Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в Баку с пользой. Комфортабельный авто, интересные маршруты и уникальные достопримечательности ждут вас
Эта экскурсия идеально подходит для путешественников, которым предстоит пересадка в Баку.
Вместо ожидания в аэропорту или на вокзале, вы сможете проехать на комфортабельном автомобиле по главным достопримечательностям столицы.
Путешествие включает в себя читать дальшеуменьшить
посещение набережной, проспекта Нефтяников, Пламенных башен, Центрального парка и стеклянного моста. Также вы увидите Белый город Баку и парк у частного музея братьев Нобель. Кульминацией станет смотровая площадка Нагорного парка с панорамным видом на Бакинскую бухту.
Прогулка по Старому городу позволит вам погрузиться в атмосферу древнего Баку, посетить сувенирные лавки и понаблюдать за жизнью местных жителей. Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes, при необходимости предоставляется детское кресло. По желанию можно заехать в этнографический ресторан на обед. Окончательный маршрут зависит от загруженности дорог и конечного пункта экскурсии
🏙 Знакомство с главными достопримечательностями Баку
👶 Предоставление детского кресла по запросу
🍽 Возможность обеда в этнографическом ресторане
🌉 Панорамный вид на Бакинскую бухту
Что можно увидеть
Пламенные башни
Центральный парк
Стеклянный мост
Белый город Баку
Парк у частного музея братьев Нобель
Смотровая площадка Нагорного парка
Старый город
Описание трансфер
По Баку — на авто
Вы проедете вдоль набережной, по проспекту Нефтяников и поразитесь разнообразию архитектуры. Оцените визитные карточки «города ветров» — Пламенные башни, Центральный парк и стеклянный мост. Посетите Белый город Баку и парк у частного музея братьев Нобель. А кульминацией будет самое «вкусное» — смотровая площадка Нагорного парка, откуда открывается панорама великолепной Бакинской бухты.
Пешком по центру
Перенестись в древний Баку довольно просто — достаточно оказаться за крепостными стенами Старого города. Здесь вы почувствуете, как приятно бродить по каменным петляющим улочкам, и заглянете в сувенирные лавки, где живёт истинный дух города! Вы понаблюдаете за повседневной жизнью квартала, пообщаетесь с бакинцами, узнаете, как они меняются и какие традиции бережно хранят. И, конечно, погрузитесь в историю Баку и познакомитесь с зодчеством средневекового и дореволюционного города.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes. При необходимости предоставлю детское кресло (пожалуйста, напишите об этом заранее).
По желанию заедем в один из этнографических ресторанов на обед. Еда оплачивается отдельно.
Окончательный маршрут зависит от загруженности дорог в центре города и конечного пункта экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта или вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лала — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1113 туристов
Я лицензированный гид в Азербайджане, международный мастер по шахматам, коренная бакинка. До 2010 года работала корреспондентом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA в Азербайджане. Два высших образования — училась в Азербайджане читать дальшеуменьшить
и Норвегии. Прошла сотни курсов и тренингов, в том числе и в WFTGA.
Я и мои коллеги проводим обзорные, тематические и авторские экскурсии для взрослых и детей на датском, норвежском, русском и английском языках. У нас свыше 125 программ.
Разрабатываем индивидуальные программы любой сложности по всему Азербайджану. Также предлагаем экскурсии и мастер-классы для школьных групп.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Хотим поблагодарить Лалу за прекрасную организацию экскурсии. Мы, в составе 5 человек из них 2 ребенка +собачка прилетели в Азербайджан рано утром, все уставшие после ночного перелета. Нас встретили вовремя читать дальшеуменьшить
на прекрасном транспорте, что особенно приятно - позаботились о наличие воды в микроавтобусе. Лала прекрасно спланировала маршрут- успели все! И посмотреть основные достопримечательности, и погулять по старому городу, и деньги поменять, и всех накормить. Лала очень интересно рассказывает, жаль не все могли внимательно слушать - уж очень вымотались.
Огромная благодарность за теплый прием - надеемся еще вернуться в прекрасный Баку♥️
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В
Владимир
Оперативная, не успел самолет приземлиться а нас, группу из 4х чел. уже ждали в аэропорту. Заботливая, подготовила комфортабельный автомобиль с кондиционером и холодной водой, что очень важно при +40. Веселая, читать дальшеуменьшить
распологающая к себе с хорошим чувством юмора, эрудированная и внимательная. Чуткая и гибгая под интересы клиента. Объять необьятное это про нее, за небольшой период времени экскурсии мы увидели основные достопримечательности Баку и открыли много нового для себя. Благодаря Лале хочется возвращаться в эту гостеприимную страну снова и снова. Рекомендую.
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Олег
Очень рады, что наше знакомство со столицей Азербайджана прошло именно с Лалой - она позитивная, заряжает энергией, при этом отлично знает историю своего города и историю в целом! Было легко читать дальшеуменьшить
слушать, время пролетело незаметно, осталось очень положительное впечатление. Лала прекрасная рассказчица! Структурированная информация и легкое восприятие материала. Маршрут разнообразен, обошли все "открыточные" достопримечательости города. Баку очень понравился, с удовольствием вернемся в Азербайджан!!!
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Н
Наталья
Это лучшее решение — провести 8 часов транзита, гуляя по Баку, вместо скучного сидения в кафешках аэропорта. Гуляла с Лалой по Баку и получила много разнообразной познавательной информации о городе, читать дальшеуменьшить
людях, обычаях. Ведь Лала в прошлом журналист, поэтому речь поставленная и нескучная! Вроде бы ты видишь этого человека впервые, а ощущение, что знакомы давно. Очень располагает к себе. В общем, однозначно рекомендую провести время с пользой! Не пожалеете)
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Т
Татьяна
Отличный вариант для времяпрепровождения между ожиданием стыковочного рейса. С Лалой узнаете интересные места Баку, историю, местный менталитет. Она приветливая, доброжелательная и открытая. Пройдете по старым атмосферным улочкам и попробуете местную кухню, получите ответы почти на все свои вопросы, если они у вас возникнут. В общем - впечатление о городе и стране соберется в яркий запоминающийся пазл) Лале - огромное спасибо!
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Наталья
Баку прекрасен, удивителен и дружелюбен! Все его красоты и достоинства нам открыла Лала, которая также прекрасна и дружелюбна, как ее любимый город❤️ Интересно, с любовью она провела с нами 8 часов экскурсии. Мы очарованы Баку❤️ Лала, спасибо огромное за Ваше гостеприимство, доброту и интереснейшее путешествие ❤️ До новых встреч
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