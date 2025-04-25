Вы рассмотрите наскальную живопись первобытных племён в заповеднике Гобустан, побываете на грязевых вулканах, увидите захоронения потомков Мухаммеда в мечети XIII века, увидите гору, которая горит непрерывно вот уже на протяжении 4000 лет, независимо от погодных условий, о которой писал ещё Марко Поло!
Описание экскурсии
Мечеть Биби-Эйбат
Погрузитесь в уникальную атмосферу, где ислам оставил заметный след в культуре и истории Азербайджана. Мечеть Биби-Эйбат — это не просто архитектурное сооружение, но и символ сосуществования людей разных национальностей и религий в светском обществе.
Гобустанский заповедник
Приглашаем вас посетить один из самых необычных историко-археологических музеев под открытым небом. В Гобустанском заповеднике вы сможете:
- Познакомиться с загадочными наскальными рисунками, которые рассказывают о культуре первобытных людей;
- Исследовать удивительные пещеры;
- Насладиться живописными пейзажами, которые станут идеальным фоном для ваших фотографий.
Грязевые вулканы
Знаете ли вы, что в Азербайджане находится более 350 действующих грязевых вулканов? Это больше, чем в любой другой стране мира! Мы обсудим их происхождение и уникальные свойства, которые делают их настоящими природными чудесами.
Горящая гора Янардаг
В завершение нашего путешествия вы увидите Янардаг — гору, которая горит непрерывно на протяжении 4000 лет, невзирая на погодные условия. Это удивительное явление упоминал даже Марко Поло. Мы обязательно обсудим это чудо природы и его значение для региона.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник Гобустан
- Грязевые вулканы
- Мечеть Биби-Эйбат
- Горящая гора
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Важная информация
- После бронирование мы вам напишем на WhatsApp