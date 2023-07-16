Экскурсия в горы Баку: уникальные явления природы и мистическая гора желаний
Азербайджану есть чем удивить туристов: предлагаю исследовать уникальные и загадочные явления природы, которые нечасто встретишь на нашей планете.
Вы своими глазами увидите необычные марсианские пейзажи, доберетесь до мертвого озера с розовой водой, а после сможете подняться на вершину мистической горы Бешбармаг, где загадаете самые заветные желания.
Вы своими глазами увидите необычные марсианские пейзажи, доберетесь до мертвого озера с розовой водой, а после сможете подняться на вершину мистической горы Бешбармаг, где загадаете самые заветные желания.
Ближайшие даты:
8
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Озеро Масазыр
- Хызы
- Цветные горы
- Крепость Бешбармаг
- Скала желаний
- Символ начала Кавказского хребта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Природные феноменыХотите воочию увидеть марсианские пейзажи с разноцветными горами, мертвое или розовое озеро, мистическую гору желаний Бешбармаг? Тогда этот тур для вас. На экскурсии вы сможете лицезреть сразу несколько уникальных и загадочных явлений природы, которые очень редко встречаются на нашей планете.
Что вас ждет: В ходе экскурсии мы посетим соленое озеро Масазыр. Его также называют розовым или мертвым озером. В мире есть всего восемь озер с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли в воде цвет озера принимает различные оттенки розового.
Затем мы отправимся к горе желаний Бешбармаг, в переводе — «пять пальцев». Это мистическая гора, с которой связано много легенд. Высота ее составляет чуть больше 500 метров, однако ни одному альпинисту до сих пор не удалось покорить эту гору. Она обладает непередаваемой энергетикой. С вершины, куда можно подняться по специальной лестнице прямо внутри горы, открываются захватывающие виды на море и близлежащие горы. Мы поднимемся по 742 ступенькам на самый верх, где и сможем загадать наши заветные желания.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Холодные напитки
- Wi-Fi
- Что не входит
- Питание
- Курение в салоне автомобиля
- Место начала и завершения?
- по указанию клиента
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Телефон для справок: +994552364429 (WhatsApp, Viber)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Vyv-anna
16 июля 2023
Мы очень благодарны Рафаэлю за великолепный день. Он сделал все для нашего удобства. Жалко что из-за жары розовые озёра пересохли - но он нашел 😉 где еще оставалась вода. Жалко фотографии не передают всю красоту. Марсианские горы (теперь я так буду для себя называть радужные ☺️). Гора желаний - 💯
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