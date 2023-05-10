Поездка по горным живописным районам гостеприимного Азербайджана. Маршрут экскурсии: Баку — Габала — Шеки — Баку
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тура
Экскурсии из Баку в живописные горные регионы Азербайджана с частным гидом — это отличная возможность разнообразить свой отдых. Красивая природа и богатое историческое наследие Азербайджана, делают тур в регионы еще более привлекательным. Разнообразие интересных экскурсионных маршрутов дадут нашим гостям возможность прочувствовать эту великолепную страну в полной мере. Лучшее время для этого экскурсионного тура по живописным горным регионам страны — весна, лето и осень. Такую поездку целесообразно проводить с ночевкой в районах. Шеки — исторический город в Азербайджане. Шеки окружают живописные горы и леса. Здесь имеются многочисленные источники, дворцы, крепости и башни, привлекающие множество посетителей. Его окружают горы и огромное количество зелени. Местные жители этого города известны в стране своим пристрастием к сладкому. Такие восхитительные сладости, как халва, изготавливаются по особым секретным рецептам. При наличии времени мы сможем посетить и город Габала — это один из древнейших городов в Азербайджане, возраст которого составляет около 2-ух тысяч лет. Габала расположен в нижней части ущелья горы Базар-Юрт и горы Туфан. На протяжении более шестисот лет Габала являлась столицей Кавказской Албании, упоминающейся в трудах античных историков. Туристам будет интересно посетить этот райский уголок природы, который очаровывает своей удивительно красивой природой. Мы посетим горнолыжный центр туризма "Туфандаг" и озеро Нохур, где для отдыха созданы все условия. Что мы увидим: В ходе этой поездки, в глубине страны нас ожидают живописные ландшафты и виды, достопримечательности старины и много интересного. Просто сделайте свой отдых незабываемым. По желанию гостей я могу увеличить этот тур на большее количество дней.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Города Шемаха, Исмаиллы, Габала, Шеки, самобытное горное поселение Киш Албанскую церковь раннего христианства на Кавказе начала эры - церковь св. Елисея Мавзолей-усыпальница «Дири-Баба» предположительно 1402г. на маршруте следования
- Усадьба шекинских ханов 17-18вв и Караван-сарай 18века в Шеки
- Горно-лыжный центр туризма «Туфандаг» и озеро Нохур в Габале (при наличии времени)
Что включено
- Трансфер от отеля
- Автотранспортные расходы
- Услуги гида-экскурсовода.
Что не входит в цену
- Питание
- Проживание
- Входные билеты в какие-либо музеи на маршрутах.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности. Как правило от отеля проживания
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Таня
10 мая 2023
Рекомендую воспользоваться этим предложением всем, кто любит и ценит комфорт, самобытность, природу, яркие эмоции и не тронутые пока коммерцией достопримечательности. Мы проехали почти половину страны, самые запоминающиеся для меня точки:
3
31113kn
23 июня 2022
Экскурсия была на высоте! Все очень понравилось!
Салех - отличный гид! Который знает ответ на отбой вопрос и даже больше, он ходячая энциклопедия!)
И САЛЕХ НЕ ПРОСТО гид, ОН НАШ ДРУГ!!!
Когда позаботятся
Салех - отличный гид! Который знает ответ на отбой вопрос и даже больше, он ходячая энциклопедия!)
И САЛЕХ НЕ ПРОСТО гид, ОН НАШ ДРУГ!!!
Когда позаботятся
Тур входит в следующие категории Баку
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