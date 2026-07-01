Чтобы за один день познакомиться с главными местами Брестской области, этот маршрут подойдёт идеально. Мы прогуляемся по Бресту, увидим легендарную крепость. Я покажу редкие фото и расскажу об истории города. Затем отправимся в Беловежскую пущу, а на обратном пути заедем к знаменитой Каменецкой башне 13 века. Маршрут будем корректировать с учетом ваших интересов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Бресту — я покажу вам главные достопримечательности города и познакомлю с основными вехами его истории.

Брестская крепость — остановимся у входа, и я расскажу о защитниках крепости и покажу редкие фотографии из личного архива. При желании вы самостоятельно посетите Музей обороны и сходите на экскурсию по Цитадели с местным гидом.

Беловежская пуща — отправимся в один из старейших лесов Европы. По желанию вы побываете в национальном парке с экскурсией и посетите вольеры с животными. А в местном кафе попробуете блюда из дичи и знаменитые пущанские настойки.

Каменецкая башня (Белая Вежа) — мы увидим прекрасно сохранившуюся башню 13 века и, если музей будет открыт, поднимемся на смотровую площадку.

При желании маршрут можно скорректировать, уделив больше времени Брестской крепости или Беловежской пуще.

Примерный тайминг

Обзорная прогулка по Бресту — 2 ч

Брестская крепость (посещение — по желанию) — 1,5–2 ч

Переезд в Беловежскую пущу — 1,5 ч

Посещение Беловежской пущи (в зависимости от выбранной программы) — 2–3 ч

Переезд в Каменец — 30 мин

Каменецкая башня — 1–1,5 ч

Возвращение в Брест — 40 мин

Организационные детали

Едем на автомобиле KIA Ceed. Детских кресел нет

Продолжительность программы —10–12 ч в зависимости от наполнения, которое вы выберете

Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты

По понедельникам Каменецкая башня закрыта — в этот день осматриваем её только снаружи

Питание не входит в стоимость — по желанию, по меню в выбранном месте

Дополнительно оплачиваются входные билеты