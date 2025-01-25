Радужные горы, гора Бешбармак и Розовое озеро

Мы увидим сразу несколько уникальных явлений природы, которые очень редко встречаются на нашей планете. Их красоту невозможно передать словами, это нужно увидеть собственными глазами.
5
2 отзыва
Радужные горы, гора Бешбармак и Розовое озеро
Радужные горы, гора Бешбармак и Розовое озеро
Радужные горы, гора Бешбармак и Розовое озеро
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание экскурсии

Уникальные природные явления

На нашей планете есть множество удивительных мест, и некоторые из них действительно уникальны. Мы приглашаем вас в путешествие, где вы сможете увидеть природные чудеса, которые сложно описать словами. Это опыт, который стоит пережить самому!

Розовое озеро

Первым пунктом нашего маршрута станет необычное Розовое озеро, известное также как соленое озеро. В мире всего восемь озер с таким удивительным цветом, и одно из них расположено в Баку. Это место поразит вас своей красотой и необычностью!

Радужные горы

Далее нас ждет поездка к одному из самых редких природных явлений — радужным или агатовым горам, которые также называют Марсианскими. Эти горы можно встретить в Китае и Перу, и они поражают своим многоцветием. Если вы будете внимательны, то сможете обнаружить крошечные окаменелости или даже останки белемнитов — моллюсков, которые жили в меловом периоде более 50 миллионов лет назад.

Гора Бешбармаг

Следующей остановкой станет гора Бешбармаг, с которой открывается захватывающий вид на Каспийское море. Эта гора не только впечатляет своими размерами (высота 500 метров над уровнем моря), но и обладает богатой историей, овеянной множеством легенд. Она является настоящим историческим достоянием.

Кулинарные традиции

И в завершение нашего путешествия у вас будет возможность посетить один из колоритных ресторанов, где вы сможете попробовать блюда национальной азербайджанской кухни. Это отличная возможность насладиться местной культурой и кулинарными традициями!

Ежедневно, по договоренности

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Масазыр
  • Марсианские пейзажи Хызы
  • Гора Бешбармаг
  • Дегустация Черной икры
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт.
Что не входит в цену
  • Обед.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
25 янв 2025
Е
1 янв 2025
Потрясаюшая экскурсия! Много раз бывали в самых разных горах,но эти самые необычные-марсианские пейзажи в горах Хызы и виды с горы Бешбармаг просто завораживают. Розовое озеро тоже очень красивое,жаль,конечно,что его не
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развивают,как туристический маршрут,но увидеть его,определенно стоит.
Нам очень повезло с гидом-Фуад рассказал нам много интересного,показал самые удачные места для фото. Вообще от организации мы остались в неменьшем восторге,чем от красоты природы-на протяжении всей экскурсии мы были окружены вниманием и заботой,Фуад нам показал настоящее кавказское гостеприимство. После подъема и спуска на Бешбармаг нас усадили за стол,угостили вкуснейшим чаем,вареньем,хурмой и сладостями (мы были зимой,а летом это все происходит на вершине скалы с видом на Каспий,т. ч. теперь я безумно хочу повторить этот трип летом). Еще не могу не отметить заботу,с которой относятся к туристам-из-за того,что наш рейс был перенесен все наши планы нарушились,спасибо команде и Фуаду отдельное спасибо-нам буквально нанануне согласовали новое время экскурсии,а еще показали,где можно купить продукты к новогоднему столу. По итогу могу сказать,что остались в полном восторге,как от самой жкскурсии,так и от её организации и чувствовали мы себя не клиентами,а самыми дорогими гостями.

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