Экскурсии по пещерам Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Баку на русском языке, цены от €179, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
«Вы увидите уникальные геологические образования и посетите таинственные пещеры, которые когда-то были колыбелью человечества»
28 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
от 188 за всё до 2 чел.
Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «нетуристические места»
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Баку: святилища, крепость и пещера Степана Разина
Загадочный Баку раскрывает свои тайны: от древних святилищ до мистических пещер. Присоединяйтесь к незабываемому путешествию
Начало: Ваш отель
«Таинственная пещера Степана Разина Под конец нашей поездки, мы посетим пещеру, в которой стоял лагерем Степан Разин, во время своего «Персидского похода»»
Расписание: Ежедневно с 9:00
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Весь Гобустан за один день: вулканы, пещеры, рисунки, музеи, скелеты и минералы
На машине
скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Гобустан за один день: вулканы, пещеры, рисунки, музеи, скелеты и минералы
Пройтись среди кратеров, посмотреть в телескоп и, если захочется, попробовать колобка
Начало: На улице Бёюк Гала
28 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
от 188179 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    13 апреля 2022
    Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «нетуристические места»
    Экскурсия очень понравилась. Фуад – чрезвычайно приветливый и доброжелательный гид. Прекрасный русский язык и очень интересное повествование. Мы остались очень довольны выбором
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    этой экскурсии, поскольку она действительно стала абсолютно новым дополнением к обычно предлагаемым вариантам. Фуад дал также много полезных рекомендаций по нашему дальнейшему пребыванию (магазины, кухня и так далее). Очень рекомендуем Фуада как гида на эту и многие другие экскурсии.

  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2019
    Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
    Всем приезжающим в Баку очень рекомендую эту экскурсию. Обаятельная, эрудированная гид Лия с юмором и большой любовью расскажет о родном городе и посоветует, что посмотреть самостоятельно.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Пещеры»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
  2. Святилища, крепость, пещера Степана Разина и другие «нетуристические места»
  3. Весь Гобустан за один день: вулканы, пещеры, рисунки, музеи, скелеты и минералы
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Старый город
  2. Девичья башня
  3. Самое главное
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Джума-Мечеть
  9. Апшерон
  10. Мечеть Биби-Эйбат
Сколько стоит экскурсия по Баку в ноябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 179 до 200 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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