Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бреста

🌲 Вековые лесные сюжеты. Час дороги из Бреста пролетит незаметно: я расскажу вам об истории Беловежской пущи с 15 века до сегодняшнего дня. О том, как удалось сберечь красивейший реликтовый лес в центре Европы, о животных, обитавших в этих местах, и о царе Беловежской пущи — зубре.
🎅 Развлечения в гостях у Деда Мороза. Зимой гостей так много, что Дедушке помогают сказочные персонажи. С ними вы прогуляетесь по поместью: поводите хоровод возле елки, заглянете через окошки в домик Снегурочки, загадаете желания у братьев-месяцев — а остальное оставим сюрпризом!
🌿 Музей природы. Экспозиция наиболее полно отражает многообразие флоры и фауны пущи: вы увидите исчезнувших животных и современных обитателей, рассмотрите исторические фотографии и узнаете, как пуща выглядит в разные времена года.
🦌 Встреча с животными пущи. Зимой у резиденции Деда Мороза часто можно увидеть зубров. Могучие животные выходят к кормушкам большим стадом и лениво взирают на туристические автобусы. С другими животными вы познакомитесь в еще одной части экскурсии, в вольерах: здесь живут волки, медведи, олени.
При выезде на экскурсию в 09:00 на обратном пути мы также остановимся у Каменецкой башни 13 века.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На автобусе или микроавтобусе в группе до 20 человек
Тайминг: дорога (1 часа туда и 1 час обратно), Резиденция Деда Мороза (1,5 часа), обед (1 час), вольеры (1 час), музей природы (1 час)
Экскурсию по дороге провожу я. В Музее природы по обстоятельствам (я или музейный гид). У Деда Мороза вас сопровождают сказочные персонажи. Вольеры вы посещаете без гида.
Разное время выезда в разные дни позволит вам подобрать оптимальный вариант
Дополнительно оплачиваются билеты
Пакет Взрослый (включает билеты в резиденцию Деда Мороза, музей природы и вольеры) — 21 бел. руб. (615 руб.)
Пакет Детский (включает билеты в резиденцию Деда Мороза, музей природы и вольеры) — 17 бел. руб (500 руб.)
Пакет Дошкольный (включает билеты в резиденцию Деда Мороза, музей природы и вольеры бесплатно) — 10 бел. руб. (290 руб.)
Последовательность программы
При выезде в 09:00 или 11:00: экскурсия по пути — резиденция Деда Мороза — Музей природы — вольеры — остановка у Каменецкой башни
При выезде в 12:00: экскурсия по пути — Музей природы — вольеры — резиденция Деда Мороза в вечерней иллюминации
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе гостиницы Интурист
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Бресте
Провела 305 экскурсий для 403 туристов
Дорогие путешественники, я познакомлю вас с прекрасным регионом — Брестчиной. Влюблена в свою работу, мои экскурсии — это не заученный сухой текст, а увлекательнейшее повествование и прекрасная возможность погрузиться в тысячелетнюю историю региона. Я прислушаюсь к любым вашим пожеланиям и сделаю ваше путешествие ярким, тёплым и запоминающимся.