2-дневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана

Поездка по горным живописным районам Азербайджана: индивидуальный тур на 2 дня
Поездка по горным живописным районам гостеприимного Азербайджана. Маршрут экскурсии: Баку — Габала — Шеки — Баку
5
2 отзыва
2-дневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
2-дневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
2-дневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание тура

Экскурсии из Баку в живописные горные регионы Азербайджана с частным гидом — это отличная возможность разнообразить свой отдых. Красивая природа и богатое историческое наследие Азербайджана, делают тур в регионы еще более привлекательным. Разнообразие интересных экскурсионных маршрутов дадут нашим гостям возможность прочувствовать эту великолепную страну в полной мере. Лучшее время для этого экскурсионного тура по живописным горным регионам страны — весна, лето и осень. Такую поездку целесообразно проводить с ночевкой в районах. Шеки — исторический город в Азербайджане. Шеки окружают живописные горы и леса. Здесь имеются многочисленные источники, дворцы, крепости и башни, привлекающие множество посетителей. Его окружают горы и огромное количество зелени. Местные жители этого города известны в стране своим пристрастием к сладкому. Такие восхитительные сладости, как халва, изготавливаются по особым секретным рецептам. При наличии времени мы сможем посетить и город Габала — это один из древнейших городов в Азербайджане, возраст которого составляет около 2-ух тысяч лет. Габала расположен в нижней части ущелья горы Базар-Юрт и горы Туфан. На протяжении более шестисот лет Габала являлась столицей Кавказской Албании, упоминающейся в трудах античных историков. Туристам будет интересно посетить этот райский уголок природы, который очаровывает своей удивительно красивой природой. Мы посетим горнолыжный центр туризма "Туфандаг" и озеро Нохур, где для отдыха созданы все условия. Что мы увидим: В ходе этой поездки, в глубине страны нас ожидают живописные ландшафты и виды, достопримечательности старины и много интересного. Просто сделайте свой отдых незабываемым. По желанию гостей я могу увеличить этот тур на большее количество дней.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Города Шемаха, Исмаиллы, Габала, Шеки, самобытное горное поселение Киш Албанскую церковь раннего христианства на Кавказе начала эры - церковь св. Елисея Мавзолей-усыпальница «Дири-Баба» предположительно 1402г. на маршруте следования
  • Усадьба шекинских ханов 17-18вв и Караван-сарай 18века в Шеки
  • Горно-лыжный центр туризма «Туфандаг» и озеро Нохур в Габале (при наличии времени)
Что включено
  • Трансфер от отеля
  • Автотранспортные расходы
  • Услуги гида-экскурсовода.
Что не входит в цену
  • Питание
  • Проживание
  • Входные билеты в какие-либо музеи на маршрутах.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности. Как правило от отеля проживания
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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1
Т
10 мая 2023
Рекомендую воспользоваться этим предложением всем, кто любит и ценит комфорт, самобытность, природу, яркие эмоции и не тронутые пока коммерцией достопримечательности. Мы проехали почти половину страны, самые запоминающиеся для меня точки:
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Церковь в селе Киш, Мингечаур, Гёйгёль. Салех окружает жизнелюбием и добрыми эмоциями, отвечает за безопасность и удобство. После таких приключений было сложно остановиться и мы продолжили совместное путешествие еще пару дней - в Гобустан и по Старому городу.

3
23 июня 2022
Экскурсия была на высоте! Все очень понравилось!
Салех - отличный гид! Который знает ответ на отбой вопрос и даже больше, он ходячая энциклопедия!)
И САЛЕХ НЕ ПРОСТО гид, ОН НАШ ДРУГ!!!

Когда позаботятся
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не только о разнообразной, интересной, не сухой экскурсии, но и о безопасности и комфорте!
Мы посещали действительно только достойные места! А не лишь бы посмотреть «я там был». Это очень важно! Останавливались с ночёвкой в Азербайджанской семье и благодаря этому познакомились с прекрасными людьми, которые улучшили впечатления от экскурсии.

Самое красивое чаепитие в моей жизни устроил Салех!

Благодарим тебя, Салех!)

Тур входит в следующие категории Баку

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