Мы увидим сразу несколько уникальных явлений природы, которые очень редко встречаются на нашей планете. Их красоту невозможно передать словами, это нужно увидеть собственными глазами.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 6 чел.)

Описание экскурсии

Уникальные природные явления

На нашей планете есть множество удивительных мест, и некоторые из них действительно уникальны. Мы приглашаем вас в путешествие, где вы сможете увидеть природные чудеса, которые сложно описать словами. Это опыт, который стоит пережить самому!

Розовое озеро

Первым пунктом нашего маршрута станет необычное Розовое озеро, известное также как соленое озеро. В мире всего восемь озер с таким удивительным цветом, и одно из них расположено в Баку. Это место поразит вас своей красотой и необычностью!

Радужные горы

Далее нас ждет поездка к одному из самых редких природных явлений — радужным или агатовым горам, которые также называют Марсианскими. Эти горы можно встретить в Китае и Перу, и они поражают своим многоцветием. Если вы будете внимательны, то сможете обнаружить крошечные окаменелости или даже останки белемнитов — моллюсков, которые жили в меловом периоде более 50 миллионов лет назад.

Гора Бешбармаг

Следующей остановкой станет гора Бешбармаг, с которой открывается захватывающий вид на Каспийское море. Эта гора не только впечатляет своими размерами (высота 500 метров над уровнем моря), но и обладает богатой историей, овеянной множеством легенд. Она является настоящим историческим достоянием.

Кулинарные традиции

И в завершение нашего путешествия у вас будет возможность посетить один из колоритных ресторанов, где вы сможете попробовать блюда национальной азербайджанской кухни. Это отличная возможность насладиться местной культурой и кулинарными традициями!