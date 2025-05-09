Ш Штурмина

А Анна

К Кирилл



"В Гродно с удовольствием посетили удивительные места с Иваном! Экскурсия длилась около 3,5 часов. Всё было более чем достойно. На все наши вопросы Иван отвечал с отсылом читать дальше к историческим фактам. Экскурсия была грамотно и оптимально спланирована по времени и посещению интересных мест. Были учтены все наши пожелания, включая кофе/чай. Мы благодарим Ивана за профессионализм и отношение к истории Белоруссии. Было более чем интересно и познавательно!" Отзыв от жены, Виктории."В Гродно с удовольствием посетили удивительные места с Иваном! Экскурсия длилась около 3,5 часов. Всё было более чем достойно. На все наши вопросы Иван отвечал с отсылом

К Константин Очень красивый город, много познавательного открыли для себя! И конечно же отличный гид Иван, спасибо ему огромное за экскурсию!!!

М Марина

А Анна читать дальше и обязательно будем рекомендовать друзьям не только эту, но и другие экскурсионные программы с Иваном.

P.S. список фильмов, которые Иван нам рекомендовал посмотреть и которые снимались в Гродно на улочках, где мы гуляли, получился внушительным)) Экскурсия с Иваном - чудесная прогулка. Было много информации по истории города, интересных фактов и легенд. Благодаря легкой подаче материала, за три часа мы ничуть не устали. Остались очень довольны

А Алексей

Если поподробней:

Нам очень повезло с погодой, нам очень повезло с экскурсоводом, Гродно очень красивый город и по нему можно с этим экскурсоводом ходить хоть день хоть читать дальше два хоть три.

Хочу ещё сказать спасибо Ивану. Я понимаю что мы где-то были неугомонными, что мы меняли маршрут что мы задавали много вопросов. Спасибо вам за вашу лояльность и ваше терпение к нашим особенностям.

Спасибо большое за экскурсию. Мы обязательно вернёмся! Если коротко нам понравилось всё.Если поподробней:Нам очень повезло с погодой, нам очень повезло с экскурсоводом, Гродно очень красивый город и по нему можно с этим экскурсоводом ходить хоть день хоть

М Марта Экскурсия была не последовательная. Экскурсовод - человек, конечно, очень грамотный и знающий, но не было логики в построении рассказа. Перепрыгивали с века на век, поэтому не сложилось какое то общение впечатление о городе. Хотя сам город очень хорош!

Н Наталья

Е Елена

Н Надежда

Я Яна Были в очень многих интересных локациях в сопровождении Ивана. Спасибо ему за полезную информацию о городе, об истории, а также за человеческое отношение и приятное общение! Всё было супер.

E EVGENIYA Экскурсия была обширная и подробная - с историческими справками, каждое место было описано подробно и увлекательно. Любителям истории баталий и жизнеописаний знаменитых правителей и полководцев однозначно рекомендую экскурсовода Ивана. Очень знающий, любящий историю своей страны.

С Светлана Все очень понравилось