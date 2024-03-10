Гродно один из самых древних городов Беларуси

Вы прогуляетесь по улице Советской, привлекающей гродненцев и гостей города своей архитектурой и атмосферой. Музыканты и артисты придают этому месту особенный антураж, а за чашечкой кофе в уютном кафе вы сможете представить, как когда-то по улице проезжали кареты и неспешно проплывали дамы в пышных нарядах.

Исторический дух города вы также прочувствуете, пройдясь по улицам Замковой и Великой Троицкой.

Одним из древнейших сохранившихся строений Беларуси является Борисоглебская (Коложская) церковь XII века. Вы сможете оценить мастерство старых мастеров и полюбоваться майоликовыми плитками, узорами и декором из разноцветных валунов. Экскурсовод обязательно расскажет о стародавних строительных приемах и познакомит Вас с древней храмовой акустической системой.

Экскурсию по Гродно невозможно представить без посещения кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия. Вы сможете сверить свою часы по старейшим часам Европы, украшающим одну из башен костела. Интерьеры с сохранившимися фресками, скульптурами и лепниной не оставят равнодушным самого взыскательного путешественника. Только алтарная часть собора украшена более, чем 70 скульптурными изображениями!

В Гродно имеются два Замка – Старый и Новый. Сегодня это единственный королевский замок, сохранившийся на территории Беларуси. В нем встречаются и наслаиваются друг на друга архитектурные элементы разных эпох, делающие замок своеобразным зеркалом, заглянув в которое, опытный гид обязательно покажет вам замечательные здания Большой хоральной синагоги и неоготической лютеранской кирхи, расскажет об особенностях архитектуры францисканского, доминиканского, бернардинского монастырей.

Гродно отсчитывает свою историю с 1128 г. На протяжении столетий он являлся одним из важнейших политических и культурных центров Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. В Гродно прекрасно сохранилась старая застройка, что делает экскурсию необыкновенно познавательной и дает туристам возможность погрузиться в славное прошлое Беларуси. Заказав у нас пешеходную историю по Гродно, вы гарантируете себе отличное настроение и полное погружение в историю города и страны. Три часа в компании высококвалифицированного экскурсовода пролетят незаметно, и вы увезете с собой не только прекрасные впечатления, но и желание вернуться в это волшебное, дышащее историей место. Что вас ожидает: