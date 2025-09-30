читать дальше Для меня это место стало одним из самых любимых на планете.



Путь к древнему храму лежит мимо очень колоритной деревушки, по горам, через лес и через речку с чистейшей горной водой. Летом в заводях этой горной реки можно искупаться и поплавать.

Далеко в горах Дашкесана находится заброшенный и забытый всеми древний Албанский храм.Я обнаружил его в годы, когда был студентом, и потом мы часто вместе с друзьями совершали походы к нему.