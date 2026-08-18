Сменим шум Баку на тишину степей и проведём несколько часов среди холмистых пейзажей Апшерона. Вы познакомитесь с лошадьми, научитесь уверенно держаться в седле и отправитесь на часовую прогулку по уединённым тропам. Вокруг — только простор, свежий воздух и красивые виды.

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Описание экскурсии

Знакомство с конной базой По прибытии вы познакомитесь с лошадьми, получите необходимую экипировку и пройдёте инструктаж. Мы поможем разобраться в основах управления, поэтому специальный опыт не потребуется.

Конная прогулка. В сопровождении опытного инструктора вы отправитесь исследовать природные тропы. Маршрут рассчитан примерно на час и проходит по живописной степи. Здесь царит тишина, совсем не похожая на атмосферу Баку.

Время для фотографий. Во время прогулки сделаем остановки, чтобы полюбоваться пейзажами и сделать красивые кадры среди холмов и открытых пространств.

Организационные детали