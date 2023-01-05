Что вас ожидает:

В этот раз мы держим путь на юг в Лерикский район, в горы Зуванд, которые знамениты на весь мир своими долгожителями. По знакомству, я раскрою вам их тайну. Имея за плечами более 20 лет в туризме и 10 лет опыта организации сложных маршрутов, я помогу вам погрузится в реальную жизнь страны, а не есть туристический фаст-фуд.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь для треккинга.