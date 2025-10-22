Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Манаме на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Бахрейн
На машине
5 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бахрейн
Индивидуальная экскурсия по Манаме: форт Калат Аль-Бахрейн, мечеть Аль-Фатиха, Дерево жизни и Ворота Бахрейна. Погрузитесь в историю и культуру Бахрейна
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Бахрейн - страна, где восходит солнце
На машине
5.5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
Бахрейн - страна, где восходит солнце
Путешествие по Бахрейну: от древних храмов до современных набережных. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от €140 за человека
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
На машине
Конные прогулки
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Исследуйте Манаму с индивидуальной экскурсией: посетите мечеть Аль-Фатих, крепость Калат-аль-Бахрейн, насладитесь катанием на лошадях и картингом в пустыне
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксаверий
    22 октября 2025
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Тур по Бахрейну с Романом был идеально спланирован и очень интересен. Роман предоставил массу интересной информации, одновременно поддерживая комфортную и дружескую атмосферу в группе. Видно, что он любит свою работу. Настоятельно рекомендую его всем, кто хочет познакомиться с Бахрейном.
  • О
    Ольга
    16 июня 2025
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Всем доброго времени суток!
    Знакомство с Бахрейном мы начали со знакомства с Романом! Это было правильным решением!!! Посетили Бахрейн в июне
    читать дальше

    вдвоем с супругом. Формат идеально подходит для взрослых, с детьми в летний период не советуем, очень жаркая погода!
    Сама экскурсия прошла идеально 🤩
    У Романа все продумано до мелочей, все обговорено и согласовано заранее, весь запланированный маршрут - пройден! Роман - перфекционист, всё делает с душой и от души! Информацию, которой Роман делится с туристами - очень легко запомнить. Это не бесконечные даты, а история в живых примерах, приправленная чашечкой уникального кофе, приготовленного самим Романом, с ноткой секретного ингредиента 🫶Благодаря тому, что первым знакомство с Бахрейном было с Ромой, дальнейшие прогулки по культурным местам - музей истории Бахрейна, жемчужная тропа - очень легко осуществить самостоятельно, потому что Роман дал правильные советы, куда сходить и что посмотреть самостоятельно!!!
    Однозначно советуем всем, кто планирует посетить Бахрейн - начните с экскурсии у Романа 🩷💖 вишенка на торте - бесчисленное множество профессиональных фото на ваших телефонах! 🫶

    Всем доброго времени суток!Всем доброго времени суток!Всем доброго времени суток!Всем доброго времени суток!Всем доброго времени суток!Всем доброго времени суток!Всем доброго времени суток!Всем доброго времени суток!Всем доброго времени суток!
  • А
    Анастасия
    7 мая 2025
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Спасибо большое Роману за замечательную экскурсию, возможность окунутся в атмосферу и колорит страны. Фотосессия в национальных одеждах, поездка на лошадях на закате, гоночная трасса, вот только малая часть того, что мы увидели и посетили! Очень рекомендую!
    Спасибо большое Роману за замечательную экскурсию, возможность окунутся в атмосферу и колорит страны. Фотосессия в национальных
  • К
    Колесников
    1 декабря 2024
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Рекомендуем эту экскурсию в команде гида Романа, очень понравилось всей нашей группе туристов из 6 человек. Роман всю экскурсию выдавал интересную информацию, угощал местными изысками, в конце экскурсии шампанским, все остались очень довольны. Спасибо большое!
  • Е
    Елизавета
    3 ноября 2024
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Большое спасибо Роману! На экскурсию ехала с двумя детьми-подростками, которым ничего не хотелось. Но Роман смог уделить внимание всем нашим
    читать дальше

    запросам! Построил маршрут с учётом пожеланий каждого из нас! В результате участливости и внимательности Романа дети заинтересовались и вовлеклись, вернулись в отель под огромным впечатлением! В качестве бонуса получили множество классных фоток! А ещё Роман - увлеченный рассказчик, прекрасный собеседник, заботливый и добрый человек, который сможет найти подход к любому туристу. С огромной благодарностью буду вспоминать время, проведенное в его компании.

  • Б
    Борис
    22 февраля 2024
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Прошло все замечательно. Роман большой профессионал. Получили массу впечатлений. Особенно кайфанули от прогулки на лошадях и картинга
  • Н
    Наталья
    21 декабря 2023
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Роман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. Удачи тебе! У тебя все получится! Нам очень понравилось!!! 👏👏💃🏻💃🏻💃🏻
    Роман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. УдачиРоман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. УдачиРоман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. Удачи
  • О
    Ольга
    15 октября 2023
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием погуляли 4 часа- и
    читать дальше

    на катере, и на машине, и пешком, и днем, и ночью. Очень интересно, красиво и очень вкусно. Рекомендуем от всей души👍👍👍

    Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Бахрейн
  2. Бахрейн - страна, где восходит солнце
  3. Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Какие места ещё посмотреть в Манаме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Манаме в декабре 2025
Сейчас в Манаме в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 300. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 61 ⭐ отзыв, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль