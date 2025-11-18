Истории, цвета и виды Азербайджана: персональный экспресс-тур по городам и природным локациям
Увидеть розовое озеро и горящую гору, заглянуть в ремесленный Лагич и побывать в «Малой Венеции»
Вы отправитесь в 3-дневное путешествие по Азербайджану, где сочетаются восточный колорит, богатая история и удивительные пейзажи.
Вас ждёт знакомство с Баку — городом контрастов, где современная архитектура соседствует с древними крепостями,
а улочки Старого города хранят атмосферу веков.
Увидите мечеть Биби-Эйбат, первую в мире нефтяную скважину, Центр Гейдара Алиева и пройдётесь по бакинской «Малой Венеции». Перед вами откроется розовое озеро, марсианские холмы Хызы и пылающая скала Янардаг.
Завершит поездку маршрут вглубь страны: вы побываете в старинной Шемахе, прогуляетесь по мастерским древнего Лагича и при желании попробуете кутабы.
Организационные детали
Список вещей: — Удобная спортивная обувь — Летом — головной убор и солнцезащитный крем — При необходимости — зонт и палки для опоры (по возрасту и самочувствию)
1 день
Баку: мечеть Биби-Эйбат, «Малая Венеция», Ичери-шехер, Дворец ширваншахов
По прибытии в аэропорт вас встретят и доставят в отель. После размещения начнётся обзорная экскурсия по городу: вы увидите мечеть Биби-Эйбат, первую нефтяную скважину, узнаете об истории нефтяной столицы, прогуляетесь по набережной и «Малой Венеции», проедете через Белый город и остановитесь у Центра Гейдара Алиева. На обед — национальная кухня в одном из местных ресторанов.
После — пешеходная экскурсия по Старому городу: Ичери-шехер, Девичья башня, Дворец Ширваншахов, Бакинский бульвар и места съёмок легендарных фильмов. Вечером — свободное время или дополнительные локации по желанию и ужин.
2 день
Природные чудеса: от розового озера до огненной горы
Сегодня вы отправитесь за город, чтобы увидеть яркие природные ландшафты Азербайджана. Первая остановка — розовое озеро Масазыр, затем — холмы Хызы с пейзажами, напоминающими марсианские. Далее — подъём к скале желаний Бешбармаг, с которой открывается панорамный вид. Завершит день Янардаг — огненная гора, где природное пламя не гаснет веками.
3 день
Шемаха и Лагич
Вы поедете по живописному маршруту к Шемахе, где посетите Джума-мечеть. После — путь в горную деревню Лагич, известную своими ремесленными мастерскими и традиционной архитектурой. Прогуляетесь по каменным улицам, посетите лавки кузнецов, чеканщиков и медников. В программе также подвесной мост над ущельем, дегустация кутабов и визит на винодельню «Мейсари» с местными сортами вина (по желанию и за доплату).
Вечером — возвращение в Баку.
Что включено
Трансфер из/до Баку
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Wi-Fi в автомобиле
Бутилированная вода в дороге
Что не входит в цену
Перелёт до Баку и обратно
Проживание
Питание
Билеты на аттракционы - канатная дорога, зиплайн, квадроциклы, конные прогулки и др. (по желанию, стоимость от 20 до 100 манатов)
Гастрономическая экскурсия - от 25 манатов с человека
Винная экскурсия и дегустация - от 30 манатов с человека
Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты
Место начала и завершения?
Баку, точное место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Рафаэль — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 72 туристов
Здравствуйте. Я по профессии учитель истории. Предлагаю гостям нашего прекрасного города свои услуги в качестве гида и водителя. С удовольствием организую и помогу провести вам незабываемые дни в Баку и его окрестностях.