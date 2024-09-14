Добро пожаловать на лучший пляж Азербайджана! На комфортабельном автомобиле мы встретим вас в Баку и увезём подальше от городской суеты. У вас будет целый день, чтобы искупаться, насладиться роскошным отдыхом на берегу моря и всеми удобствами, включая бассейны, лежаки, зонтики и обслуживание на высоком уровне.

Описание трансфер

SeaBreeze — одна из самых известных и крупных курортных зон в Баку. Она славится чистыми песчаными пляжами, комфортными условиями для отдыха и развитой инфраструктурой. На территории для вас будут доступны три бассейна, современные раздевалки, прогулочная зона, уютные кафе и рестораны. Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться солнечными днями и расслабляющей атмосферой!

В путешествии вас будет сопровождать гид. По пути он поделится рассказами об Азербайджане, а также поможет вам сориентироваться на пляже.

Организационные детали