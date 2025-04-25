По Каменному веку: тайны Гобустана и окрестности Баку

Увлекательное путешествие по историческим и природным местам Азербайджана.

Вы рассмотрите наскальную живопись первобытных племён в заповеднике Гобустан, побываете на грязевых вулканах, увидите захоронения потомков Мухаммеда в мечети XIII века, увидите гору, которая горит непрерывно вот уже на протяжении 4000 лет, независимо от погодных условий, о которой писал ещё Марко Поло!
По Каменному веку: тайны Гобустана и окрестности Баку
По Каменному веку: тайны Гобустана и окрестности Баку
По Каменному веку: тайны Гобустана и окрестности Баку
Ближайшие даты:
25
апр26
апр27
апр28
апр29
апр30
апр1
мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии

Мечеть Биби-Эйбат

Погрузитесь в уникальную атмосферу, где ислам оставил заметный след в культуре и истории Азербайджана. Мечеть Биби-Эйбат — это не просто архитектурное сооружение, но и символ сосуществования людей разных национальностей и религий в светском обществе.

Гобустанский заповедник

Приглашаем вас посетить один из самых необычных историко-археологических музеев под открытым небом. В Гобустанском заповеднике вы сможете:

  • Познакомиться с загадочными наскальными рисунками, которые рассказывают о культуре первобытных людей;
  • Исследовать удивительные пещеры;
  • Насладиться живописными пейзажами, которые станут идеальным фоном для ваших фотографий.

Грязевые вулканы

Знаете ли вы, что в Азербайджане находится более 350 действующих грязевых вулканов? Это больше, чем в любой другой стране мира! Мы обсудим их происхождение и уникальные свойства, которые делают их настоящими природными чудесами.

Горящая гора Янардаг

В завершение нашего путешествия вы увидите Янардаг — гору, которая горит непрерывно на протяжении 4000 лет, невзирая на погодные условия. Это удивительное явление упоминал даже Марко Поло. Мы обязательно обсудим это чудо природы и его значение для региона.

Ежедневно, по договоренности

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Заповедник Гобустан
  • Грязевые вулканы
  • Мечеть Биби-Эйбат
  • Горящая гора
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • После бронирование мы вам напишем на WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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