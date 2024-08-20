Эта экскурсия идеально подходит для путешественников, которым предстоит пересадка в Баку.Вместо ожидания в аэропорту или на вокзале, вы сможете проехать на комфортабельном автомобиле по главным достопримечательностям столицы.Путешествие включает в себя

посещение набережной, проспекта Нефтяников, Пламенных башен, Центрального парка и стеклянного моста. Также вы увидите Белый город Баку и парк у частного музея братьев Нобель. Кульминацией станет смотровая площадка Нагорного парка с панорамным видом на Бакинскую бухту. Прогулка по Старому городу позволит вам погрузиться в атмосферу древнего Баку, посетить сувенирные лавки и понаблюдать за жизнью местных жителей. Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes, при необходимости предоставляется детское кресло. По желанию можно заехать в этнографический ресторан на обед. Окончательный маршрут зависит от загруженности дорог и конечного пункта экскурсии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

По Баку — на авто

Вы проедете вдоль набережной, по проспекту Нефтяников и поразитесь разнообразию архитектуры. Оцените визитные карточки «города ветров» — Пламенные башни, Центральный парк и стеклянный мост. Посетите Белый город Баку и парк у частного музея братьев Нобель. А кульминацией будет самое «вкусное» — смотровая площадка Нагорного парка, откуда открывается панорама великолепной Бакинской бухты.

Пешком по центру

Перенестись в древний Баку довольно просто — достаточно оказаться за крепостными стенами Старого города. Здесь вы почувствуете, как приятно бродить по каменным петляющим улочкам, и заглянете в сувенирные лавки, где живёт истинный дух города! Вы понаблюдаете за повседневной жизнью квартала, пообщаетесь с бакинцами, узнаете, как они меняются и какие традиции бережно хранят. И, конечно, погрузитесь в историю Баку и познакомитесь с зодчеством средневекового и дореволюционного города.

Организационные детали