По прилёте вас встретит профессиональный водитель. После трансфера в отель будет немного времени на отдых, а вечером начнётся экскурсия по Баку.

С наступлением сумерек город преображается: уличные огни подчёркивают контуры зданий, улицы становятся уютнее, а атмосфера — по-настоящему сказочной. Мы проедем по знаковым местам, которые особенно эффектны вечером. Вас ждёт знакомство с первой в мире нефтяной вышкой, архитектурным шедевром, Центром Гейдара Алиева, легендарными Пламенными Башнями со световым шоу и, конечно, панорамным видом на сверкающий Баку.