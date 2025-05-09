Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по Гродно – городу с тысячелетней историей, резиденции князей и королей, где проходили важнейшие события Европы.
Вы увидите уникальную Каложскую церковь XII века, Королевские замки, Фарный
Вы увидите уникальную Каложскую церковь XII века, Королевские замки, Фарный
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииДрузья! Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по одному из самых красивых и богатых историей городов Беларуси — древнему Гродно. Здесь каждый камень дышит историей, а каждое здание готово поведать свои тайны. Мы начнем наше путешествие со Священного для белорусов места — Каложского парка и уникальной Каложской Борисоглебской церкви XII века, которая поражает своей архитектурой и удивительной историей. Я расскажу вам об истории Королевских замков, и мы увидим великолепный Фарный костёл — самый богатый храм Беларуси, построенный иезуитами. Вы услышите о Бернардинском монастыре и посетите мемориал Фары Витовта, пропитанной духом прошлого. Прогуливаясь по улице Советской, я покажу вам места, где снималась знаменитая сцена из фильма «Белые росы» с Николаем Караченцовым (помните сцену с коляской и бутылками?) и где развернулись баталии Северной войны. На протяжении всей экскурсии вы узнаете массу интересных фактов о Гродно и Беларуси. Этот город, впервые упомянутый в документах в 1128 году, сыграл ключевую роль в истории Европы. Мы вспомним о временах, когда Гродно был резиденцией Великих князей Литовских и польских королей. Именно здесь проходил каждый третий Сейм Речи Посполитой, включая Немой Сейм и последний Сейм. Вы узнаете:
- Как одна ночь изменила женскую моду в Речи Посполитой, стиль которой сохраняется и поныне.
- Почему Петр I переплавил колокола Гродно после победы под Нарвой.
- Как связаны Гродненский мясокомбинат и польский король Август III.
- Мы увидим Старый и Новый замки, величественные дворцы шляхты и магнатов, уникальные башенные часы, которые считаются самыми старыми действующими в континентальной Европе. Эта прогулка станет настоящим путешествием во времени, полным открытий и вдохновения! Важная информация: Экскурсия полностью пешеходная — надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь по погоде.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каложскую Борисоглебскую церковь 12 века
- Синагогу (внешний осмотр)
- Старый и Новые замки (внешний осмотр)
- Мемориал у входа в Еврейское гетто
- Мемориал на месте Костёла Фара Витовта
- Фарный Костёл
- Первую аптеку в Беларуси
- Советскую площадь и улицу
- Памятник Королю Станиславу Августу Понятовскому и подскарбию ВКЛ Антонию Тизенгаузу
- Парк Жилибера
- Памятник архитектору Джузеппе Сакку
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Троицкая ул. 59A
Завершение: Ул. Элизы Ожешко 22
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Штурмина
9 мая 2025
А
Анна
8 мая 2025
К
Кирилл
7 мая 2025
Отзыв от жены, Виктории.
"В Гродно с удовольствием посетили удивительные места с Иваном! Экскурсия длилась около 3,5 часов. Всё было более чем достойно. На все наши вопросы Иван отвечал с отсылом
"В Гродно с удовольствием посетили удивительные места с Иваном! Экскурсия длилась около 3,5 часов. Всё было более чем достойно. На все наши вопросы Иван отвечал с отсылом
К
Константин
3 мая 2025
Очень красивый город, много познавательного открыли для себя! И конечно же отличный гид Иван, спасибо ему огромное за экскурсию!!!
М
Марина
3 мая 2025
А
Анна
2 мая 2025
Экскурсия с Иваном - чудесная прогулка. Было много информации по истории города, интересных фактов и легенд. Благодаря легкой подаче материала, за три часа мы ничуть не устали. Остались очень довольны
А
Алексей
14 апр 2025
Если коротко нам понравилось всё.
Если поподробней:
Нам очень повезло с погодой, нам очень повезло с экскурсоводом, Гродно очень красивый город и по нему можно с этим экскурсоводом ходить хоть день хоть
Если поподробней:
Нам очень повезло с погодой, нам очень повезло с экскурсоводом, Гродно очень красивый город и по нему можно с этим экскурсоводом ходить хоть день хоть
М
Марта
13 апр 2025
Экскурсия была не последовательная. Экскурсовод - человек, конечно, очень грамотный и знающий, но не было логики в построении рассказа. Перепрыгивали с века на век, поэтому не сложилось какое то общение впечатление о городе. Хотя сам город очень хорош!
Н
Наталья
31 мар 2025
Е
Елена
20 мар 2025
Н
Надежда
19 мар 2025
Я
Яна
18 мар 2025
Были в очень многих интересных локациях в сопровождении Ивана. Спасибо ему за полезную информацию о городе, об истории, а также за человеческое отношение и приятное общение! Всё было супер.
E
EVGENIYA
9 мар 2025
Экскурсия была обширная и подробная - с историческими справками, каждое место было описано подробно и увлекательно. Любителям истории баталий и жизнеописаний знаменитых правителей и полководцев однозначно рекомендую экскурсовода Ивана. Очень знающий, любящий историю своей страны.
С
Светлана
11 фев 2025
Все очень понравилось
С
Светлана
9 янв 2025
Экскурсия интересная. Тем, кто в городе впервые, обязательно нужно посетить. За три часа - все основные достопримечательности и чек-лист для самостоятельного осмотра.
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