Вечерний Баку оживает в свете огней, создавая уникальную атмосферу, где история и современность переплетаются.
Участники экскурсии смогут насладиться видами на набережную и смотровую площадку, посетить парк «Малая Венеция» и музей ковра,
Участники экскурсии смогут насладиться видами на набережную и смотровую площадку, посетить парк «Малая Венеция» и музей ковра,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
- 🏛 Исторические и современные достопримечательности
- 🎨 Культурное погружение
- 🌉 Захватывающие виды
- 🕌 Увлекательные рассказы о городе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения вечернего Баку - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает в свете огней, создавая неповторимую атмосферу. В октябре и апреле также можно насладиться прогулками, но вечера могут быть прохладными. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учесть более прохладную погоду и необходимость тёплой одежды.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Набережная
- Смотровая площадка
- Парк «Малая Венеция»
- Музей ковра
- Аллея шахидов
- Пламенные башни
- Старый город
- Губернаторский сад
- Дворец Исмаилия
- Академия наук
- Здание Администрации Баку
Описание экскурсии
Вы увидите:
- набережную и смотровую площадку
- парк «Малая Венеция» и музей ковра
- Аллею шахидов и Пламенные башни
- Старый город и Губернаторский сад
- дворец Исмаилия и Академию наук
- здание Администрации Баку и другие места
Я расскажу:
- об истории Баку — эволюции города от древности до современности и роли нефти в его процветании
- архитектуре — гармонии контраста между Старым городом и современными сооружениями
- культуре — традициях Баку, а также символики «Малой Венеции» как уникального культурного явления
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 18:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 969 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ариф, работаю гидом со своими коллегами в Азербайджане уже более 7 лет. Для нас это не просто работа, а призвание. Мы обожаем делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день мы стараемся показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Kenan
9 июн 2025
Азик, спасибо большое за классную экскурсию по Баку! Было реально интересно, душевно и легко. Узнал много нового и просто кайфанул от атмосферы!
Натали
18 мая 2025
Экскурсия очень понравилась! Прогулка по старому городу получилась живой и увлекательной — всё благодаря нашему гиду Азику. Он не просто рассказывал, а вовлекал, делал это с юмором и душой, было
Руба
14 мая 2025
Отличная экскурсия отличный гид, Рекомендую Азика как проводника в историю.
В
Вова
14 мая 2025
Экскурсия очень понравилась! Старый город открылся для нас с совершенно другой стороны — с глубиной, историей и интересными фактами, о которых мы раньше не знали. Именно поэтому так важно, чтобы гид был не просто сопровождающим, а эрудированным и увлечённым рассказчиком. Благодарим за незабываемое путешествие во времени!
к
кирил
15 янв 2025
Огромное спасибо Азику за потрясающую экскурсию! Всё было идеально: от организации до невероятных историй и легенд, которые он рассказал с такой искренностью и любовью к Баку. Было ощущение, что город раскрывает перед тобой свои тайны. Этот день останется в памяти надолго. Если хотите увидеть Баку с его настоящей душой, обязательно выберите эту программу!
Анна
14 янв 2025
На экскурсии было всего три человека. Как только увидела это предложение, сразу решила выбрать его, так как группы больше четырёх человек не набирают. Все участники были русскоязычными. Экскурсию провёл Азик
Входит в следующие категории Баку
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