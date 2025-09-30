Далеко в горах Дашкесана находится заброшенный и забытый всеми древний Албанский храм.
Я обнаружил его в годы, когда был студентом, и потом мы часто вместе с друзьями совершали походы к нему.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураДень первый Мы отправимся в края наших лесов, озёр и водопадов. По дороге посетим древнее место силы, мавзолей в скале — святилище Дири-Баба (который многие отдаленно сравнивают с Петрой). Заедем в знаменитый город Шемаха и посетим древнейшую мечеть Азербайджана — мечеть Джума. Через живописный Шемаханский перевал, где мы обязательно остановимся, чтобы вдохнуть чистейший горный воздух и сделать великолепные фотографии на фоне Кавказских гор, мы поедем в регион, который называют Азербайджанской Швейцарией — в город Габалу. Наш путь будет лежать через высокий лес, кроны которого будут переплетаться над дорогой, образовывая живописный тоннель. Мы сделаем остановку в этом лесу, и я угощу вас первыми вкуснейшими гутабами на нашем пути. Затем мы посетим каскад водопадов «Семь красавиц» и горное озеро, по которому вы сможете прокатиться на лодке или катамаране. В Габале вы подниметесь на канатной дороге к красивейшим горным вершинам. А дети останутся просто в восторге от посещения крупнейшего в стране и одного из самых красивых в мире парка аттракционов. Этот парк знаменит не своими аттракционами, а просто фантастически красивой территорией. В зависимости от того, сколько времени мы проведем в Габале, мы можем остановиться в отеле, в самом этом городе или поехать дальше и переночевать в гостиничном комплексе на самой вершине горы. Летом вы сможете искупаться там в бассейне, наполненном родниковой водой, а с балкона вашего коттеджа откроется красивый вид на всю окрестность, лежащую у ваших ног. День второй Отправимся в город Шеки и прогуляемся по улицам этого колоритного городка. Увидим старинный караван-сарай и посетим дворец Шекинских ханов, где полюбуемся на красивейшие витражные окна — шебеке, необыкновенную роспись дворца и его уникальную структуру. Поедем к албанской церкви святого Елисея в селе Киш. Эту церковь в своё время исследовала группа Норвежских учёных во главе с Туром Хейердалом. Они сделали удивительные открытия, о которых я расскажу вам во время экскурсии. Затем мы вернёмся обратно в Шеки, пообедаем в ресторане с неожиданным, но таким родным для всех нас названием: «Гагарин». Потом поедем дальше, в Гянджу — второй по величине город Азербайджана. Прогуливаясь по Гяндже, увидим великую аллею чинаров (восточных платанов) в Ханском саду, старинную мечеть с гигантским чинаром во дворе (возраст этого чинара такой же древний, как и сам город), старинный хаммам, мавзолей Джавадхана и бутылочный дом. В Гяндже мы снимем отель на две ночи. День третий Отправимся к озеру Гёйгёль. Территория озера долгое время считалась заповедной, и для обычной прогулки туда почти невозможно было попасть. Сейчас оно открыто для посещения, и даже территория вокруг него обустроена в туристических целях. Дорога на озеро тянется через красивую природу Хаджикента, где мы сможем остановиться, чтобы попробовать уникальный местный кофе с пенкой и ореховой крошкой. А когда проголодаемся, сделаем остановку, чтобы вновь угоститься гутабами и сравнить их с теми, что мы пробовали в лесах Габалы. Добравшись до озера Гёйгёль, мы полюбуемся его красотой. Осенью листва на деревьях вокруг озера окрашивается в палитру огненно-жёлтых и красных цветов, придавая озеру особую, чарующую красоту. С конца мая по конец октября нас будет ожидать поездка на маршрутном автобусе-челноке к озеру Маралгёль. До самого озера вы сможете прокатиться на лошади за дополнительную плату, либо прогуляться пешком по широкой лестнице, построенной еще в советское время. В отличие от его более знаменитого собрата, вокруг озера Маралгёль можно прогуляться по горам и выйти прямо к его берегу. Уверен, это озеро вам очень-очень понравится (лично мне оно нравится больше Гёйгёля). После прогулки вдоль этой природной красоты мы вернемся обратно в Гянджу, где вечером у вас будет свободное время для прогулки по второму по величине городу Азербайджана. День четвёртый На этот день я приберёг для вас самую дальнюю и интересную экскурсию. Мы отправимся в Дашкесан, чтобы прогуляться пешком по живописнейшей дороге, через горы, леса и горную речку к древнему Албанскому храму. Этот храм не отличается архитектурным