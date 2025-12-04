Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше страна поражает гостей. Перейдя границу, Вы откроете для себя достопримечательности Грузии.



Вы посетите монастыри на вершинах холмов, величественные крепости, очаровательные музеи и древние пещерные города, а также узнаете, как 8000-летняя традиция виноградарства позволяет производить качественное вино. Соседние страны Грузия и Азербайджан очень разные, но каждая из них привлекательна по-своему. Этот 7-дневный тур начинается в «стране огней» Азербайджане. От Бакинских огненных башен до горящего склона Янардага Азербайджан,

Мераби Ваш гид в Баку Написать вопрос Групповой тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 дней Размер группы 1-18 человек Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда по четвергам 20% Скидка на заказ 1205 выгода $241 $964 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание тура Программа тура: 1 день. Прибытие в солнечный Баку Прибытие в солнечный Баку. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение и ночь в отеле 16:00 выезд на экскурсию по Баку: Продолжительность экскурсий 5-6 часов. Вас ждет старый год и современные панорамы. Ваш первый день начнется с экскурсии по Баку. Баку является столицей Азербайджана, его научным, культурным и промышленным центром. После второго нефтяного бума в 2006 году город превратился в современный мегаполис, но с уникальной историей и архитектурными шедеврами, сочетающие старину и современность. Ваш городской тур начнется со старой части Баку – Старого Города (Бакинской Крепости), от Двойных ворот - двухарочного въезда во внутренний город старого Баку. Экскурсия будет включать в себя посещение старейших караван-сараев, средневековых хамамов и мечетей, дворца Ширваншахов, и восхождение на крышу. Ночь в отеле в Баку. 2 день. Город Шеки Завтрак в отеле. Забираем с отеля. Утром вы отправитесь в город Шеки. В дороге вы совершите несколько экскурсий в интересных местах. Первая остановка у мавзолея начала 15 века «Дири Баба», затем – Шемахинская Джума мечеть, одна из старейших мечетей на Кавказе. Следующей остановкой будет деревня Нидж, где вы забудете о современной жизни и почувствуете себя в особом мире. Здесь расположена уникальная небольшая церковь людей уди. Сегодня в мире насчитывается всего несколько тысяч уди, и большинство (ок. 4000) живет в этом районе в Азербайджане. После села Нидж вы приедете в древний город Шеки, где начнете экскурсию с гидом. В экскурсию войдут великолепный Дворец Шеки Ханов и Музей ремесла. Дворец, когда-то служивший летней резиденцией ханов, сегодня впечатляет своим пышным дизайном и окружающими деревьями чинар. Затем вы посетите ремесленные мастерские и средневековый Караван Сарай. Ночь в гостинице в Шеки. Расстояние Баку – Шеки 300 км. 3 день. Нас ждет Грузия Завтрак в отеле. Забираем с отеля. После завтрака вы отправитесь в деревню Киш, где посетите древний христианский храм, который был основан святым Елисеем, учеником апостола Фадея. После экскурсии в деревне Киш вы поедете к границе Грузии и Азербайджана, вас встретят представители Грузинской компании. Расстояние до границы- 150 км. Прибытие в город света - красавец Тбилиси, трансфер и размещение в гостинице. Свободное время. Ночь в отеле. 4 день. Нас ждет Грузия Завтрак в отеле. Забираем с отеля. Сегодня нас ожидает знакомство с чарующим Тбилиси и завораживающими красотами Мцхеты: Продолжительность экскурсии 7-8 часов После завтрака в отеле, выезд на экскурсию для ознакомления с основными достопримечательностями грузинской столицы. Авторский тур по Тбилиси начнётся у памятника его основателю - царя Вахтанга Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся с крепостной стены, красочными видами ботанического сада. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Затем отправитесь к серным баням, где узнаете о Пушкине, Дюма, Хануме и смотринах в этих самых банях. Тут же у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты — на символичном мосту Любви. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (она же Мейдан или Майдан) - старейший «шопинг-центр» Тбилиси. Увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, мы покажем вам самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира. Выезд в Мцхету. «… Там, где, сливаясь, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагви и Куры, Был монастырь…» Таким увидел Лермонтов Мцхета, таким его увидите и вы. Мцхета – древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с: Кафедральным собором Светицховели (XI в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом». По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло (миро) пнём того кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино. Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари стоит у самого края высокого утеса и чудесным образом гармонирует с окружающей суровой, но чрезвычайно живописной природой этого края. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви – две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. На ветреных склонах у Джвари растет дерево Желаний, на который паломники завязывают ленточки, загадывая желания. Столь же гармонично и внутреннее пространство Джвари: чистая, полновесная и завершенная классика чарует своим совершенством. Храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма «Мцыри»). Здесь место невероятной силы и красоты, готовьтесь к мега фотоссесии. