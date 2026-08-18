Сменим шум Баку на тишину степей и проведём несколько часов среди холмистых пейзажей Апшерона.
Вы познакомитесь с лошадьми, научитесь уверенно держаться в седле и отправитесь на часовую прогулку по уединённым тропам. Вокруг — только простор, свежий воздух и красивые виды.
Вы познакомитесь с лошадьми, научитесь уверенно держаться в седле и отправитесь на часовую прогулку по уединённым тропам. Вокруг — только простор, свежий воздух и красивые виды.
Описание экскурсии
Знакомство с конной базой По прибытии вы познакомитесь с лошадьми, получите необходимую экипировку и пройдёте инструктаж. Мы поможем разобраться в основах управления, поэтому специальный опыт не потребуется.
Конная прогулка. В сопровождении опытного инструктора вы отправитесь исследовать природные тропы. Маршрут рассчитан примерно на час и проходит по живописной степи. Здесь царит тишина, совсем не похожая на атмосферу Баку.
Время для фотографий. Во время прогулки сделаем остановки, чтобы полюбоваться пейзажами и сделать красивые кадры среди холмов и открытых пространств.
Организационные детали
- В стоимость включено:
— Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером (туда и обратно)
— Прогулка на лошади (1 ч)
- Специальная подготовка не требуется — наши кони очень спокойные, а инструктор всему научит
- С вами будут водитель и инструктор из нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парных ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я и моя команда профессиональных и влюблённых в своё дело гидов рады стать вашими проводниками в мир незабываемых путешествий. Мы убеждены, что лучшие экскурсии — это не скучный набор дат и
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