в его просторной и ухоженной машине была очень комфортной. Сергей — замечательный гид: рассказывает увлекательно и с живыми деталями, которых не найдёшь в учебниках истории. Даже дети 8 и 12 лет слушали его с интересом и задавали вопросы. Прогулка по городу была насыщенной — мы увидели все основные достопримечательности, а посещение Брестской крепости стало особенно запоминающимся моментом путешествия. В завершение нам показали замечательный ресторан для ужина и любезно довезли туда, что стало приятным финалом дня.