Спелеотуризм в Лерике с уникальной авторской программой
Спелеотуризм в Лерике с уникальной авторской программой, подойдёт для детей старше 8 лет и взрослых. Вы гарантированно увидите 7 пещер, а если уложимся во времени, то восемь. Некоторые из них глубиной более 20 метров. Кроме этого вы увидите скалу «Бубулик».
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
В этот раз мы держим путь на юг в Лерикский район, в горы Зуванд, которые знамениты на весь мир своими долгожителями. По знакомству, я раскрою вам их тайну. Имея за плечами более 20 лет в туризме и 10 лет опыта организации сложных маршрутов, я помогу вам погрузится в реальную жизнь страны, а не есть туристический фаст-фуд.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь для треккинга.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автомобиль, топливо
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель, если он в черте городаЗавершение: По вашему желанию
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь для треккинга
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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