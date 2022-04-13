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этой экскурсии, поскольку она действительно стала абсолютно новым дополнением к обычно предлагаемым вариантам. Фуад дал также много полезных рекомендаций по нашему дальнейшему пребыванию (магазины, кухня и так далее). Очень рекомендуем Фуада как гида на эту и многие другие экскурсии.