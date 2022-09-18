Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бреста

Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу

Попасть в сказочный лес, узнать о его уникальности, встретить Деда Мороза и зубров!

За новогодним настроением и каплей волшебства вы отправитесь в заповедную Беловежскую пущу.

В группе до 20 человек погостите у Деда Мороза в сердце леса: повеселитесь со сказочными персонажами и получите подарок от доброго волшебника.

Откроете историю и природные особенности пущи в музее, подышите чистым воздухом и понаблюдаете за зубрами, оленями и другими животными.
Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу
Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу
Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу
Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу
Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу
Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу
Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу
Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу
Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу
Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу
Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу
Новогоднее путешествие в Беловежскую пущу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Что вас ожидает

🌲 Вековые лесные сюжеты. Час дороги из Бреста пролетит незаметно: я расскажу вам об истории Беловежской пущи с 15 века до сегодняшнего дня. О том, как удалось сберечь красивейший реликтовый лес в центре Европы, о животных, обитавших в этих местах, и о царе Беловежской пущи — зубре.

🎅 Развлечения в гостях у Деда Мороза. Зимой гостей так много, что Дедушке помогают сказочные персонажи. С ними вы прогуляетесь по поместью: поводите хоровод возле елки, заглянете через окошки в домик Снегурочки, загадаете желания у братьев-месяцев — а остальное оставим сюрпризом!

🌿 Музей природы. Экспозиция наиболее полно отражает многообразие флоры и фауны пущи: вы увидите исчезнувших животных и современных обитателей, рассмотрите исторические фотографии и узнаете, как пуща выглядит в разные времена года.

🦌 Встреча с животными пущи. Зимой у резиденции Деда Мороза часто можно увидеть зубров. Могучие животные выходят к кормушкам большим стадом и лениво взирают на туристические автобусы. С другими животными вы познакомитесь в еще одной части экскурсии, в вольерах: здесь живут волки, медведи, олени.

При выезде на экскурсию в 09:00 на обратном пути мы также остановимся у Каменецкой башни 13 века.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автобусе или микроавтобусе в группе до 20 человек
  • Тайминг: дорога (1 часа туда и 1 час обратно), Резиденция Деда Мороза (1,5 часа), обед (1 час), вольеры (1 час), музей природы (1 час)
  • Экскурсию по дороге провожу я. В Музее природы по обстоятельствам (я или музейный гид). У Деда Мороза вас сопровождают сказочные персонажи. Вольеры вы посещаете без гида.
  • Разное время выезда в разные дни позволит вам подобрать оптимальный вариант

Дополнительно оплачиваются билеты

  • Пакет Взрослый (включает билеты в резиденцию Деда Мороза, музей природы и вольеры) — 21 бел. руб. (615 руб.)
  • Пакет Детский (включает билеты в резиденцию Деда Мороза, музей природы и вольеры) — 17 бел. руб (500 руб.)
  • Пакет Дошкольный (включает билеты в резиденцию Деда Мороза, музей природы и вольеры бесплатно) — 10 бел. руб. (290 руб.)

Последовательность программы

  • При выезде в 09:00 или 11:00: экскурсия по пути — резиденция Деда Мороза — Музей природы — вольеры — остановка у Каменецкой башни
  • При выезде в 12:00: экскурсия по пути — Музей природы — вольеры — резиденция Деда Мороза в вечерней иллюминации

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе гостиницы Интурист
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бреста

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🏡Выездные🎄Новогодние 2023🖼МузеиДед Мороз☀️На весь день☃️Зимние

Похожие туры в Бресте

Новый год в Беловежской пуще
8 часов
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Брест
Брест
Нет отзывов
Новый год в Беловежской пуще
В период новогодних каникул Беловежская пуща пользуется большой популярностью у туристов
Проспект Машерова, 15, Брест (гостиница Интурист)
$14 за 1 человека
Путешествие в Беловежскую пущу
7 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
5
2 отзыва
Путешествие в Беловежскую пущу
Вас ждет путешествие в реликтовый лес Европы
Ваше место пребывания в черте города
$70 за 1 человека
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Игорь
Игорь
5
10 отзывов
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Вдохновиться пейзажами главного заповедника Беларуси и открыть прошлое города и окрестностей
Жд вокзал, вход под шпилем
18 сен
25 сен
1 окт
2 окт
150 за всё до 4 чел.
Брест с посещением Брестской крепости и Беловежской пущи
15 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Safetyguidebelarus
Safetyguidebelarus
Нет отзывов
Брест с посещением Брестской крепости и Беловежской пущи
Вы увидите Брест оборонительный - Брестскую крепость и 5 форт
По договоренности
$250 за всё до 3 чел.
Беловежская пуща - заповедный напев
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Брест
Брест
5
1 отзыв
Беловежская пуща - заповедный напев
место Вашего проживания в Бресте
$100 за всё до 7 чел.
Брестская крепость. Июнь 1941 года
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
127 отзывов
Брестская крепость. Июнь 1941 года
Побывать у Холмских ворот, узнать, как обороняли крепость во время войны и почтить память героев
у Мемориального комплекса
17 сен
18 сен
19 сен
22 сен
35 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Брестской крепости: история строительства и подвига 1941 года
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
5
7 отзывов
Экскурсия по Брестской крепости: история строительства и подвига 1941 года
В ходе нашей экскурсии мы узнаем самые яркие и значимые события за всю 180-летнюю историю Брестской крепости
Проспект Машерова, 1, Брест
от $35 за всё до 4 чел.
«Дорогами вековой истории»: экскурсионный тур из Бреста в Мир и Несвиж
16 часов
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Пилигрим
Пилигрим
Нет отзывов
«Дорогами вековой истории»: экскурсионный тур из Бреста в Мир и Несвиж
Наше путешествие познакомит Вас с одними из самых ценных памятников Беларуси
Проспект Машерова, 17, Брест
$40 за 1 человека
Полесье - край под белыми крыльями
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Валентина
Валентина
5
3 отзыва
Полесье - край под белыми крыльями
Посетить город Суворова, узнать о ткачестве и быте деревни Бездеж и насладиться архитектурой Пинска
в центре Бреста
Завтра
17 сен
18 сен
19 сен
45 за 1 человека
Брест - это не только Брестская крепость
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
59 отзывов
Брест - это не только Брестская крепость
Экскурсия-открытие: история и современная жизнь города
Завтра
17 сен
18 сен
19 сен
30 за всё до 7 чел.
Еврейское наследие Бреста
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Еврейское наследие Бреста
Погулять по старинным улицам и узнать историю местной еврейской общины
на площади Ленина
Завтра
17 сен
18 сен
19 сен
30 за всё до 7 чел.
Брестская крепость. Война и Мир
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Брест
Брест
5
2 отзыва
Брестская крепость. Война и Мир
Во время пешеходной экскурсии по открытой территории Мемориального комплекса
просп. Машерова, 1, Брест
$39 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бресте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Бресте
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