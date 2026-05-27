Приглашаем прокатиться на необычном транспорте и исследовать заповедник в своём темпе.
Поездка без сопровождающего — вы сами решаете, где остановиться и сколько времени провести в каждой локации.
Подойдёт семьям с детьми — есть детские кресла и прицепы — и всем, кто любит природу, свободу и новый опыт.
Описание экскурсии
Мы проведём инструктаж, и вы прокатитесь по дорожкам и тропинкам Беловежской пущи, насладитесь нетронутой природой, звуками леса и чистым воздухом. При желании заглянете в Музей природы, резиденцию Деда Мороза и вольеры с животными.
Доступные маршруты на выбор
- Царская поляна — 10 км, ~ 1,5 ч
- Лесные тайны — 16 км, ~ 2,5 ч
- Большое путешествие — 27 км, ~ 4 ч
- Зелёный коридор — 35 км, ~ 5 ч
С подробным описанием маршрутов можно ознакомиться на сайте нацпарка.
Организационные детали
- Вам нужно самостоятельно добраться до Каменюк на личном или общественном транспорте
- Дополнительно оплачивается вход в нацпарк (цены меняются, зависят от сезона и категории билета). По желанию: аренда прицепа — 20 бел. руб., аренда детского кресла — 10 бел. руб., вход в Музей природы, резиденцию Деда Мороза, вольеры (по ценам парка)
- Оплата остатка стоимости на месте в белорусских рублях (24 рубля за час, можно кататься весь день)
- Можно с детьми под ответственность родителей
- С собой необходимо взять фото паспорта или сам паспорт для составления договора
Важно
Управлять электротранспортом на дорогах общего пользования, велодорожках и тротуарах разрешено с 14 лет. Сопровождение взрослого не даёт права ребёнку младше 14 лет выезжать на проезжую часть.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В агрогородке Каменюки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 456 туристов
Работаем в сфере услуг с 2021 года, постоянно совершенствуемся, опираясь на обратную связь от путешественников. Будем рады открыть для вас Беларусь и сделать отдых лёгким и запоминающимся.
