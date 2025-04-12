Найдено 4 экскурсии в категории « Активности » в Бресте, цены от 189 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На велосипеде На самокатах 1 час Индивидуальная По Беловежской пуще - на электровелосипедах Путешествие по Беловежской пуще на электровелосипедах или самокатах без гида. Свобода выбора маршрута и темпа, наслаждение природой и свежим воздухом Начало: В агрогородке Каменюки 415 ₽ за человека На велосипеде 1 час Индивидуальная По Беловежской пуще - на велосипедах Индивидуальная велопрогулка по Беловежской пуще позволит вам самостоятельно выбрать маршрут и темп. Подходит для всех возрастов и групп Начало: В агрогородке Каменюки 189 ₽ за человека 2.5 часа Мини-группа до 10 чел. Брестская матрёшка: мастер-класс Погрузитесь в атмосферу белорусского искусства и создайте свою матрёшку на мастер-классе в Бресте. Узнайте о символике и традициях оговской росписи Начало: На улице Янки Купалы Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 13:00 и 16:00 1300 ₽ за человека На байдарках 3.5 часа Водная прогулка По Беловежской пуще - на байдарках Путешествие по реке Лесная в Беловежской пуще подарит вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой и тишиной, исследуя заповедные места Начало: В агрогородке Каменюки 1250 ₽ за человека Другие экскурсии Бреста

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Активности»

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