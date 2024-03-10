Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно

Индивидуальная экскурсия в Гродно
5
2 отзыва
Экскурсия по старинному белорусскому городу Гродно порадует как самых любознательных туристов, так и тех, кто хочет расслабиться, насладиться прекрасными архитектурными и природными видами, а также со вкусом провести время.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно
Ближайшие даты:
27
мар
28
мар
29
мар
30
мар
31
мар
1
апр
2
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Неман
  • Старый замок
  • Резиденцией Стефана Батория
  • Новый замок
  • Здания Горницы
  • Археологический музей
  • Монастырь бернардинцев
  • Костел Святого Креста
  • Фарный костел
  • Борисоглебская церковь
  • Монастырь францисканцев
  • Костел Божьей Матери

Описание

Гродно один из самых древних городов Беларуси

Гродно отсчитывает свою историю с 1128 г. На протяжении столетий он являлся одним из важнейших политических и культурных центров Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. В Гродно прекрасно сохранилась старая застройка, что делает экскурсию необыкновенно познавательной и дает туристам возможность погрузиться в славное прошлое Беларуси. Заказав у нас пешеходную историю по Гродно, вы гарантируете себе отличное настроение и полное погружение в историю города и страны. Три часа в компании высококвалифицированного экскурсовода пролетят незаметно, и вы увезете с собой не только прекрасные впечатления, но и желание вернуться в это волшебное, дышащее историей место. Что вас ожидает:
  • Вы прогуляетесь по улице Советской, привлекающей гродненцев и гостей города своей архитектурой и атмосферой. Музыканты и артисты придают этому месту особенный антураж, а за чашечкой кофе в уютном кафе вы сможете представить, как когда-то по улице проезжали кареты и неспешно проплывали дамы в пышных нарядах.
  • Исторический дух города вы также прочувствуете, пройдясь по улицам Замковой и Великой Троицкой.
  • Одним из древнейших сохранившихся строений Беларуси является Борисоглебская (Коложская) церковь XII века. Вы сможете оценить мастерство старых мастеров и полюбоваться майоликовыми плитками, узорами и декором из разноцветных валунов. Экскурсовод обязательно расскажет о стародавних строительных приемах и познакомит Вас с древней храмовой акустической системой.
  • Экскурсию по Гродно невозможно представить без посещения кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия. Вы сможете сверить свою часы по старейшим часам Европы, украшающим одну из башен костела. Интерьеры с сохранившимися фресками, скульптурами и лепниной не оставят равнодушным самого взыскательного путешественника. Только алтарная часть собора украшена более, чем 70 скульптурными изображениями!
  • В Гродно имеются два Замка – Старый и Новый. Сегодня это единственный королевский замок, сохранившийся на территории Беларуси. В нем встречаются и наслаиваются друг на друга архитектурные элементы разных эпох, делающие замок своеобразным зеркалом, заглянув в которое, опытный гид обязательно покажет вам замечательные здания Большой хоральной синагоги и неоготической лютеранской кирхи, расскажет об особенностях архитектуры францисканского, доминиканского, бернардинского монастырей.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • "экскурсионное обслуживание аттестованного экскурсовода"
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Спасибо что забронировали. Мы всегда связываемся по Вотсапп или мобильной связи накануне экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
10 мар 2024
Благодарим Анастасию за такую интересную и насыщенную экскурсию! Мы очень довольны, получили массу положительных впечатлений, спасибо Вам огромное за Вашу работу!!!
Н
20 фев 2024
Нам очень понравилась экскурсия, необычайно понравилась. Экскурсовод эрудированная, интеллигентная, вежливая, - одним словом профессионал. Речь поставлена и приятно слушать. Все прошло радостно, с легкостью; не заметили, как прошло несколько часов, получили массу удовольствия. Мы полюбили Гродно. Я бы поставила 10 звезд! за экскурсию по шкале от 1 до 5. Благодарим Анастасию и Кирилла!

Похожие туры из Гродно

Обаяние Гродно
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
189 отзывов
Популярное предложение
Обаяние Гродно
Узнать прошлое и полюбить настоящее многоликого города
По согласованию
Сегодня
Завтра
29 мар
30 мар
47014 231 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Распознать в уютном Гродно город-музей, город-храм и город королей на нескучной обзорной прогулке
Сегодня
29 мар
30 мар
31 мар
5 600 за всё до 8 чел.
Гродно - город на стыке цивилизаций
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Гродно - город на стыке цивилизаций
Хроники нескольких культур на прогулке по ключевым достопримечательностям
Сегодня
30 мар
31 мар
1 апр
5 600 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гродно. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХорошоТам