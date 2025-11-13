В Шеки через Шемаху, Гейчай и Габалу: индивидуальное путешествие
Увидеть одну из древнейших мечетей Кавказа, полюбоваться горами и осмотреть Дворец шекинских ханов
Едем исследовать Азербайджан за пределами столицы! Вы отправитесь в путь через горные перевалы, заглянете в древнюю мечеть 8 века в Шемахе и прогуляетесь по восточному рынку в Гейчае, где витает читать дальше
аромат пряностей и гранатов.
В Габале подниметесь на канатной дороге над живописными склонами Кавказа, а в Шеки откроете для себя уникальный Ханский дворец и караван-сарай времён Великого шёлкового пути.
Желающие смогут присоединиться к мастер-классу ремесленников, а ещё мы посетим Албанскую церковь — одну из самых ранних христианских святынь региона.
Описание тура
Организационные детали
Старт тура: из ваших апартаментов или отеля в Баку, время выезда согласовывается заранее. Завершение тура: возвращение в Баку, в ваши апартаменты или отель. Уровень сложности: лёгкий, без продолжительных прогулок. Рекомендуется взять с собой удобную обувь и головной убор. Не забудьте взять хорошее настроение.
Питание. Питание не включено в стоимость. По маршруту предусмотрены остановки в местных кафе, где можно самостоятельно выбрать блюда национальной кухни.
Транспорт. Audi Q5.
Возраст участников. Без ограничений.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
1 день
Шемаха - Гейчай - Габала - Шеки
Утром мы выедем из Баку и направимся в сторону западных регионов Азербайджана. Первая остановка — город Шемаха. Здесь мы посетим одну из старейших мечетей Кавказа — Джума-мечеть, основанную в 743 году. Это важнейший памятник исламской архитектуры, переживший землетрясения, разрушения и многочисленные реставрации, но сохранивший своё величие.
Затем сделаем остановку в городе Гейчай. Он славится своими гранатовыми садами и колоритным восточным рынком, где вы сможете прогуляться среди прилавков с ароматными фруктами, пряностями и изделиями местных мастеров.
Далее едем в Габалу — популярный курорт у подножия Кавказских гор. Здесь вы подниметесь по канатной дороге, чтобы полюбоваться живописными видами горных ландшафтов.
Вечером мы приедем в Шеки и разместимся в отеле.
2 день
Шеки и окрестности
После завтрака начнём пешеходную прогулку по старинному Шеки — одному из самых красивых и самобытных городов Азербайджана. Посетим Ханский дворец — архитектурный шедевр 18 века. Он полностью сохранился до наших дней и поражает витражами шебеке, тонкой росписью и деревянной резьбой.
Затем вы побываете в караван-сарае 18 века, где некогда останавливались купцы, направлявшиеся по Великому шёлковому пути. Этот каменный комплекс передаёт атмосферу восточной торговли и гостеприимства.
Желающие смогут присоединиться к мастер-классу (по желанию, за дополнительную плату), здесь местные ремесленники покажут технику изготовления традиционного витража или текстиля.
Во второй половине дня мы отправимся к древней Албанской церкви, построенной в 1 веке нашей эры. Этот памятник раннехристианской архитектуры — одно из немногих мест, где можно ощутить связь с древней историей Кавказа.
Вернёмся в Баку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер из/до Баку
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Бутилированная вода в дороге
Что не входит в цену
Перелёт до Баку и обратно
Проживание (стоимость зависит от выбранного варианта размещения, ориентировочно от $25 до $120 за ночь)
Питание
Входные билеты в музеи и достопримечательности (оплачиваются на месте, ориентировочно от 3 до 10 манат)
Место начала и завершения?
Баку, место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсиф — ваша команда гидов в Баку
Ваш персональный проводник по Азербайджану — лицензированный гид Юсиф!
Приветствую вас! Меня зовут Юсиф, и уже более 3 лет мы вместе с командой с радостью показываем гостям уникальные сокровища Азербайджана. От читать дальше
древних городов до невероятных природных ландшафтов — вместе мы погрузимся в атмосферу восточного гостеприимства, познаем культуру и традиции этой удивительной страны. Присоединяйтесь к нам в путешествии по Азербайджану, где каждый уголок рассказывает свою историю!