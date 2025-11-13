Мои заказы

Баку, огни Апшерона и Шеки: персональный тур по знаковым локациям Азербайджана

Увидеть витражи Дворца шекинских ханов, посетить Центр Гейдара Алиева и изучить петроглифы Гобустана
Это путешествие познакомит вас с яркими гранями Азербайджана — от огней ночного Баку до древних храмов Шеки.

Вы отправитесь в путь по маршруту, где встречаются восточная архитектура, кавказские пейзажи и уникальные
природные явления.

Увидите древние крепости, грязевые вулканы, старинные мечети и селения, услышите легенды и истории, которыми живёт каждый уголок.

Прогуляетесь по Старому городу, заглянете в караван-сараи, осмотрите огненную гору и прикоснётесь к богатому наследию страны, стоящей на пересечении культур. Побываете в местах, где снимали кино, и при желании насладитесь вкусами местной кухни.

Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Вечерний Баку: знакомство с городом огней

По прилёте вас встретит профессиональный водитель. После трансфера в отель будет немного времени на отдых, а вечером начнётся экскурсия по Баку.

С наступлением сумерек город преображается: уличные огни подчёркивают контуры зданий, улицы становятся уютнее, а атмосфера — по-настоящему сказочной. Мы проедем по знаковым местам, которые особенно эффектны вечером. Вас ждёт знакомство с первой в мире нефтяной вышкой, архитектурным шедевром, Центром Гейдара Алиева, легендарными Пламенными Башнями со световым шоу и, конечно, панорамным видом на сверкающий Баку.

2 день

Гобустан, грязевые вулканы и Старый город

После завтрака в отеле в 9:00 отправимся в «Гобустан» — уникальный природный заповедник, известный наскальными рисунками и ландшафтами, напоминающими марсианские. Здесь же находятся грязевые вулканы.

После обеда экскурсия продолжится в Старом городе. Узкие улочки, древние стены, архитектурные памятники и местные легенды создадут ощущение путешествия во времени. Мы пройдём по колоритным кварталам, заглянем в знаковые места, включая то самое, где снимался знаменитый эпизод с падением Юрия Никулина.

Вечером — возвращение в отель. Ночь в Баку.

3 день

Путь в Шеки: Дири Баба, пейзажи Габалы и Шемахи

Утро начнётся с завтрака в отеле. В 9:00 вас встретит водитель, и мы отправимся в путешествие по регионам страны — в город Шеки, история которого насчитывает более 2 500 лет. Его архитектурное и природное наследие внесено в список объектов ЮНЕСКО.

По дороге нас ждут впечатляющие пейзажи Кавказских гор, восточная архитектура древней Шемахи, необычный мавзолей Дири Баба, живописное горное озеро, каскадный водопад, а также регион Габала, известный как азербайджанская Швейцария. Там мы остановимся, чтобы попробовать местную кухню.

Вечером — заселение в отель. Ночь в Шеки.

4 день

Знакомство с Шеки

После завтрака мы продолжим знакомство с Шеки.

Первым пунктом станет крепость, затем — знаменитый Дворец шекинских ханов, украшенный тысячами витражей. Мы посетим древние гостиницы — караван-сараи, где раньше останавливались торговцы Шёлкового пути, и отправимся в селение Киш. Там, в одном из старейших храмов Закавказья, вы почувствуете дыхание веков.

Также в программе — дегустация местного супа и легендарной шекинской пахлавы.

После обеда мы вернёмся в Баку. Ночь — в отеле города.

5 день

Атешгях, Янардаг и Центр Гейдара Алиева

Позавтракав, поедем на Апшеронский полуостров. Здесь с древнейших времён добывались нефть и газ, что стало причиной строительства оборонительных сооружений. Мы увидим одну из наиболее сохранившихся крепостей, посетим храм огнепоклонников Атешгях и подойдём к горе Янардаг, на склоне которой огонь не угасает даже зимой.

Во второй половине дня нас ждёт архитектурный шедевр — Центр Гейдара Алиева, и визит на восточный рынок, где можно купить свежие фрукты, специи, сладости и сувениры.

Ночь — в отеле Баку.

6 день

Окончание тура

Доставим вас в аэропорт ко времени обратного вылета.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1015
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида (только в Баку)
  • Экскурсии
  • Дегустации супа и шекинской пахлавы
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание
  • Услуги гида в Шеки - $300
  • Входные билеты
  • Улучшение вариантов транспорта
  • Медицинская страховка
  • Обратите внимание: стоимость зависит от количества участников
  • 2 гостя - от $1030
  • 3 гостя - от $1320
  • 4+ человек - по запросу
  • Количество участников не ограничено
  • Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал
Джамал — Организатор в Баку
Я окончил Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) и вот уже 10 лет с вдохновением открываю Азербайджан для путешественников. Свое дело я построил на простых, но важных принципах: качественная организация,
внимание к деталям и душевный подход. Для меня важно, чтобы каждая поездка была наполнена комфортом, теплотой и впечатлениями, которые останутся с вами навсегда. Я лично подбираю гидов, водителей, отели и рестораны, чтобы вы чувствовали себя в руках профессионалов, которые ценят людей больше, чем деньги. В каждом маршруте я стараюсь показать не просто достопримечательности, но и душу Азербайджана — гостеприимство, искренность и колорит мест, которые невозможно забыть.

