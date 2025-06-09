Вечерний Баку оживает в свете огней, создавая уникальную атмосферу, где история и современность переплетаются.Участники экскурсии смогут насладиться видами на набережную и смотровую площадку, посетить парк «Малая Венеция» и музей ковра,

а также увидеть Аллею шахидов и Пламенные башни. Прогулка по Старому городу и Губернаторскому саду позволит ощутить дух прошлого, а дворец Исмаилия и Академия наук - величие архитектуры. Это путешествие откроет перед вами тайны Баку и его культурное наследие

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения вечернего Баку - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает в свете огней, создавая неповторимую атмосферу. В октябре и апреле также можно насладиться прогулками, но вечера могут быть прохладными. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учесть более прохладную погоду и необходимость тёплой одежды.

Сейчас июль — это идеальное время.