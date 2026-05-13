«Большая прогулка по столице» - автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску

Приглашаем вас на динамичный обзорный тур по Минску, сочетающий автомобильную и пешеходную часть.
Такой формат позволяет охватить больше достопримечательностей, увидеть разные районы города и при этом прогуляться по его историческим улицам.
Вы познакомитесь с главными символами столицы, её архитектурным наследием, современными кварталами и атмосферными уголками старого Минска.
Такой формат позволяет охватить больше достопримечательностей, увидеть разные районы города и при этом прогуляться по его историческим улицам.
Вы познакомитесь с главными символами столицы, её архитектурным наследием, современными кварталами и атмосферными уголками старого Минска.
Описание экскурсии
История, архитектура и современность Тур по Минску начинается на площади Независимости. Здесь вы услышите об истории площади, увидите Красный костел, Дом правительства и памятник Ленину. Автомобильная часть маршрута включает:
- Проспект Независимости — «главную артерию столицы» с её послевоенной архитектурой.
- Площадь Победы с Вечным огнём — символ памяти о Великой Отечественной войне.
- Проспект Победителей – второй основной проспект города • Здание Национальной библиотеки — «ромбокубооктаэдр», одно из самых необычных сооружений страны.
• Новые жилые районы и современные деловые кварталы — пример, как Минск развивается сегодня. Пешеходная часть включает:
- Прогулку по Троицкому предместью — сохранившемуся фрагменту старого Минска с атмосферными улочками и видами на Свислочь.
- Остановку у Острова Слёз — мемориала памяти погибшим воинам.
• Прогулку по тихим дворикам и улицам центра, где сохранился особый колорит. Важная информация:
Экскурсию проведёт сертифицированный гид.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Независимости
- Красный костел (костёл Святого Симеона)
- Дом правительства
- Проспект Независимости
- Площадь Победы с Вечным огнём
- Проспект Победителей
- Здание Национальной библиотеки
- Новые жилые районы и современные деловые кварталы
- Троицкое предместье
- Остров Слёз
- Тихие дворики и улицы центра
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Независимости
Завершение: Центр города (точное место окончания может меняться в зависимости от маршрута)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Экскурсию проведёт сертифицированный гид
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Обзорная экскурсия - быстрая, но с большим количеством информации. Погода была прохладная, так что для автомобильной экскурсии самое то! Спасибо большое за историю города, за советы 🙏🏻🤗
Вам был полезен этот отзыв?
В
Всё очень понравилось, было очень интересно и познавательно
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на ««Большая прогулка по столице» - автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску»
Групповая
В трендеВечерний Минск: обзорная поездка по столице
Откройте для себя Минск в вечернем свете. Уютный автобус и интересные истории о городе ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1640 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
В трендеЗдравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
С комфортом познакомиться с 10 лучшими локациями столицы
Начало: По согласованию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 350 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Минск от А до Я
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск изнутри
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5513 ₽ за всё до 10 чел.
60 Br за человека