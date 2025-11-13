Вы отправитесь в путь по маршруту, где встречаются восточная архитектура, кавказские пейзажи и уникальные
Описание тура
Организационные детали
Виза не нужна.
Программа тура по дням
Вечерний Баку: знакомство с городом огней
По прилёте вас встретит профессиональный водитель. После трансфера в отель будет немного времени на отдых, а вечером начнётся экскурсия по Баку.
С наступлением сумерек город преображается: уличные огни подчёркивают контуры зданий, улицы становятся уютнее, а атмосфера — по-настоящему сказочной. Мы проедем по знаковым местам, которые особенно эффектны вечером. Вас ждёт знакомство с первой в мире нефтяной вышкой, архитектурным шедевром, Центром Гейдара Алиева, легендарными Пламенными Башнями со световым шоу и, конечно, панорамным видом на сверкающий Баку.
Гобустан, грязевые вулканы и Старый город
После завтрака в отеле в 9:00 отправимся в «Гобустан» — уникальный природный заповедник, известный наскальными рисунками и ландшафтами, напоминающими марсианские. Здесь же находятся грязевые вулканы.
После обеда экскурсия продолжится в Старом городе. Узкие улочки, древние стены, архитектурные памятники и местные легенды создадут ощущение путешествия во времени. Мы пройдём по колоритным кварталам, заглянем в знаковые места, включая то самое, где снимался знаменитый эпизод с падением Юрия Никулина.
Вечером — возвращение в отель. Ночь в Баку.
Путь в Шеки: Дири Баба, пейзажи Габалы и Шемахи
Утро начнётся с завтрака в отеле. В 9:00 вас встретит водитель, и мы отправимся в путешествие по регионам страны — в город Шеки, история которого насчитывает более 2 500 лет. Его архитектурное и природное наследие внесено в список объектов ЮНЕСКО.
По дороге нас ждут впечатляющие пейзажи Кавказских гор, восточная архитектура древней Шемахи, необычный мавзолей Дири Баба, живописное горное озеро, каскадный водопад, а также регион Габала, известный как азербайджанская Швейцария. Там мы остановимся, чтобы попробовать местную кухню.
Вечером — заселение в отель. Ночь в Шеки.
Знакомство с Шеки
После завтрака мы продолжим знакомство с Шеки.
Первым пунктом станет крепость, затем — знаменитый Дворец шекинских ханов, украшенный тысячами витражей. Мы посетим древние гостиницы — караван-сараи, где раньше останавливались торговцы Шёлкового пути, и отправимся в селение Киш. Там, в одном из старейших храмов Закавказья, вы почувствуете дыхание веков.
Также в программе — дегустация местного супа и легендарной шекинской пахлавы.
После обеда мы вернёмся в Баку. Ночь — в отеле города.
Атешгях, Янардаг и Центр Гейдара Алиева
Позавтракав, поедем на Апшеронский полуостров. Здесь с древнейших времён добывались нефть и газ, что стало причиной строительства оборонительных сооружений. Мы увидим одну из наиболее сохранившихся крепостей, посетим храм огнепоклонников Атешгях и подойдём к горе Янардаг, на склоне которой огонь не угасает даже зимой.
Во второй половине дня нас ждёт архитектурный шедевр — Центр Гейдара Алиева, и визит на восточный рынок, где можно купить свежие фрукты, специи, сладости и сувениры.
Ночь — в отеле Баку.
Окончание тура
Доставим вас в аэропорт ко времени обратного вылета.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1015
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида (только в Баку)
- Экскурсии
- Дегустации супа и шекинской пахлавы
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Остальное питание
- Услуги гида в Шеки - $300
- Входные билеты
- Улучшение вариантов транспорта
- Медицинская страховка
- Обратите внимание: стоимость зависит от количества участников
- 2 гостя - от $1030
- 3 гостя - от $1320
- 4+ человек - по запросу
- Количество участников не ограничено
- Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты