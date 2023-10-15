Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер

Прямо из аэропорта отправиться в город и изучить его главные достопримечательности

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Эта экскурсия идеальна для путешественников, которым предстоит сделать в Баку пересадку на другой рейс или поезд с запасом времени.

Чтобы не терять время даром, предлагаю вам проехать на комфортабельном авто по главным достопримечательностям столицы.

Вы познакомитесь с историей города, сделаете прекрасные фото, а после я отвезу вас в нужный аэропорт или на вокзал.
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По Баку — на авто

Вы проедете вдоль набережной, по проспекту Нефтяников и поразитесь разнообразию архитектуры. Оцените визитные карточки «города ветров» — Пламенные башни, Центральный парк и стеклянный мост. Посетите Белый город Баку и парк у частного музея братьев Нобель. А кульминацией будет самое «вкусное» — смотровая площадка Нагорного парка, откуда открывается панорама великолепной Бакинской бухты.

Пешком по центру

Перенестись в древний Баку довольно просто — достаточно оказаться за крепостными стенами Старого города. Здесь вы почувствуете, как приятно бродить по каменным петляющим улочкам, и заглянете в сувенирные лавки, где живёт истинный дух города! Вы понаблюдаете за повседневной жизнью квартала, пообщаетесь с бакинцами, узнаете, как они меняются и какие традиции бережно хранят. И, конечно, погрузитесь в историю Баку и познакомитесь с зодчеством средневекового и дореволюционного города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes. При необходимости предоставлю детское кресло (пожалуйста, напишите об этом заранее).
  • По желанию заедем в один из этнографических ресторанов на обед. Еда оплачивается отдельно.
  • Окончательный маршрут зависит от загруженности дорог в центре города и конечного пункта экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у аэропорта или вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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