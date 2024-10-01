5 дней
От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 10:00
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
$900 за всё до 4 чел.
скидка
20%
5 дней
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Понаблюдать за грязевыми вулканами, увидеть «Малую Венецию» и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
850$680 за человека
2 дня
Отпуск, проведенный в Азербайджане, продлевает жизнь! Авторский тур
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
от $220 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ннаталья1 октября 2024Отлично👍👏😆. Добрый день. Очень понравилось!
- CChernykh1 апреля 2024Мы провели 7 счастливых дней в Азербайджане с замечательным человеком - Рашадом, который был не только профессиональным гидом и экскурсоводом,
- ЯЯковлева1 февраля 2024Большое спасибо за отлично организованную экскурсию! Я рекомендую всем воспользоваться его услугами. Всё было организовано очень четко!
- ННиколаева1 февраля 2024Гид Рашад оказался очень креативным, выбирая интересные маршруты для экскурсий. Его рассказы были захватывающими, а его фотографии и организация отличного
- AAlionavo30 апреля 20237 чудес Азербайджана или «Скромное обаяние буржуазии и ландшафтов Каспия»Потрясающая экскурсия! Обязательно стоит поехать! Во всей красе раскрывает многогранность Азербайджана. Невероятно чуткий, внимательный и профессиональный коллектив: гид, сопровождающий, водитель - все профессионалы высшего класса! Буду рекомендовать эту поездку всем своим друзьям и близким!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Экскурсии на грязевые ванны»
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Сколько стоит тур в Баку в ноябре 2024
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