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Брест и окрестности: крепость, Беловежская пуща и Белая Вежа

Увидеть главные символы Брестчины и самостоятельно решить, каким объектам уделить больше внимания
Чтобы за один день познакомиться с главными местами Брестской области, этот маршрут подойдёт идеально. Мы прогуляемся по Бресту, увидим легендарную крепость. Я покажу редкие фото и расскажу об истории города.

Затем отправимся в Беловежскую пущу, а на обратном пути заедем к знаменитой Каменецкой башне 13 века. Маршрут будем корректировать с учетом ваших интересов.
Брест и окрестности: крепость, Беловежская пуща и Белая Вежа
Брест и окрестности: крепость, Беловежская пуща и Белая Вежа
Брест и окрестности: крепость, Беловежская пуща и Белая Вежа

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Бресту — я покажу вам главные достопримечательности города и познакомлю с основными вехами его истории.

Брестская крепость — остановимся у входа, и я расскажу о защитниках крепости и покажу редкие фотографии из личного архива. При желании вы самостоятельно посетите Музей обороны и сходите на экскурсию по Цитадели с местным гидом.

Беловежская пуща — отправимся в один из старейших лесов Европы. По желанию вы побываете в национальном парке с экскурсией и посетите вольеры с животными. А в местном кафе попробуете блюда из дичи и знаменитые пущанские настойки.

Каменецкая башня (Белая Вежа) — мы увидим прекрасно сохранившуюся башню 13 века и, если музей будет открыт, поднимемся на смотровую площадку.

При желании маршрут можно скорректировать, уделив больше времени Брестской крепости или Беловежской пуще.

Примерный тайминг

  • Обзорная прогулка по Бресту — 2 ч
  • Брестская крепость (посещение — по желанию) — 1,5–2 ч
  • Переезд в Беловежскую пущу — 1,5 ч
  • Посещение Беловежской пущи (в зависимости от выбранной программы) — 2–3 ч
  • Переезд в Каменец — 30 мин
  • Каменецкая башня — 1–1,5 ч
  • Возвращение в Брест — 40 мин

Организационные детали

  • Едем на автомобиле KIA Ceed. Детских кресел нет
  • Продолжительность программы —10–12 ч в зависимости от наполнения, которое вы выберете
  • Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты
  • По понедельникам Каменецкая башня закрыта — в этот день осматриваем её только снаружи
  • Питание не входит в стоимость — по желанию, по меню в выбранном месте

Дополнительно оплачиваются входные билеты

  • Музей обороны Брестской крепости — 12 бел. руб. (≈320 ₽) для взрослых, 6 бел. руб. (≈160 ₽) для учащихся. Вход на территорию Цитадели бесплатный
  • Экскурсии и объекты Беловежской пущи — от 14 бел. руб. (≈375 ₽) с чел, в зависимости от выбранной программы
  • Каменецкая башня — 8,45 бел. руб. с чел. (≈225 ₽)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена
Ирена — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 66 туристов
В прошлом я учитель русского языка и литературы, в настоящем — учитель-дефектолог и гид-переводчик. Провожу экскурсии на русском или польском языках. В Бресте живу с 2017 года. Часто ездила за рубеж,
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и, проезжая мимо, всегда восхищалась городом над Бугом. Решение переехать из Минска поближе к Европе далось нелегко, но о нём я ни разу не пожалела — не устаю восхищаться Брестом до сих пор. Приглашаю и вас посетить город с 1000-летней историей, чтобы увидеть его красоту своими глазами и, возможно, вернуться ещё не раз. Общение со взрослыми и детьми — это моя стихия. Детей люблю, и это взаимно — легко найду подход даже к капризулям. И обязательно поделюсь своими знаниями и маленькими секретами Бреста!

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