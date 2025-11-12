Мои заказы

Апшеронские красоты только для вас: от Баку до знаковых заповедников и природных огней

Увидеть архитектуру Ичери-шехер, посетить «Гобустан» и познакомиться с историей нефтедобычи
За 3 дня вы откроете Баку с двух сторон: прогуляетесь по узким улицам Старого города, где хранятся легенды Востока, и оцените ритм современной столицы с её авангардной архитектурой и городскими
читать дальше

панорамами.

Увидите петроглифы «Гобустана» и грязевые вулканы, отдохнёте у Каспийского моря и узнаете о первом нефтяном буме.

Вас ждёт храм огнепоклонников, этнографические музеи, дворики 18 века, мечети, крепости и святые места. А финальным аккордом станет Янардаг — пылающий склон, где пламя не гаснет тысячи лет.

Апшеронские красоты только для вас: от Баку до знаковых заповедников и природных огней
Апшеронские красоты только для вас: от Баку до знаковых заповедников и природных огней
Апшеронские красоты только для вас: от Баку до знаковых заповедников и природных огней
Ближайшие даты:
13
ноя20
ноя27
ноя4
дек5
дек6
дек7
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

С собой рекомендуется взять удобную обувь, летом — головной убор.

Для бронирования тура вы вносите только предоплату на сайте. Остальная часть — напрямую организатору в день встречи. Оплата может быть в €, $ или азербайджанских манатах (курс по ЦБ Азербайджана в день оплаты). Также можно перевести на российскую карту (по курсу ЦБ России в день оплаты).

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Зависит от количества участников (например, Skoda Fabia / минивэн).

Возраст участников. От 14 лет.

Виза. Гражданам РФ не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Тур проводится только для вашей компании, старт возможен ежедневно.

Программа тура по дням

1 день

Исторический и современный Баку

Начнём тур с автомобильной экскурсии по новому Баку. Осмотрим Центр Гейдара Алиева, панорамную площадку на Аллее шахидов, Аллею почётных захоронений, Приморский бульвар, музей ковра, каналы «Бакинской Венеции», Площадь фонтанов, улицу Низами, Молоканский и Губернаторский сады, Белый и Чёрный город, кладбище кораблей, первую нефтяную вышку, районы времён Нобелей, мечеть Биби-Эйбат, восточный базар.

Продолжим 3-часовой прогулкой по Старому городу Баку с остановкой на чай с азербайджанским вареньем. Увидим Дворец Ширваншахов, Девичью башню (без захода внутрь), Музей миниатюрной книги, мастерскую Али Шамси, рыночную площадь, хаммамы, караван-сараи, торговые ряды, руины часовни Святого Варфоломея, узкие улочки средневекового города, а также места съёмок фильма «Бриллиантовая рука».

Завершим день у зданий Кукольного театра, Дворца Счастья, конторы Ротшильдов, Мэрии, Исмаиллийе (Академия наук), Дома правительства и жилых кварталов 19 века.

Исторический и современный БакуИсторический и современный БакуИсторический и современный БакуИсторический и современный Баку
2 день

Петроглифы, вулканы и нефтяное наследие

На автомобиле отправимся в «Гобустан» — к наскальным рисункам первобытных людей в историко-художественном заповеднике ЮНЕСКО. Затем посетим грязевые вулканы, расположенные в 12 км от комплекса.

Пообедаем в ресторане на берегу Каспийского моря. После направимся в Балаханы — старейший нефтяной район. Узнаем об истории нефтедобычи, увидим уникальную застройку. В завершение — чаепитие в местном кафе.

Петроглифы, вулканы и нефтяное наследиеПетроглифы, вулканы и нефтяное наследиеПетроглифы, вулканы и нефтяное наследие
3 день

Атешгях, «Гала», Мардакян, Янардаг

Утром поедем в Сураханы и осмотрим храм огнепоклонников Атешгях. Далее — в Гала, где посетим этнографический музей под открытым небом, музей самоваров и выставку «От отходов к искусству». Здесь же нас ждёт чаепитие во дворике 18 века.

В Шувалане заглянем в «хрустальную мечеть». Желающие смогут пообедать в местном ресторане.

Затем отправимся в Мардакян — увидим средневековую крепость, пляж, мечеть шаха, место народных обрядов, дендропарк и бывшую дачу нефтепромышленника, где жил Сергей Есенин.

Завершим день у Янардага, горы с природным вечным пламенем, которое не гаснет более 2 тысяч лет.

Атешгях, «Гала», Мардакян, ЯнардагАтешгях, «Гала», Мардакян, ЯнардагАтешгях, «Гала», Мардакян, Янардаг

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до вашего отеля в Баку или из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из отдалённых частей Баку
  • Входные билеты
  • Стоимость тура варьируется от количества участников:
  • 4-6 человек - $1130 за группу
  • 7-15 человек - обсуждается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, ваше место проживания (центральная часть города), 9:00
Завершение: Баку, ваше место проживания, время зависит от времени окончания экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил
Офил — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 1677 туристов
Коренной бакинец, член Ассоциации гидов Азербайджана. В туризме с 2008 года. В 2024 году отмечен почетной грамотой государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики. Имею сертификат Министерства туризма Греции. Являюсь главным
читать дальше

редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель национальной туристической премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (вуз окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почётный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским и азербайджанским языками, говорю на польском, турецком и английском.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Баку

Похожие туры из Баку

Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
На машине
3 дня
-
15%
7 отзывов
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$595$700 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
5 дней
1 отзыв
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Погулять по старому и «новому» Баку, увидеть Бешбармаг и научиться выпекать национальные сладости
Начало: Аэропорт Баку, время встречи обговариваются индиви...
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$280 за человека
Новый год в «стране огней»: Баку и удивительные достопримечательности окрестностей
5 дней
1 отзыв
Новый год в «стране огней»: Баку и удивительные достопримечательности окрестностей
Погулять по контрастной столице, увидеть Янардаг и посетить заповедник «Гобустан»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
30 дек в 10:00
$370 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Баку
Все туры из Баку