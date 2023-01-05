Спелеотуризм в Лерике

Спелеотуризм в Лерике с уникальной авторской программой

Спелеотуризм в Лерике с уникальной авторской программой, подойдёт для детей старше 8 лет и взрослых. Вы гарантированно увидите 7 пещер, а если уложимся во времени, то восемь. Некоторые из них глубиной более 20 метров. Кроме этого вы увидите скалу «Бубулик».
Спелеотуризм в Лерике
Спелеотуризм в Лерике
Спелеотуризм в Лерике
Спелеотуризм в Лерике
Спелеотуризм в Лерике
Спелеотуризм в Лерике
Спелеотуризм в Лерике
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

В этот раз мы держим путь на юг в Лерикский район, в горы Зуванд, которые знамениты на весь мир своими долгожителями. По знакомству, я раскрою вам их тайну. Имея за плечами более 20 лет в туризме и 10 лет опыта организации сложных маршрутов, я помогу вам погрузится в реальную жизнь страны, а не есть туристический фаст-фуд.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь для треккинга.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобиль, топливо
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Завершение: По вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь для треккинга
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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