по имени Дири Баба.

Джума-мечеть в Шемахе

Вы увидите старейшую мечеть на Кавказе, построенную в 743 году. Она пережила землетрясения, неоднократные реконструкции и по сей день впечатляет мощной архитектурой.

Озеро Нохургёль в окрестностях Габалы

Сделаем остановку у живописного горного озера, окружённого лесами и Кавказскими горами. Идеальное место для фотосессий на природе.

Дворец шекинских ханов в Шеки

Вы побываете в знаменитом дворце — жемчужине 18 века, который служил летней резиденцией местных ханов. Рассмотрите витражи в технике «шабаке», росписи на стенах и архитектуру.

Верхний Караван-сарай в Шеки

Старинная гостиница для торговцев на Великом Шёлковом пути. Вы осмотрите его внутренний двор и окунётесь в атмосферу восточного базара.

Албанская церковь в селе Киш (Шеки)

Одна из самых древних христианских церквей на Кавказе, возведённая, по преданию, апостолом Елисеем в I веке н. э. Она считается символом духовного наследия Кавказской Албании и представляет большую археологическую ценность.

Примерный тайминг экскурсии

8:00–9:30 — дорога из Баку к мавзолею Дири Баба + 30 мин. на экскурсию и фото

10:00–10:30 — едем до Джума-мечети в Шемахе + 30 мин. на экскурсию и фото

11:00–12:30 — после движемся до озера Нохургёль + 30 мин. на прогулку и фото

13:00–14:30 — переезд в город Шеки + 1 час на обед 15:30–18:00 — посещение Дворца шекинских ханов, Дома ремесленников, традиционных шекинских кондитерских, Верхнего Караван-сарая и Албанской Христианской церкви в селе Киш

18:00–22:30 — возвращение обратно в Баку (в отель)

Организационные детали

Поедем на комфортабельном кроссовере Nissan X-Trail

Экскурсия возможна для большего количества участников. В этом случае поедем на минивэне Mercedes-Benz Vito — подробности уточняйте в переписке

Программа подойдёт практически всем, но есть важный момент: она включает продолжительные переезды на автомобиле и пешие прогулки. Это может быть утомительно для маленьких детей, пожилых людей и тех, у кого есть ограничения по здоровью

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: