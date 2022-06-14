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Колоритный, кинематографичный и такой гостеприимный

В Ичери-шехер снималось много фильмов, но те, кто любит старое советское кино, сразу узнают места, где снимались фильмы «Бриллиантовая рука» и «Человек-Амфибия». Девичья башня — одна из самых известных и самых загадочных достопримечательностей Баку. Девичья башня, которая находится на территории крепости Ичери-Шехер. Ее особенность заключается в том, что она не имеет себе равных не в одном восточном государстве.

Дворец Ширваншахов — один из крупнейших памятников азербайджанского зодчества, построенный правителями Ширвана при переносе столицы из Шемахи в Баку. Музей миниатюрной книги, расположенный в Баку на территории Старого города — Ичеришехер, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как музей, имеющий самое большое число миниатюрных книг. Создатель музея Зарифа Салахова собирает эту уникальную коллекцию более 30 лет. Единственный в мире Музей миниатюрной книги начал функционировать 2 апреля 2002 года. Сегодня в музейной экспозиции собрано более 5600 книг, изданных в 66 странах мира.

Мечеть Мухаммеда (или Мечеть Сыныг-Гала) расположена в Ичери-Шехере — старом квартале Баку. Второе название связано с судьбой минарета этой мечети и переводится как «сломанная башня». В XVIII веке минарет был поврежден артиллерийским снарядом во время осады города русской эскадрой. В 2010 году при поддержке ЮНЕСКО здание мечети было полностью отреставрировано.

Бани, караван-сараи и другое средневековой наследие

Среди множества достопримечательностей и архитектурных построек Старого Баку можно выделить в отдельную группу — бани. Здесь функционировали такие бани как баня Гаджи Гаиба, бани Ага Микаила, баня Касум Бека и, конечно же, знаменитые бани ширваншахов. Часовня Святого Варфоломея, построена на месте его убийства в Баку. Сама часовня была разрушена коммунистами в 1937 году. До сих пор у Девичей Башни можно видеть остатки храмового строения, которое по преданию заложил ученик Христа Апостол Варфоломей.

Дом — как жилище человека и его семьи — понятие древнее. С развитием торговли, экономических связей возникла острая необходимость в строительстве гостевых домов, специально предназначенных для путников, торговцев, с помещениями для вьючных и тягловых животных. Так возникает институт караван-сараев, ставший основой и образцом для постоялых дворов Евразии и Запада. Мастерская босоного художника Али Шамси. Ее не пропускает ни один путешественник, гуляющий по Старому городу Ичери-шехер. А внутри вы увидите пропитанные теплом картины с самыми разными сюжетами.

Музейные мастерские

Мастерская Мир-Теймура (мастера по керамики). Здесь можно часами любоваться различными статуэтками, композициями и экспозициями, рисунками и богатой личной библиотекой Мастера. Во всех творениях доброта и бесконечная любовь к родной земле. Центр Гейдара Алиева — это культурный центр, представляющий собой комплексное сооружение, которое включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы, административные офисы. Проект центра был разработан знаменитым архитектором Захой Хадид. В 14.00 — обед в одном из национальных ресторанов. После обеда нас ожидает экскурсия в дом-музей братьев Нобель

Дом музей братьев Нобель в Баку — Вилла Петролеа это частный музей. Я бы даже назвал его частный клуб для нефтяной элиты. Договариваться о визите необходимо заранее. Но, если мы посетим этот музей, то вы окунетесь в жизнь и быт семьи Нобелей. Узнаете от моих рассказов, очень много о их бизнесе в Баку и их благотворительности. Потрясающие люди и прожили потрясающую жизнь. Этот музей надо посетить и тогда Вы получите ответы на многие вопросы великолепия нынешнего Баку.

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