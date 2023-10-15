Прямо из аэропорта отправиться в город и изучить его главные достопримечательности
Чтобы не терять время даром, предлагаю вам проехать на комфортабельном авто по главным достопримечательностям столицы.
Вы познакомитесь с историей города, сделаете прекрасные фото, а после я отвезу вас в нужный аэропорт или на вокзал.
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даты
Описание
Что вас ожидает
По Баку — на авто
Вы проедете вдоль набережной, по проспекту Нефтяников и поразитесь разнообразию архитектуры. Оцените визитные карточки «города ветров» — Пламенные башни, Центральный парк и стеклянный мост. Посетите Белый город Баку и парк у частного музея братьев Нобель. А кульминацией будет самое «вкусное» — смотровая площадка Нагорного парка, откуда открывается панорама великолепной Бакинской бухты.
Пешком по центру
Перенестись в древний Баку довольно просто — достаточно оказаться за крепостными стенами Старого города. Здесь вы почувствуете, как приятно бродить по каменным петляющим улочкам, и заглянете в сувенирные лавки, где живёт истинный дух города! Вы понаблюдаете за повседневной жизнью квартала, пообщаетесь с бакинцами, узнаете, как они меняются и какие традиции бережно хранят. И, конечно, погрузитесь в историю Баку и познакомитесь с зодчеством средневекового и дореволюционного города.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes. При необходимости предоставлю детское кресло (пожалуйста, напишите об этом заранее).
- По желанию заедем в один из этнографических ресторанов на обед. Еда оплачивается отдельно.
- Окончательный маршрут зависит от загруженности дорог в центре города и конечного пункта экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у аэропорта или вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.