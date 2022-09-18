Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бреста

За новогодним настроением и каплей волшебства вы отправитесь в заповедную Беловежскую пущу. В группе до 20 человек погостите у Деда Мороза в сердце леса: повеселитесь со сказочными персонажами и получите подарок от доброго волшебника. Откроете историю и природные особенности пущи в музее, подышите чистым воздухом и понаблюдаете за зубрами, оленями и другими животными.

Описание

Что вас ожидает

🌲 Вековые лесные сюжеты. Час дороги из Бреста пролетит незаметно: я расскажу вам об истории Беловежской пущи с 15 века до сегодняшнего дня. О том, как удалось сберечь красивейший реликтовый лес в центре Европы, о животных, обитавших в этих местах, и о царе Беловежской пущи — зубре.

🎅 Развлечения в гостях у Деда Мороза. Зимой гостей так много, что Дедушке помогают сказочные персонажи. С ними вы прогуляетесь по поместью: поводите хоровод возле елки, заглянете через окошки в домик Снегурочки, загадаете желания у братьев-месяцев — а остальное оставим сюрпризом!

🌿 Музей природы. Экспозиция наиболее полно отражает многообразие флоры и фауны пущи: вы увидите исчезнувших животных и современных обитателей, рассмотрите исторические фотографии и узнаете, как пуща выглядит в разные времена года.

🦌 Встреча с животными пущи. Зимой у резиденции Деда Мороза часто можно увидеть зубров. Могучие животные выходят к кормушкам большим стадом и лениво взирают на туристические автобусы. С другими животными вы познакомитесь в еще одной части экскурсии, в вольерах: здесь живут волки, медведи, олени.

При выезде на экскурсию в 09:00 на обратном пути мы также остановимся у Каменецкой башни 13 века.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На автобусе или микроавтобусе в группе до 20 человек

Тайминг: дорога (1 часа туда и 1 час обратно), Резиденция Деда Мороза (1,5 часа), обед (1 час), вольеры (1 час), музей природы (1 час)

Экскурсию по дороге провожу я. В Музее природы по обстоятельствам (я или музейный гид). У Деда Мороза вас сопровождают сказочные персонажи. Вольеры вы посещаете без гида.

Разное время выезда в разные дни позволит вам подобрать оптимальный вариант

Дополнительно оплачиваются билеты

Пакет Взрослый (включает билеты в резиденцию Деда Мороза, музей природы и вольеры) — 21 бел. руб. (615 руб.)

Пакет Детский (включает билеты в резиденцию Деда Мороза, музей природы и вольеры) — 17 бел. руб (500 руб.)

Пакет Дошкольный (включает билеты в резиденцию Деда Мороза, музей природы и вольеры бесплатно) — 10 бел. руб. (290 руб.)

Последовательность программы