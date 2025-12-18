Хотите увидеть жемчужины белорусской архитектуры? Тогда в путь! Вас ждут Коссовский замок (Дворец Пусловских) и усадьба Тадеуша Костюшко — памятники архитектуры 17–19 веков.
Затем мы отправимся в самую загадочную цитадель страны — Несвижский замок, окутанный легендами о призраках. Завершит поездку Мирский замок — образец средневекового оборонного зодчества.
Описание трансфер
Организационные детали
- Путешествие проходит на скоростном микроавтобусе Renault Trafic Long, оборудованном кондиционером. Для самых маленьких есть автокресло и/или бустер.
- Объёмное багажное отделение позволяет вместить все личные вещи, в том числе коляски.
- Дорога занимает около 7,5 часов, осмотр замков и личное время — 6 часов.
- Билеты в замки оплачиваются отдельно.
- Встретим вас в любой точке Бреста или его окрестностях, а после путешествия — вернём обратно в Брест или по договорённости в любую точку Беларуси.
- В поездке с вами буду я или другой профессиональный водитель из нашей команды.
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 151 туриста
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм. Официально осуществляю пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включён в соответствующий Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного и внутреннего туризма. В
