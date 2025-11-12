Описание тура
Организационные детали
С собой рекомендуется взять удобную обувь, летом — головной убор.
Для бронирования тура вы вносите только предоплату на сайте. Остальная часть — напрямую организатору в день встречи. Оплата может быть в €, $ или азербайджанских манатах (курс по ЦБ Азербайджана в день оплаты). Также можно перевести на российскую карту (по курсу ЦБ России в день оплаты).
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Зависит от количества участников (например, Skoda Fabia / минивэн).
Возраст участников. От 14 лет.
Виза. Гражданам РФ не нужна.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Тур проводится только для вашей компании, старт возможен ежедневно.
Программа тура по дням
Исторический и современный Баку
Начнём тур с автомобильной экскурсии по новому Баку. Осмотрим Центр Гейдара Алиева, панорамную площадку на Аллее шахидов, Аллею почётных захоронений, Приморский бульвар, музей ковра, каналы «Бакинской Венеции», Площадь фонтанов, улицу Низами, Молоканский и Губернаторский сады, Белый и Чёрный город, кладбище кораблей, первую нефтяную вышку, районы времён Нобелей, мечеть Биби-Эйбат, восточный базар.
Продолжим 3-часовой прогулкой по Старому городу Баку с остановкой на чай с азербайджанским вареньем. Увидим Дворец Ширваншахов, Девичью башню (без захода внутрь), Музей миниатюрной книги, мастерскую Али Шамси, рыночную площадь, хаммамы, караван-сараи, торговые ряды, руины часовни Святого Варфоломея, узкие улочки средневекового города, а также места съёмок фильма «Бриллиантовая рука».
Завершим день у зданий Кукольного театра, Дворца Счастья, конторы Ротшильдов, Мэрии, Исмаиллийе (Академия наук), Дома правительства и жилых кварталов 19 века.
Петроглифы, вулканы и нефтяное наследие
На автомобиле отправимся в «Гобустан» — к наскальным рисункам первобытных людей в историко-художественном заповеднике ЮНЕСКО. Затем посетим грязевые вулканы, расположенные в 12 км от комплекса.
Пообедаем в ресторане на берегу Каспийского моря. После направимся в Балаханы — старейший нефтяной район. Узнаем об истории нефтедобычи, увидим уникальную застройку. В завершение — чаепитие в местном кафе.
Атешгях, «Гала», Мардакян, Янардаг
Утром поедем в Сураханы и осмотрим храм огнепоклонников Атешгях. Далее — в Гала, где посетим этнографический музей под открытым небом, музей самоваров и выставку «От отходов к искусству». Здесь же нас ждёт чаепитие во дворике 18 века.
В Шувалане заглянем в «хрустальную мечеть». Желающие смогут пообедать в местном ресторане.
Затем отправимся в Мардакян — увидим средневековую крепость, пляж, мечеть шаха, место народных обрядов, дендропарк и бывшую дачу нефтепромышленника, где жил Сергей Есенин.
Завершим день у Янардага, горы с природным вечным пламенем, которое не гаснет более 2 тысяч лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до вашего отеля в Баку или из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Проживание
- Питание
- Трансфер из отдалённых частей Баку
- Входные билеты
- Стоимость тура варьируется от количества участников:
- 4-6 человек - $1130 за группу
- 7-15 человек - обсуждается индивидуально