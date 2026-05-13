«Большая прогулка по столице» - автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску

Приглашаем вас на динамичный обзорный тур по Минску, сочетающий автомобильную и пешеходную часть.

Такой формат позволяет охватить больше достопримечательностей, увидеть разные районы города и при этом прогуляться по его историческим улицам.

Вы познакомитесь с главными символами столицы, её архитектурным наследием, современными кварталами и атмосферными уголками старого Минска.
2 отзыва
Описание экскурсии

История, архитектура и современность Тур по Минску начинается на площади Независимости. Здесь вы услышите об истории площади, увидите Красный костел, Дом правительства и памятник Ленину. Автомобильная часть маршрута включает:
  • Проспект Независимости — «главную артерию столицы» с её послевоенной архитектурой.
  • Площадь Победы с Вечным огнём — символ памяти о Великой Отечественной войне.
  • Проспект Победителей – второй основной проспект города • Здание Национальной библиотеки — «ромбокубооктаэдр», одно из самых необычных сооружений страны.

• Новые жилые районы и современные деловые кварталы — пример, как Минск развивается сегодня. Пешеходная часть включает:

  • Прогулку по Троицкому предместью — сохранившемуся фрагменту старого Минска с атмосферными улочками и видами на Свислочь.
  • Остановку у Острова Слёз — мемориала памяти погибшим воинам.

• Прогулку по тихим дворикам и улицам центра, где сохранился особый колорит. Важная информация:

Экскурсию проведёт сертифицированный гид.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Независимости
  • Красный костел (костёл Святого Симеона)
  • Дом правительства
  • Проспект Независимости
  • Площадь Победы с Вечным огнём
  • Проспект Победителей
  • Здание Национальной библиотеки
  • Новые жилые районы и современные деловые кварталы
  • Троицкое предместье
  • Остров Слёз
  • Тихие дворики и улицы центра
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Независимости
Завершение: Центр города (точное место окончания может меняться в зависимости от маршрута)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Экскурсию проведёт сертифицированный гид
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Можно задать вопрос до бронирования?
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Обзорная экскурсия - быстрая, но с большим количеством информации. Погода была прохладная, так что для автомобильной экскурсии самое то! Спасибо большое за историю города, за советы 🙏🏻🤗
Всё очень понравилось, было очень интересно и познавательно
60 Br за человека