Эта экскурсия идеальна для путешественников, которым предстоит сделать в Баку пересадку на другой рейс или поезд с запасом времени. Чтобы не терять время даром, предлагаю вам проехать на комфортабельном авто по главным достопримечательностям столицы. Вы познакомитесь с историей города, сделаете прекрасные фото, а после я отвезу вас в нужный аэропорт или на вокзал.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По Баку — на авто

Вы проедете вдоль набережной, по проспекту Нефтяников и поразитесь разнообразию архитектуры. Оцените визитные карточки «города ветров» — Пламенные башни, Центральный парк и стеклянный мост. Посетите Белый город Баку и парк у частного музея братьев Нобель. А кульминацией будет самое «вкусное» — смотровая площадка Нагорного парка, откуда открывается панорама великолепной Бакинской бухты.

Пешком по центру

Перенестись в древний Баку довольно просто — достаточно оказаться за крепостными стенами Старого города. Здесь вы почувствуете, как приятно бродить по каменным петляющим улочкам, и заглянете в сувенирные лавки, где живёт истинный дух города! Вы понаблюдаете за повседневной жизнью квартала, пообщаетесь с бакинцами, узнаете, как они меняются и какие традиции бережно хранят. И, конечно, погрузитесь в историю Баку и познакомитесь с зодчеством средневекового и дореволюционного города.

Организационные детали