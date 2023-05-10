Описание тура

Экскурсии из Баку в живописные горные регионы Азербайджана с частным гидом — это отличная возможность разнообразить свой отдых. Красивая природа и богатое историческое наследие Азербайджана, делают тур в регионы еще более привлекательным. Разнообразие интересных экскурсионных маршрутов дадут нашим гостям возможность прочувствовать эту великолепную страну в полной мере. Лучшее время для этого экскурсионного тура по живописным горным регионам страны — весна, лето и осень. Такую поездку целесообразно проводить с ночевкой в районах. Шеки — исторический город в Азербайджане. Шеки окружают живописные горы и леса. Здесь имеются многочисленные источники, дворцы, крепости и башни, привлекающие множество посетителей. Его окружают горы и огромное количество зелени. Местные жители этого города известны в стране своим пристрастием к сладкому. Такие восхитительные сладости, как халва, изготавливаются по особым секретным рецептам. При наличии времени мы сможем посетить и город Габала — это один из древнейших городов в Азербайджане, возраст которого составляет около 2-ух тысяч лет. Габала расположен в нижней части ущелья горы Базар-Юрт и горы Туфан. На протяжении более шестисот лет Габала являлась столицей Кавказской Албании, упоминающейся в трудах античных историков. Туристам будет интересно посетить этот райский уголок природы, который очаровывает своей удивительно красивой природой. Мы посетим горнолыжный центр туризма "Туфандаг" и озеро Нохур, где для отдыха созданы все условия. Что мы увидим: В ходе этой поездки, в глубине страны нас ожидают живописные ландшафты и виды, достопримечательности старины и много интересного. Просто сделайте свой отдых незабываемым. По желанию гостей я могу увеличить этот тур на большее количество дней.