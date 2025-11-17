Путешествие из Баку: Шеки, Шемаха и Габала за 1 день
Посетить мавзолей 14 века, зайти в дворец ханов и увидеть самую древнюю церковь Кавказа
Если вы уже успели познакомиться с Баку, самое время открыть для себя другие грани Азербайджана и отправиться в незабываемое путешествие по стране.
Вы увидите знаковые достопримечательности, побываете в древней Шемахе, сказочной Габале и атмосферном городе Шеки. Вас ждут живописные пейзажи, архитектурные шедевры и истории. Обратно вернётесь заряженными на все 100%!
Описание экскурсии
Мавзолей Дири Баба в городе Мараза
Мы посетим уникальный мавзолей 14 века, встроенный в скалу. Он гармонично объединяет природный рельеф и элементы исламского зодчества. По преданию, здесь покоится святой по имени Дири Баба.
Джума-мечеть в Шемахе
Вы увидите старейшую мечеть на Кавказе, построенную в 743 году. Она пережила землетрясения, неоднократные реконструкции и по сей день впечатляет мощной архитектурой.
Озеро Нохургёль в окрестностях Габалы
Сделаем остановку у живописного горного озера, окружённого лесами и Кавказскими горами. Идеальное место для фотосессий на природе.
Дворец шекинских ханов в Шеки
Вы побываете в знаменитом дворце — жемчужине 18 века, который служил летней резиденцией местных ханов. Рассмотрите витражи в технике «шабаке», росписи на стенах и архитектуру.
Верхний Караван-сарай в Шеки
Старинная гостиница для торговцев на Великом Шёлковом пути. Вы осмотрите его внутренний двор и окунётесь в атмосферу восточного базара.
Албанская церковь в селе Киш (Шеки)
Одна из самых древних христианских церквей на Кавказе, возведённая, по преданию, апостолом Елисеем в I веке н. э. Она считается символом духовного наследия Кавказской Албании и представляет большую археологическую ценность.
Примерный тайминг экскурсии
8:00–9:30 — дорога из Баку к мавзолею Дири Баба + 30 мин. на экскурсию и фото 10:00–10:30 — едем до Джума-мечети в Шемахе + 30 мин. на экскурсию и фото 11:00–12:30 — после движемся до озера Нохургёль + 30 мин. на прогулку и фото 13:00–14:30 — переезд в город Шеки + 1 час на обед 15:30–18:00 — посещение Дворца шекинских ханов, Дома ремесленников, традиционных шекинских кондитерских, Верхнего Караван-сарая и Албанской Христианской церкви в селе Киш 18:00–22:30 — возвращение обратно в Баку (в отель)
Организационные детали
Поедем на комфортабельном кроссовере Nissan X-Trail
Экскурсия возможна для большего количества участников. В этом случае поедем на минивэне Mercedes-Benz Vito — подробности уточняйте в переписке
Программа подойдёт практически всем, но есть важный момент: она включает продолжительные переезды на автомобиле и пешие прогулки. Это может быть утомительно для маленьких детей, пожилых людей и тех, у кого есть ограничения по здоровью
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Билет в мавзолей Дири Баба — 9 манат за чел. (€5)
Билет во Дворец шекинских ханов — 9 манат за чел. (€5)
Обед — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Орхан — ваша команда гидов в Баку
Меня зовут Орхан, я гид по Баку и всему Азербайджану, работаю с командой. Туры и экскурсии составляю с учётом ваших предпочтений, пожеланий и интересов. Мои программы охватывают самые важные достопримечательности, природные чудеса, памятники культуры, невероятную архитектуру, богатую местную кухню, увлекательные истории и тайны, а также знакомят с традициями и обычаями. Обещаю, скучно не будет!