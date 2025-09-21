Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Бресте

Вечерняя экскурсия по Бресту + посещение Брестской крепости
На машине
На микроавтобусе
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по Бресту + посещение Брестской крепости
Погрузитесь в атмосферу Бреста, посетив крепость и узнав редкие факты. Вечерний город и его огни ждут вас на этом увлекательном маршруте
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
19 800 ₽ за всё до 6 чел.
Ночное сафари в Беловежской пуще
На машине
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Ночное сафари в Беловежской пуще
Понаблюдать за дикими животными пущи с помощью приборов ночного видения
Начало: В деревне Мыльниск
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
3500 ₽ за человека
В самое сердце Беловежской пущи - из Бреста
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В самое сердце Беловежской пущи - из Бреста
Побывать в знаменитом национальном парке и услышать истории о жизни дикой природы
Завтра в 09:00
19 дек в 09:00
42 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    21 сентября 2025
    Вечерняя экскурсия по Бресту + посещение Брестской крепости
    Дата посещения: 20 сентября 2025
    Спасибо за отлично проведенное время! Экскурсовод и водитель профессионалы своего дела, всё подстроили под нас.Узнали много интересного и познавательного. Рекомендуем
  • A
    Anastasia
    7 октября 2025
    Вечерняя экскурсия по Бресту + посещение Брестской крепости
    Это была наша первая поездка в Брест, и экскурсия произвела огромное впечатление! Андрей организовал встречу чётко и заботливо, а поездка
    читать дальше

    в его просторной и ухоженной машине была очень комфортной. Сергей — замечательный гид: рассказывает увлекательно и с живыми деталями, которых не найдёшь в учебниках истории. Даже дети 8 и 12 лет слушали его с интересом и задавали вопросы. Прогулка по городу была насыщенной — мы увидели все основные достопримечательности, а посещение Брестской крепости стало особенно запоминающимся моментом путешествия. В завершение нам показали замечательный ресторан для ужина и любезно довезли туда, что стало приятным финалом дня.

  • М
    Максим
    13 сентября 2025
    Вечерняя экскурсия по Бресту + посещение Брестской крепости
    Прекрасная вечерняя осенняя погода наложилась на нашу экскурсию с Сергеем и Андреем. Прогулялись по территории Брестской крепости, посетили форт номер 5, присутствовали на традиционном зажигании уличных фонарей. Услышали много интересных фактов о городе, о крепости… Захотелось еще сюда обязательно вернуться!
  • С
    Софья
    1 сентября 2025
    Вечерняя экскурсия по Бресту + посещение Брестской крепости
    Экскурсия по Бресту и легендарной Брестской крепости оставила незабываемые впечатления. Город обладает особой атмосферой, сочетающей историческое наследие и современный комфорт. Особое внимание заслуживает сама крепость, ставшая символом мужества и героизма защитников Родины, а также Аллея памяти.

    Экскурсию рекомендую.
  • Е
    Евгений
    19 августа 2025
    Вечерняя экскурсия по Бресту + посещение Брестской крепости
    Экскурсия прошла замечательно. Кроме того, что нам показали весь город, еще и Андрей отвез в Аллею Памяти-это уникальное место, где
    читать дальше

    восстановили памятники 2 мировой войны, которые снесли в Польше. За что отдельное спасибо. Андрей большой молодец. Встретил в удобное для нас время, свозил и вернул на место. Обязательно рекомендую. Спасибо большое и хороших вам туристов!

