Сейчас в Гродно в категории "Городница и Музей истории Городницы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 5 320 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5