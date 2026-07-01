Брест и окрестности: крепость, Беловежская пуща и Белая Вежа
Увидеть главные символы Брестчины и самостоятельно решить, каким объектам уделить больше внимания
Чтобы за один день познакомиться с главными местами Брестской области, этот маршрут подойдёт идеально. Мы прогуляемся по Бресту, увидим легендарную крепость. Я покажу редкие фото и расскажу об истории города.
Затем отправимся в Беловежскую пущу, а на обратном пути заедем к знаменитой Каменецкой башне 13 века. Маршрут будем корректировать с учетом ваших интересов.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Бресту — я покажу вам главные достопримечательности города и познакомлю с основными вехами его истории.
Брестская крепость — остановимся у входа, и я расскажу о защитниках крепости и покажу редкие фотографии из личного архива. При желании вы самостоятельно посетите Музей обороны и сходите на экскурсию по Цитадели с местным гидом.
Беловежская пуща — отправимся в один из старейших лесов Европы. По желанию вы побываете в национальном парке с экскурсией и посетите вольеры с животными. А в местном кафе попробуете блюда из дичи и знаменитые пущанские настойки.
Каменецкая башня (Белая Вежа) — мы увидим прекрасно сохранившуюся башню 13 века и, если музей будет открыт, поднимемся на смотровую площадку.
При желании маршрут можно скорректировать, уделив больше времени Брестской крепости или Беловежской пуще.
Примерный тайминг
Обзорная прогулка по Бресту — 2 ч
Брестская крепость (посещение — по желанию) — 1,5–2 ч
Переезд в Беловежскую пущу — 1,5 ч
Посещение Беловежской пущи (в зависимости от выбранной программы) — 2–3 ч
Переезд в Каменец — 30 мин
Каменецкая башня — 1–1,5 ч
Возвращение в Брест — 40 мин
Организационные детали
Едем на автомобиле KIA Ceed. Детских кресел нет
Продолжительность программы —10–12 ч в зависимости от наполнения, которое вы выберете
Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты
По понедельникам Каменецкая башня закрыта — в этот день осматриваем её только снаружи
Питание не входит в стоимость — по желанию, по меню в выбранном месте
Дополнительно оплачиваются входные билеты
Музей обороны Брестской крепости — 12 бел. руб. (≈320 ₽) для взрослых, 6 бел. руб. (≈160 ₽) для учащихся. Вход на территорию Цитадели бесплатный
Экскурсии и объекты Беловежской пущи — от 14 бел. руб. (≈375 ₽) с чел, в зависимости от выбранной программы
Каменецкая башня — 8,45 бел. руб. с чел. (≈225 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 66 туристов
В прошлом я учитель русского языка и литературы, в настоящем — учитель-дефектолог и гид-переводчик. Провожу экскурсии на русском или польском языках.
В Бресте живу с 2017 года. Часто ездила за рубеж, читать дальшеуменьшить
и, проезжая мимо, всегда восхищалась городом над Бугом. Решение переехать из Минска поближе к Европе далось нелегко, но о нём я ни разу не пожалела — не устаю восхищаться Брестом до сих пор. Приглашаю и вас посетить город с 1000-летней историей, чтобы увидеть его красоту своими глазами и, возможно, вернуться ещё не раз.
Общение со взрослыми и детьми — это моя стихия. Детей люблю, и это взаимно — легко найду подход даже к капризулям. И обязательно поделюсь своими знаниями и маленькими секретами Бреста!
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