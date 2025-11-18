По прибытии в аэропорт вас встретят и доставят в отель. После размещения начнётся обзорная экскурсия по городу: вы увидите мечеть Биби-Эйбат, первую нефтяную скважину, узнаете об истории нефтяной столицы, прогуляетесь по набережной и «Малой Венеции», проедете через Белый город и остановитесь у Центра Гейдара Алиева. На обед — национальная кухня в одном из местных ресторанов.

После — пешеходная экскурсия по Старому городу: Ичери-шехер, Девичья башня, Дворец Ширваншахов, Бакинский бульвар и места съёмок легендарных фильмов. Вечером — свободное время или дополнительные локации по желанию и ужин.