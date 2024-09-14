Добро пожаловать на лучший пляж Азербайджана! На комфортабельном автомобиле мы встретим вас в Баку и увезём подальше от городской суеты.
У вас будет целый день, чтобы искупаться, насладиться роскошным отдыхом на берегу моря и всеми удобствами, включая бассейны, лежаки, зонтики и обслуживание на высоком уровне.
У вас будет целый день, чтобы искупаться, насладиться роскошным отдыхом на берегу моря и всеми удобствами, включая бассейны, лежаки, зонтики и обслуживание на высоком уровне.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание трансфер
SeaBreeze — одна из самых известных и крупных курортных зон в Баку. Она славится чистыми песчаными пляжами, комфортными условиями для отдыха и развитой инфраструктурой. На территории для вас будут доступны три бассейна, современные раздевалки, прогулочная зона, уютные кафе и рестораны. Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться солнечными днями и расслабляющей атмосферой!
В путешествии вас будет сопровождать гид. По пути он поделится рассказами об Азербайджане, а также поможет вам сориентироваться на пляже.
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе Mercedes Sprinter (40 мин в одну сторону)
- В стоимость входит: вход на пляж, пользование тремя бассейнами, место в раздевалке, полотенце и лежаки с зонтиками
- Отдельно (по желанию) оплачивается обед — 20-25 манатов с человека
- Поездку можно оплатить в рублях по актуальному в день поездки курсу с российской карты
- С вами поедет гид из нашей команды, к которому вы сможете обратиться в случае возникновения вопросов
ежедневно в 09:00
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Парных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сянан — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 505 туристов
Наша команда опытных и дружелюбных гидов работает в туристической сфере с 2017 года. Мы проводим экскурсии по всему Азербайджану. Наша главная цель — познакомить гостей с наследием нашей страны ярко и увлекательно. С нами вы посетите самые интересные и красивые достопримечательности края. И мы постараемся всё сделать так, чтобы вы остались довольны.Задать вопрос
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