Мои заказы

Истории, цвета и виды Азербайджана: персональный экспресс-тур по городам и природным локациям

Увидеть розовое озеро и горящую гору, заглянуть в ремесленный Лагич и побывать в «Малой Венеции»
Вы отправитесь в 3-дневное путешествие по Азербайджану, где сочетаются восточный колорит, богатая история и удивительные пейзажи.

Вас ждёт знакомство с Баку — городом контрастов, где современная архитектура соседствует с древними крепостями,
читать дальше

а улочки Старого города хранят атмосферу веков.

Увидите мечеть Биби-Эйбат, первую в мире нефтяную скважину, Центр Гейдара Алиева и пройдётесь по бакинской «Малой Венеции». Перед вами откроется розовое озеро, марсианские холмы Хызы и пылающая скала Янардаг.

Завершит поездку маршрут вглубь страны: вы побываете в старинной Шемахе, прогуляетесь по мастерским древнего Лагича и при желании попробуете кутабы.

Истории, цвета и виды Азербайджана: персональный экспресс-тур по городам и природным локациям
Истории, цвета и виды Азербайджана: персональный экспресс-тур по городам и природным локациям
Истории, цвета и виды Азербайджана: персональный экспресс-тур по городам и природным локациям

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
— Удобная спортивная обувь
— Летом — головной убор и солнцезащитный крем
— При необходимости — зонт и палки для опоры (по возрасту и самочувствию)

Программа тура по дням

1 день

Баку: мечеть Биби-Эйбат, «Малая Венеция», Ичери-шехер, Дворец ширваншахов

По прибытии в аэропорт вас встретят и доставят в отель. После размещения начнётся обзорная экскурсия по городу: вы увидите мечеть Биби-Эйбат, первую нефтяную скважину, узнаете об истории нефтяной столицы, прогуляетесь по набережной и «Малой Венеции», проедете через Белый город и остановитесь у Центра Гейдара Алиева. На обед — национальная кухня в одном из местных ресторанов.

После — пешеходная экскурсия по Старому городу: Ичери-шехер, Девичья башня, Дворец Ширваншахов, Бакинский бульвар и места съёмок легендарных фильмов. Вечером — свободное время или дополнительные локации по желанию и ужин.

Баку: мечеть Биби-Эйбат, «Малая Венеция», Ичери-шехер, Дворец ширваншаховБаку: мечеть Биби-Эйбат, «Малая Венеция», Ичери-шехер, Дворец ширваншаховБаку: мечеть Биби-Эйбат, «Малая Венеция», Ичери-шехер, Дворец ширваншаховБаку: мечеть Биби-Эйбат, «Малая Венеция», Ичери-шехер, Дворец ширваншаховБаку: мечеть Биби-Эйбат, «Малая Венеция», Ичери-шехер, Дворец ширваншаховБаку: мечеть Биби-Эйбат, «Малая Венеция», Ичери-шехер, Дворец ширваншаховБаку: мечеть Биби-Эйбат, «Малая Венеция», Ичери-шехер, Дворец ширваншаховБаку: мечеть Биби-Эйбат, «Малая Венеция», Ичери-шехер, Дворец ширваншаховБаку: мечеть Биби-Эйбат, «Малая Венеция», Ичери-шехер, Дворец ширваншахов
2 день

Природные чудеса: от розового озера до огненной горы

Сегодня вы отправитесь за город, чтобы увидеть яркие природные ландшафты Азербайджана. Первая остановка — розовое озеро Масазыр, затем — холмы Хызы с пейзажами, напоминающими марсианские. Далее — подъём к скале желаний Бешбармаг, с которой открывается панорамный вид. Завершит день Янардаг — огненная гора, где природное пламя не гаснет веками.

Природные чудеса: от розового озера до огненной горыПриродные чудеса: от розового озера до огненной горыПриродные чудеса: от розового озера до огненной горыПриродные чудеса: от розового озера до огненной горыПриродные чудеса: от розового озера до огненной горыПриродные чудеса: от розового озера до огненной горы
3 день

Шемаха и Лагич

Вы поедете по живописному маршруту к Шемахе, где посетите Джума-мечеть. После — путь в горную деревню Лагич, известную своими ремесленными мастерскими и традиционной архитектурой. Прогуляетесь по каменным улицам, посетите лавки кузнецов, чеканщиков и медников. В программе также подвесной мост над ущельем, дегустация кутабов и визит на винодельню «Мейсари» с местными сортами вина (по желанию и за доплату).

Вечером — возвращение в Баку.

Шемаха и ЛагичШемаха и ЛагичШемаха и ЛагичШемаха и ЛагичШемаха и ЛагичШемаха и ЛагичШемаха и Лагич

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до Баку
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Wi-Fi в автомобиле
  • Бутилированная вода в дороге
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Билеты на аттракционы - канатная дорога, зиплайн, квадроциклы, конные прогулки и др. (по желанию, стоимость от 20 до 100 манатов)
  • Гастрономическая экскурсия - от 25 манатов с человека
  • Винная экскурсия и дегустация - от 30 манатов с человека
  • Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты
Место начала и завершения?
Баку, точное место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль
Рафаэль — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 72 туристов
Здравствуйте. Я по профессии учитель истории. Предлагаю гостям нашего прекрасного города свои услуги в качестве гида и водителя. С удовольствием организую и помогу провести вам незабываемые дни в Баку и его окрестностях.

Тур входит в следующие категории Баку

Похожие туры из Баку

Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
На машине
3 дня
-
20%
7 отзывов
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
$560$700 за всё до 4 чел.
Горы, Каспий и не только: индивидуальный тур по знаковым локациям Азербайджана
На машине
7 дней
Горы, Каспий и не только: индивидуальный тур по знаковым локациям Азербайджана
Увидеть цитрусовые сады, побывать у озера Масазыр и познакомиться с ремёслами Лагича
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
88 000 ₽ за всё до 3 чел.
Тур по природным чудесам Азербайджана своей компанией: треккинг в горах и инопланетные пейзажи
На машине
2 дня
-
10%
Тур по природным чудесам Азербайджана своей компанией: треккинг в горах и инопланетные пейзажи
Сделать фото у розового озера, подняться на вершину Бешбармаг и познакомиться с традициями
Начало: Заберём вас от вашего отеля в Баку, точное время п...
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
$378$420 за всё до 3 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Баку
Все туры из Баку