Минский гостиный двор – экскурсии в Минске

Найдено 5 экскурсий в категории «Минский гостиный двор» в Минске, цены от 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Минск старинный и современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900 за всё до 6 чел.
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 700 за человека
Добро пожаловать в Минск
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
222 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия «Добро пожаловать в Минск»: путешествие по времени
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Минска в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: На площади Независимости
Завтра в 13:30
10 июня в 10:30
16341 471 за человека
Минск для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Минск для всей семьи
Обзорная прогулка по городу для взрослых и детей
Начало: В центре Минска
19 июня в 08:30
20 июня в 08:00
6 500 за всё до 5 чел.
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
7 отзывов
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Магдебургское право, наследие иезуитов, шедевры советской архитектуры и другие яркие пазлы столицы
Начало: Рядом с ж/д вокзалом Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Добро пожаловать в Минск
    Большое спасибо экскурсоводу Марине! Все очень понятно и интересно! Обязательно посоветую друзьям!
  • Д
    Денис
    6 июня 2024
    Добро пожаловать в Минск
    Большое спасибо Марине за прекрасный рассказ о городе!
  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Добро пожаловать в Минск
    Очень понравилась экскурсия. Ни на минуту не пожалели, что взяли её.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
    Большое спасибо экскурсоводу Ирине, она рассказала много интересных фактов про свой родной город, показала нам Минск во всей красе. Очень понравился
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    формат экскурсии - часть пути мы проехали на автобусе, поэтому получилось посмотреть много интересных мест, которые расположены далеко друг от друга.

  • Н
    Наталия
    31 мая 2024
    Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
    Всё очень хорошо, но группа наша состояла из 13 человек и дали нам маленький автобус. Видели мы всё на уровне
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    цоколя и первого этажа. Обзорности, как и называется экскурсия не получилось. Организаторы, учтите пожалуйста. К Алине, экскурсоводу никаких замечаний нет. Молодец!

  • Т
    Титов
    26 мая 2024
    Минск старинный и современный
    Много раз был в Минске по делам. И вот приехали просто походить. На Трипстере заинтересовались экскурсией Евгения. К сожалению Евгений
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    не смог подойти, но Владимир, который пришел на замену - это чудо!! Так интересно мне давно на было. Я столько узнал о месте, где постоянно останавливаюсь. И столько о старом и новом городе!! Спасибо огромное!! Очень здорово.

    Много раз был в Минске по делам. И вот приехали просто походить. На Трипстере заинтересовались экскурсиейМного раз был в Минске по делам. И вот приехали просто походить. На Трипстере заинтересовались экскурсией
  • Ж
    Жанна
    23 мая 2024
    Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
    Спасибо гиду Надежде! Много познавательной информации! Нам очень понравилось!
  • Э
    Эльза
    22 мая 2024
    Минск старинный и современный
    Знание истории, изящный юмор, учитывает физические возможности группы! Мы выбрали индивидуальную экскурсию, но нам повезло попасть немного и на групповую!
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    В индивидуальной диалог, а в групповой монолог: теряешься сам и можешь не успеть дойти с большинством группы, поэтому рекомендую индивидуальную! Спасибо большое, Евгений, за доставленное удовольствие!

  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Минск старинный и современный
    Говорят, что Евгений лучший гид Минска. Подтверждаем)
    Говорят, что Евгений лучший гид Минска. Подтверждаем)Говорят, что Евгений лучший гид Минска. Подтверждаем)
  • М
    Мария
    11 мая 2024
    Минск для всей семьи
    Спасибо Кристине за интересную экскурсию! Она очень интересно излагает материал, очень приятно ее слушать

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Минский гостиный двор»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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