Приглашаем прокатиться на необычном транспорте и исследовать заповедник в своём темпе. Поездка без сопровождающего — вы сами решаете, где остановиться и сколько времени провести в каждой локации. Подойдёт семьям с детьми — есть детские кресла и прицепы — и всем, кто любит природу, свободу и новый опыт.

Описание экскурсии

Мы проведём инструктаж, и вы прокатитесь по дорожкам и тропинкам Беловежской пущи, насладитесь нетронутой природой, звуками леса и чистым воздухом. При желании заглянете в Музей природы, резиденцию Деда Мороза и вольеры с животными.

Доступные маршруты на выбор

Царская поляна — 10 км, ~ 1,5 ч

Лесные тайны — 16 км, ~ 2,5 ч

Большое путешествие — 27 км, ~ 4 ч

Зелёный коридор — 35 км, ~ 5 ч

С подробным описанием маршрутов можно ознакомиться на сайте нацпарка.

Организационные детали

Вам нужно самостоятельно добраться до Каменюк на личном или общественном транспорте

Дополнительно оплачивается вход в нацпарк (цены меняются, зависят от сезона и категории билета). По желанию: аренда прицепа — 20 бел. руб., аренда детского кресла — 10 бел. руб., вход в Музей природы, резиденцию Деда Мороза, вольеры (по ценам парка)

Оплата остатка стоимости на месте в белорусских рублях (24 рубля за час, можно кататься весь день)

Можно с детьми под ответственность родителей

С собой необходимо взять фото паспорта или сам паспорт для составления договора

Важно

Управлять электротранспортом на дорогах общего пользования, велодорожках и тротуарах разрешено с 14 лет. Сопровождение взрослого не даёт права ребёнку младше 14 лет выезжать на проезжую часть.