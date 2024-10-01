Туры на грязевые ванны

Найдено 3 тура в категории «Экскурсии на грязевые ванны» в Баку на русском языке, цены от $220, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане
5 отзывов
5 дней
От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в 10:00
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
$900 за всё до 4 чел.
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
скидка
20%
1 отзыв
5 дней
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Понаблюдать за грязевыми вулканами, увидеть «Малую Венецию» и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
850$680 за человека
Отпуск, проведенный в Азербайджане, продлевает жизнь! Авторский тур
2 дня
Отпуск, проведенный в Азербайджане, продлевает жизнь! Авторский тур
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
от $220 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • н
    наталья
    1 октября 2024
    Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
    Отлично👍👏😆. Добрый день. Очень понравилось!
  • C
    Chernykh
    1 апреля 2024
    От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане
    Мы провели 7 счастливых дней в Азербайджане с замечательным человеком - Рашадом, который был не только профессиональным гидом и экскурсоводом,
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    но и очень аккуратным водителем. Благодарим его за интересные рассказы о стране и за то, что он гибко адаптировал график движения к нашему маршруту, учитывая все наши пожелания. Мы охватили почти половину страны и все было организовано на высшем уровне. Рашад предоставил нам большую, всегда чистую машину (Mercedes), а также организовал превосходный трансфер в и из аэропорта. Он был очень вежлив и внимателен ко всем нашим потребностям. Я могу смело рекомендовать Рашада всем, кто хочет провести незабываемые дни в Баку и его окрестностях. Мы также провели три незабываемых дня в Баку, посетили Шеки и интересные места по пути, а также побывали в Ленкоране.

  • Я
    Яковлева
    1 февраля 2024
    От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане
    Большое спасибо за отлично организованную экскурсию! Я рекомендую всем воспользоваться его услугами. Всё было организовано очень четко!
  • Н
    Николаева
    1 февраля 2024
    От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане
    Гид Рашад оказался очень креативным, выбирая интересные маршруты для экскурсий. Его рассказы были захватывающими, а его фотографии и организация отличного
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    обеда с шашлыком из осетра сделали наш день незабываемым. Мы рекомендуем обратиться к нему, если вы хотите получить отличные впечатления от поездки.

  • A
    Alionavo
    30 апреля 2023
    7 чудес Азербайджана или «Скромное обаяние буржуазии и ландшафтов Каспия»
    Потрясающая экскурсия! Обязательно стоит поехать! Во всей красе раскрывает многогранность Азербайджана. Невероятно чуткий, внимательный и профессиональный коллектив: гид, сопровождающий, водитель - все профессионалы высшего класса! Буду рекомендовать эту поездку всем своим друзьям и близким!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Экскурсии на грязевые ванны»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От Каспийского моря до высоких гор Кавказа: 5 дней в Азербайджане
  2. Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
  3. Отпуск, проведенный в Азербайджане, продлевает жизнь! Авторский тур
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Мавзолей Дири Баба
  4. Джума-Мечеть
  5. Девичья башня
  6. Старый город
  7. Апшерон
  8. Хызы
  9. Мечеть Биби-Эйбат
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в ноябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Экскурсии на грязевые ванны" можно забронировать 3 тура от 220 до 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Туры на грязевые ванны», 6 ⭐ отзывов, цены от $220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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