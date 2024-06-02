1 чел.
По популярности
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
30€18 за человека
Индивидуальная
2 часа
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Баку: путешествие по 22 гектарам колорита и истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Баку, где каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия по Старому городу - это путешествие в прошлое
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €99 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Улицы, переулки и дворы Баку
Прогуляться с коренной жительницей города по самым нетуристическим местам
Начало: Возле крепости Ичери Шехер
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€77 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Расписание: Каждый день с 9.00-19.00
Завтра в 17:00
10 июня в 18:00
от 90$72 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaliya2 июня 2024Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
- ДДмитрий2 июня 2024Отлично! У Эльнура хорошее чувство юмора 👍 Помог сделать отличные фото 😊
- ИИрина2 июня 2024Гулять по вечернему Баку было романтично. Маршрут идеально построен. И, вроде, много прошли пешком, но совсем не устали. Пианино в парке с пением местных случилось как вишенка на торте)))
- ФФедор29 мая 2024Все очень понравилось! Увлекательно, весело, информативно. Время пролетело незаметно, остались под очень приятным впечатлением. Рекомендую!:)
- ННадежда20 мая 2024Шикарнейшая пешая экскурсия, пролетевшая за 1 миг. Благодарим Мусу, который открыл для нас этот прекрасный город Баку. Сотни интересных фактов, великолепный маршрут, эрудиция и замечательное чувство юмора Мусы никого не оставят равнодушным. Рекомендуем с приветом из Сибири!
- ММаргарита18 мая 2024Увлекательная экскурсия по городу со множеством интересных историй. Доброжелательный и пунктуальный гид с хорошим чувством юмора. Нам очень понравилось, спасибо!
- ИИя14 мая 2024Всем приезжающим в Баку хоть первый раз, хоть в двадцать первый надо сходить на эту экскурсию. Только солнечная Сабина заведет
- ЮЮлия13 мая 2024Все прошло отлично. Лала - очень знающий гид и интересный рассказчик. Она сама увлечена историей родной страны и умеет увлечь других.
- ЕЕкатерина12 мая 2024Супер гид, хорошо знающий историю Азербайджана на все 100%. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Очень рекомендую!
- ААндрей10 мая 2024Очень интересная и душевная экскурсия по старому Баку. Лала рассказала нам про тайны Баку. Мы прекрасно провели время. Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Парк им. М. А. Сабира»
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