Экскурсия по старинному белорусскому городу Гродно порадует как самых любознательных туристов, так и тех, кто хочет расслабиться, насладиться прекрасными архитектурными и природными видами, а также со вкусом провести время.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Неман
- Старый замок
- Резиденцией Стефана Батория
- Новый замок
- Здания Горницы
- Археологический музей
- Монастырь бернардинцев
- Костел Святого Креста
- Фарный костел
- Борисоглебская церковь
- Монастырь францисканцев
- Костел Божьей Матери
Описание
Гродно один из самых древних городов БеларусиГродно отсчитывает свою историю с 1128 г. На протяжении столетий он являлся одним из важнейших политических и культурных центров Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. В Гродно прекрасно сохранилась старая застройка, что делает экскурсию необыкновенно познавательной и дает туристам возможность погрузиться в славное прошлое Беларуси. Заказав у нас пешеходную историю по Гродно, вы гарантируете себе отличное настроение и полное погружение в историю города и страны. Три часа в компании высококвалифицированного экскурсовода пролетят незаметно, и вы увезете с собой не только прекрасные впечатления, но и желание вернуться в это волшебное, дышащее историей место. Что вас ожидает:
- Вы прогуляетесь по улице Советской, привлекающей гродненцев и гостей города своей архитектурой и атмосферой. Музыканты и артисты придают этому месту особенный антураж, а за чашечкой кофе в уютном кафе вы сможете представить, как когда-то по улице проезжали кареты и неспешно проплывали дамы в пышных нарядах.
- Исторический дух города вы также прочувствуете, пройдясь по улицам Замковой и Великой Троицкой.
- Одним из древнейших сохранившихся строений Беларуси является Борисоглебская (Коложская) церковь XII века. Вы сможете оценить мастерство старых мастеров и полюбоваться майоликовыми плитками, узорами и декором из разноцветных валунов. Экскурсовод обязательно расскажет о стародавних строительных приемах и познакомит Вас с древней храмовой акустической системой.
- Экскурсию по Гродно невозможно представить без посещения кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия. Вы сможете сверить свою часы по старейшим часам Европы, украшающим одну из башен костела. Интерьеры с сохранившимися фресками, скульптурами и лепниной не оставят равнодушным самого взыскательного путешественника. Только алтарная часть собора украшена более, чем 70 скульптурными изображениями!
- В Гродно имеются два Замка – Старый и Новый. Сегодня это единственный королевский замок, сохранившийся на территории Беларуси. В нем встречаются и наслаиваются друг на друга архитектурные элементы разных эпох, делающие замок своеобразным зеркалом, заглянув в которое, опытный гид обязательно покажет вам замечательные здания Большой хоральной синагоги и неоготической лютеранской кирхи, расскажет об особенностях архитектуры францисканского, доминиканского, бернардинского монастырей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- "экскурсионное обслуживание аттестованного экскурсовода"
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Спасибо что забронировали. Мы всегда связываемся по Вотсапп или мобильной связи накануне экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
10 мар 2024
Благодарим Анастасию за такую интересную и насыщенную экскурсию! Мы очень довольны, получили массу положительных впечатлений, спасибо Вам огромное за Вашу работу!!!
Н
Наташа
20 фев 2024
Нам очень понравилась экскурсия, необычайно понравилась. Экскурсовод эрудированная, интеллигентная, вежливая, - одним словом профессионал. Речь поставлена и приятно слушать. Все прошло радостно, с легкостью; не заметили, как прошло несколько часов, получили массу удовольствия. Мы полюбили Гродно. Я бы поставила 10 звезд! за экскурсию по шкале от 1 до 5. Благодарим Анастасию и Кирилла!
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