Начнём тур с автомобильной экскурсии по новому Баку. Осмотрим Центр Гейдара Алиева, панорамную площадку на Аллее шахидов, Аллею почётных захоронений, Приморский бульвар, музей ковра, каналы «Бакинской Венеции», Площадь фонтанов, улицу Низами, Молоканский и Губернаторский сады, Белый и Чёрный город, кладбище кораблей, первую нефтяную вышку, районы времён Нобелей, мечеть Биби-Эйбат, восточный базар.

Продолжим 3-часовой прогулкой по Старому городу Баку с остановкой на чай с азербайджанским вареньем. Увидим Дворец Ширваншахов, Девичью башню (без захода внутрь), Музей миниатюрной книги, мастерскую Али Шамси, рыночную площадь, хаммамы, караван-сараи, торговые ряды, руины часовни Святого Варфоломея, узкие улочки средневекового города, а также места съёмок фильма «Бриллиантовая рука».

Завершим день у зданий Кукольного театра, Дворца Счастья, конторы Ротшильдов, Мэрии, Исмаиллийе (Академия наук), Дома правительства и жилых кварталов 19 века.