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз от Capital Georgia Travel: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Возвращение в отель Тбилиси. Свободное время. Ночь в отеле. 5 день. Край грузинского виноделия – Кахетия Завтрак в отеле. Забираем с отеля. Выезд в центр винодельческого региона – солнечную Кахетию. В каждой стране есть что-то особенное, её отождествляющее, в Грузии это гостеприимные люди, ласковое солнце и, конечно же, вино! Когда грузин приходит в дом соседа, в первую очередь он интересуется здоровьем виноградной лозы хозяина и лишь потом — здоровьем его семьи. Самый большой анклав произрастания винограда — Кахетия и её большая часть — Алазанская долина, в которой выращивается более 500 сортов виноградной лозы. Не посетить эти места и не попробовать вина этих сортов — значит просто не познать Грузию. Продолжительность экскурсии 8 часов Нас ждет удивительная экскурсия в солнечный край грузинского виноделия - Кахетия. Вас встретит знаменитая Алазанская долина. В пути гид поведает вам о традициях Сакартвело, грузинские крылатые фразы, тосты и полезные советы — например, о том, как выбрать самые вкусные местные продукты. Далее остановимся в Сигнахи - городе любви. Этот уютный город прекрасно соединил в себе элементы южно-итальянского и грузинского архитектурных тонкостей. Прибытие в Сигнахи. Посещение винного VIP марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии!!! Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином, оплата на месте. Время для обеда не более часа. После мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии – Сигнахи, который называют «городом любви». Мы также увидим крепостную стену города, которая считается самой длинной в Европе. На обратном пути в Тбилиси нас ожидает невероятная дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретиками производства вина данного производства. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн! Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле в Тбилиси. 6 день. Край грузинского виноделия – Кахетия Завтрак в отеле. Забираем с отеля. Сегодня нас ждет увлекательный и очень насыщенный день! Экскурсия в известный курорт Боржоми и Уплисцихе-пещерный город! Продолжительность экскурсии 10 часов Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе - древнего языческого города. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (по желанию за дополнительную плату на месте). После остановка на обед (за доп. плату на месте). Посетив Уплисцихе, вы узнаете о жизни языческой Грузии. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых «комнат», эллинистического театра и тронного зала. Так де вас ждет здесь дегустация картлийских вин! Возвращение в Тбилиси. Ночь в отеле. 7 день. Свободный день. Завтрак в отеле. Можно рассмотреть такие факультативные экскурсии, как: 1. Боржоми и Уплисцихе – пещерный город 2. Каньон Дашбаши 3. Гори (музей Сталина) и Бакуриани 4. Винный тур по региону Кахетия с множеством дегустаций вина и чачи. 5. Парадные города Тбилиси 6. Фотосессия с профессиональным фотографом (инста-локации в Тбилиси) 7. Вечерний (ночной) таинственный Тбилиси Ночь в отеле в Тбилиси. 8 день. Аэропорт Завтрак в отеле. Свободное время. Освобождение номеров до 12:00. Трансфер в аэропорт (время трансфера планируется исходя из ваших полетных данных). Завершение обслуживания. Возвращение на Родину. Важная информация: Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Дети от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси, Баку, Шеки. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет. Доплата за одноместное размещение в 3 отеле - 360$ Базовые отели по туру в Баку: Auroom 3*** Базовые отели по туру в Тбилиси: GTM Kapan/ Grafica/Vista 3*** Проживание в отеле в Тбилиси в базовом 3*** отеле - GTM Kapan, если все места в отеле заняты, то проживание в отеле Grafica, если в этом отеле тоже нет свободных номеров, то тогда проживание в отеле Vista. В первую очередь заполняем отель GTM Kapan 3*, далее отель Grafica 3*, как все распродали переходим к отелю Vista 3*. Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении. Возможно повышение категории отеля за доплату. Питание. Каждый день завтраки в отеле. Дегустация вина прямо из цистерн на винном традиционном кахетинском заводе. Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета. Дегустация армянского лаваша с сыром. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кавказской кухни. Важная информация: Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты. За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту. Групповой трансфер из Тбилиси в Кутаиси (при необходимости) — доплата 16$ с человека Обращаем ваше внимание: С 18 по 27 сентября стоимость тура будет увеличена. Это связано с проведением Гран-при Формулы 1 в Баку в период с 19 по 21 сентября 2025 года и увеличения стоимости отелей с 17.09 по 23.09. Доплата за ночь в Баку просчитывается индивидуально под запрос при бронировании и оплачивается по прибытию уже в Азербайджан. В ЗИМНИЙ ПЕРИОД! Вместо Боржоми+Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани.

по четвергам Выбрать дату