великолепием и величием форм, а рядом с ним мы, скорее всего, встретим не монахов, а мирно дремлющих коров и барашков. Но вас не покинет ощущение какой-то неземной святости, которой окутано всё вокруг этого места. Уверен, что, сидя у подножья храма, возле древних, полуразрушенных келий, вы на время забудете про все земные проблемы и обретёте чувство полного душевного спокойствия и умиротворения. Потом мы проедем на машине в селение Гушчу, чтобы посмотреть на заброшенные мраморные и каменные карьеры. Полюбоваться на застывшие в небе вагонетки и словно на миг замереть вместе с ними во времени. На выезде из Гянджи мы сделаем небольшую остановку и посетим мавзолей поэта Низами Гянджеви. После чего наш путь будет лежать через новую гордость этих краёв — бескрайние сады фундука, по объемам экспорта которого мы начинаем конкурировать с Турцией, мировым лидером в этой сфере. Посреди фундуковых садов нашему взору предстанет одна из самых старых церквей на Кавказе — Албанская Церковь святого Елисея «Чотари». Затем мы доберёмся до комплекса, где и остановимся на ночлег. Это уникальный «хуторок» с очень живописной территорией, музеем и гостиничным комплексом. Создали этот комплекс Удины, представители одного из 26-ти племен, существовавшей на территории современного Азербайджана, Кавказской Албании. Об уникальности и интересной истории этого народа я расскажу вам во время нашей экскурсии. День пятый Утром мы позавтракаем в ресторане комплекса с видом на красивый сад. После завтрака посетим музей Удинов, а затем отправимся в Лагич, село с очень древней историей, в котором до сих пор живы наши старинные ремёсла. Колорит и особая атмосфера этой горной деревушки произведут на вас очень приятное впечатление. Необыкновенную атмосферу села дополняет особая архитектура домов, в которых среди кладки из речного камня проглядывает интересная «фишка», благодаря которой село смогло пережить многочисленные землетрясения. Одно из них сравняло с землёй соседний город Шемаха. Но не меньшее впечатление на вас произведёт крутая и живописная дорога, ведущая в Лагич. Именно эта дорога привела в полный восторг ведущего «Орла и решки» Евсея Ковалева. Над нами нависнут великолепные слоистые скалы, а внизу у самого обрыва будет бежать шумная горная река. В пути мы обязательно сделаем остановку для того, чтобы прогуляться по навесному мосту над пропастью, а так же чтобы полакомиться вкуснейшим хлебом «тандыр». А на подъезде к селению нас встретит величественный камень-истукан, многие столетия, словно грозный сторож, охраняющий подступы к деревне. Проезжая по этой дороге с гостями, мы периодически встречаем то лис, то зайцев, то парящих в небе ястребов или орлов. У детей это вызывает невероятный всплеск эмоций. После интересной и очень познавательной прогулки по территории села, знакомства с его жителями и с их изделиями мы попрощаемся с этим радушным и трудолюбивым краем и к вечеру вернемся обратно в Баку. Важная информация:
- Т. к. в нашу экскурсию входит мечеть и дальние горные сёла, в жаркое время года постарайтесь не одеваться слишком открыто: не надевайте очень короткие шорты и слишком открытые майки. Идеально, чтобы плечи и колени были закрыты.
- Для девушек в мечети бесплатно выдают косынки, но если есть своя, захватите её.
- Не забудьте одеться по погоде: летом обязательно наденьте головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Святилище Дири-Баба
- Город Шемаха
- Мечеть Джума
- Шемаханский перевал
- Город Габала
- Водопады «Семь красавиц»
- Горное озеро
- Парк аттракционов
- Город Шеки
- Караван-сарай
- Дворец Шекинских ханов
- Албанская церковь святого Елисея в селе Киш
- Город Гянджа
- Аллея чинаров (восточных платанов) в Ханском саду
- Старинная мечеть с чинаром во дворе
- Старинный хаммам
- Мавзолей Джавадхана
- Бутылочный дом
- Озеро Гёйгёль
- Природа Хаджикента
- Озеро Маралгёль
- Город Дашкесан
- Древний Албанский храм
- Селение Гушчу
- Мавзолей поэта Низами Гянджеви
- Албанская Церковь святого Елисея «Чотари»
- Музей Удинов
- Село Лагич
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Бутилированная вода, угощение гутабами, чай с вареньем
- Транспорт (кроссовер Hyundai SantaFe, если количество участников 1-4 человека)
Что не входит в цену
- Транспорт ($600 за минивэн Mercedes Vito или Viano, если количество участников 5-6 человек, за 5 дней экскурсии)
- Канатная дорога и аттракционы по пути (катамаран, прогулка на лошади и т. д.)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
