6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
«Вы увидите уникальные геологические образования и посетите таинственные пещеры, которые когда-то были колыбелью человечества»
28 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
от €188 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Баку: святилища, крепость и пещера Степана Разина
Загадочный Баку раскрывает свои тайны: от древних святилищ до мистических пещер. Присоединяйтесь к незабываемому путешествию
Начало: Ваш отель
«Таинственная пещера Степана Разина Под конец нашей поездки, мы посетим пещеру, в которой стоял лагерем Степан Разин, во время своего «Персидского похода»»
Расписание: Ежедневно с 9:00
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Гобустан за один день: вулканы, пещеры, рисунки, музеи, скелеты и минералы
Пройтись среди кратеров, посмотреть в телескоп и, если захочется, попробовать колобка
Начало: На улице Бёюк Гала
28 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
от 188€179 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия13 апреля 2022Экскурсия очень понравилась. Фуад – чрезвычайно приветливый и доброжелательный гид. Прекрасный русский язык и очень интересное повествование. Мы остались очень довольны выбором
- ЕЕкатерина2 апреля 2019Всем приезжающим в Баку очень рекомендую эту экскурсию. Обаятельная, эрудированная гид Лия с юмором и большой любовью расскажет о родном городе и посоветует, что посмотреть самостоятельно.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Пещеры»
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