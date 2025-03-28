Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выборНетуристическая Брестская крепость
Начало: Героев обороны Брестской крепости, 58В
Расписание: Ежедневно по запросу
5 апр в 15:00
26 апр в 08:00
220 Br за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Очарование Бреста: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на автомобильно-пешеходную экскурсию по Бресту. Узнайте историю города, прогуляйтесь по довоенным улицам и проедьте вдоль границы
Начало: У памятника Тысячелетия (Советская, 48)
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 17:00
26 апр в 09:00
220 Br за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выборВ гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
Любите природу? Тогда поездка в Беловежскую пущу - это то, что вам нужно! Узнайте историю леса, посетите старинные памятники и попробуйте пущанский самогон
Начало: Ваше место пребывания в черте города
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
13 мая в 09:00
14 мая в 09:00
390 Br за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Улицами и двориками довоенного Бреста
Начало: Ленина, 3
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
4 апр в 18:00
180 Br за экскурсию
Индивидуальная
Отдых в агроусадьбе и Беловежская Пуща
Индивидуальный тур в Беловежскую Пущу с проживанием в уютной агроусадьбе. Насладитесь природой, национальной кухней и уникальными достопримечательностями
Начало: Железнодорожный вокзал Брест
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
450 Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 марта 2025Хочу сказать большое спасибо, были с ребёнком,дочь очень внимательно слушала.
- ЗЗинаида15 марта 2025Экскурсия с Инной нам очень понравилась, рассказ начала еще в Бресте, рассказывала очень ненавязчиво, но интересно. Место невероятное, животные чудесные,
- ЕЕлена17 февраля 2025Спасибо Инне, всё было чётко продумано по времени. Мы посетили несколько объектов по дороге, в Беловежской Пуще прошлись по вольерам, далее успели пообедать и поехать на обзорную экскурсию. Большой плюс - удобная машина, которая вместила нас, 5 взрослых))
- ВВиктория31 января 2025Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Нам очень понравилось. Обязательно вернёмся 😘
- ЕЕлена10 января 2025Отличная экскурсия! Много интересных и важных фактов, которых не найдешь в обычных путеводителях. Посмотрели на Крепость со всех возможных ракурсов и исторических событий. Спасибо Тимуру!
- ООльга16 июля 2023Все было шикарно. Отдыхали в мае четверо взрослых и трое детей 12 и 17 лет. Экскурсия была шикарная,гид с лёгкостью подстроилась под наши условия. Гид была вежливая и конструктивно объяснила про город. Советуем этого гида с полной уверенностью.
- ННаталья28 июня 2023Экскурсия была очень интересная и увлекательная, рассказывали и показывали здания, при том что сравнивали с фотографиями старыми.
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Дом-музей 5-го форта»
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