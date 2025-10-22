читать дальше

вдвоем с супругом. Формат идеально подходит для взрослых, с детьми в летний период не советуем, очень жаркая погода!

Сама экскурсия прошла идеально 🤩

У Романа все продумано до мелочей, все обговорено и согласовано заранее, весь запланированный маршрут - пройден! Роман - перфекционист, всё делает с душой и от души! Информацию, которой Роман делится с туристами - очень легко запомнить. Это не бесконечные даты, а история в живых примерах, приправленная чашечкой уникального кофе, приготовленного самим Романом, с ноткой секретного ингредиента 🫶Благодаря тому, что первым знакомство с Бахрейном было с Ромой, дальнейшие прогулки по культурным местам - музей истории Бахрейна, жемчужная тропа - очень легко осуществить самостоятельно, потому что Роман дал правильные советы, куда сходить и что посмотреть самостоятельно!!!

Однозначно советуем всем, кто планирует посетить Бахрейн - начните с экскурсии у Романа 🩷💖 вишенка на торте - бесчисленное множество профессиональных фото на ваших телефонах! 🫶