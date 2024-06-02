Парк им. М. А. Сабира – экскурсии в Баку

Найдено 5 экскурсий в категории «Парк им. М. А. Сабира» в Баку на русском языке, цены от €18, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
🚶 Пешая
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
219 отзывов
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
3018 за человека
Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Старый город: 22 гектара колорита
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
46 отзывов
Старый город Баку: путешествие по 22 гектарам колорита и истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Баку, где каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия по Старому городу - это путешествие в прошлое
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 99 за всё до 10 чел.
Улицы, переулки и дворы Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Улицы, переулки и дворы Баку
Прогуляться с коренной жительницей города по самым нетуристическим местам
Начало: Возле крепости Ичери Шехер
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
77 за всё до 3 чел.
Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Расписание: Каждый день с 9.00-19.00
Завтра в 17:00
10 июня в 18:00
от 90$72 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maliya
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Отлично! У Эльнура хорошее чувство юмора 👍 Помог сделать отличные фото 😊
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Гулять по вечернему Баку было романтично. Маршрут идеально построен. И, вроде, много прошли пешком, но совсем не устали. Пианино в парке с пением местных случилось как вишенка на торте)))
  • Ф
    Федор
    29 мая 2024
    Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
    Все очень понравилось! Увлекательно, весело, информативно. Время пролетело незаметно, остались под очень приятным впечатлением. Рекомендую!:)
  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
    Шикарнейшая пешая экскурсия, пролетевшая за 1 миг. Благодарим Мусу, который открыл для нас этот прекрасный город Баку. Сотни интересных фактов, великолепный маршрут, эрудиция и замечательное чувство юмора Мусы никого не оставят равнодушным. Рекомендуем с приветом из Сибири!
  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
    Увлекательная экскурсия по городу со множеством интересных историй. Доброжелательный и пунктуальный гид с хорошим чувством юмора. Нам очень понравилось, спасибо!
  • И
    Ия
    14 мая 2024
    Улицы, переулки и дворы Баку
    Всем приезжающим в Баку хоть первый раз, хоть в двадцать первый надо сходить на эту экскурсию. Только солнечная Сабина заведет
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    вас в такие уголки и дворики Старого Города, проведет такими милыми улочками, где вы почувствуете истинный дух Баку. Вы увидите дивные балконы, не повторяющиеся от дома к дому, кованые навесы над крылечками, старые-престарые виноградные лозы, у которых и ствол-то выглядит как старческая рука, а вверху это будет зеленый навес из листьев, и розы будут радовать ваш глаз и обоняние. И вас заведут в закрытые дворики, где коренные бакинцы и улыбнутся вам, и что-то спросят, и пожелают доброго. И вы окунетесь в запахи старых дворов - готовящейся еды, старых вещей, старого дерева. Сабина расскажет вам как любят киношники Старый Баку, заведет в уютную таверну попить чаю с вареньем. Сами вы никогда всего не увидите, так многообразен Старый Город, он ошеломляет. А вот коренная бакинка Сабина, выросшая в этом переплетении улочек, проведет этими лабиринтами, расскажет о каждом местечке что-то интересное, сделает экскурсию очень теплой и душевной.

  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
    Все прошло отлично. Лала - очень знающий гид и интересный рассказчик. Она сама увлечена историей родной страны и умеет увлечь других.
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
    Супер гид, хорошо знающий историю Азербайджана на все 100%. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Очень рекомендую!
  • А
    Андрей
    10 мая 2024
    Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
    Очень интересная и душевная экскурсия по старому Баку. Лала рассказала нам про тайны Баку. Мы прекрасно провели время. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Парк им. М. А. Сабира»

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  1. Вечерняя прогулка «Огни Баку»
  2. Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
  3. Старый город: 22 гектара колорита
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  5. Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
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  2. Самое главное
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  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
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