2 часа
Групповая
до 15 чел.
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
16 ноя в 15:00
23 ноя в 15:00
1 650₽ за человека
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
Познакомиться с уникальным и хорошо сохранившимся районом 18 века
Начало: В районе Покровского собора
16 ноя в 10:30
17 ноя в 10:00
56005 320₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Гродненский must see и его история
По-новому взглянуть на старую добрую классику
Начало: На ул. Большая Троицкая
Завтра в 13:00
16 ноя в 14:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса28 октября 2024Интересное дополнение к пониманию города, плюс органный концерт
- ННаталья28 октября 2024Спасибо огромное, нам все понравилось, было интересно и увлекательно) ну за сюрприз отдельное спасибо! Это было неожиданно и приятно:)
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Городница и Музей истории Городницы»
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