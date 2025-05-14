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Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
Попробовать местную икру, полюбоваться Радужными горами и увидеть великолепную мечеть Биби-Эйбат
Начало: Баку, место вашего проживания, время по договорённ...
«Побываем на местах съёмок «Бриллиантовой руки», узнаем легенды Девичьей башни, осмотрим средневековые хамамы, караван-сараи, мечети»
Завтра в 10:00
22 июн в 10:00
$420
$600 за всё до 4 чел.
В Шеки через Шемаху, Гейчай и Габалу: индивидуальное путешествие
Увидеть одну из древнейших мечетей Кавказа, полюбоваться горами и осмотреть Дворец шекинских ханов
Начало: Баку, место и время - по договорённости
«Это важнейший памятник исламской архитектуры, переживший землетрясения, разрушения и многочисленные реставрации, но сохранивший своё величие»
25 июн в 10:00
2 июл в 10:00
€350 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Посетить водопад Хал-Хал, пройти по Исмаиллинскому мосту и увидеть древнюю Джума-мечеть
Начало: Баку, ул. Азиза Алиева, время обговаривается индив...
«Её посещают как христиане, так и мусульмане»
Завтра в 08:00
22 июн в 08:00
$400 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на туры
- ВВалерия14 мая 2025Если сомневаетесь- не сомневайтесь! И сам Турал, и его команда гидов (обзорную по Баку мне проводил Маис) сделают ваше пребывание
- ЮЮлия9 апреля 2025Три дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересно, комфортно! Сам тур очень
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мусульманские»
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