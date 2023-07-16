Природные феноменыХотите воочию увидеть марсианские пейзажи с разноцветными горами, мертвое или розовое озеро, мистическую гору желаний Бешбармаг? Тогда этот тур для вас. На экскурсии вы сможете лицезреть сразу несколько уникальных и загадочных явлений природы, которые очень редко встречаются на нашей планете.

Что вас ждет: В ходе экскурсии мы посетим соленое озеро Масазыр. Его также называют розовым или мертвым озером. В мире есть всего восемь озер с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли в воде цвет озера принимает различные оттенки розового.

Затем мы отправимся к горе желаний Бешбармаг, в переводе — «пять пальцев». Это мистическая гора, с которой связано много легенд. Высота ее составляет чуть больше 500 метров, однако ни одному альпинисту до сих пор не удалось покорить эту гору. Она обладает непередаваемой энергетикой. С вершины, куда можно подняться по специальной лестнице прямо внутри горы, открываются захватывающие виды на море и близлежащие горы. Мы поднимемся по 742 ступенькам на самый верх, где и сможем загадать наши заветные желания.