Утром мы выедем из Баку и направимся в сторону западных регионов Азербайджана. Первая остановка — город Шемаха. Здесь мы посетим одну из старейших мечетей Кавказа — Джума-мечеть, основанную в 743 году. Это важнейший памятник исламской архитектуры, переживший землетрясения, разрушения и многочисленные реставрации, но сохранивший своё величие.

Затем сделаем остановку в городе Гейчай. Он славится своими гранатовыми садами и колоритным восточным рынком, где вы сможете прогуляться среди прилавков с ароматными фруктами, пряностями и изделиями местных мастеров.

Далее едем в Габалу — популярный курорт у подножия Кавказских гор. Здесь вы подниметесь по канатной дороге, чтобы полюбоваться живописными видами горных ландшафтов.

Вечером мы приедем в Шеки и разместимся в отеле.