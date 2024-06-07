1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия «Добро пожаловать в Минск»: путешествие по времени
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Минска в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: На площади Независимости
Завтра в 13:30
10 июня в 10:30
16341 471₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Минск для всей семьи
Обзорная прогулка по городу для взрослых и детей
Начало: В центре Минска
19 июня в 08:30
20 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
3 часа
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Магдебургское право, наследие иезуитов, шедевры советской архитектуры и другие яркие пазлы столицы
Начало: Рядом с ж/д вокзалом Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июня 2024Большое спасибо экскурсоводу Марине! Все очень понятно и интересно! Обязательно посоветую друзьям!
- ДДенис6 июня 2024Большое спасибо Марине за прекрасный рассказ о городе!
- ААлла5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Ни на минуту не пожалели, что взяли её.
- ООльга3 июня 2024Большое спасибо экскурсоводу Ирине, она рассказала много интересных фактов про свой родной город, показала нам Минск во всей красе. Очень понравился
- ННаталия31 мая 2024Всё очень хорошо, но группа наша состояла из 13 человек и дали нам маленький автобус. Видели мы всё на уровне
- ТТитов26 мая 2024Много раз был в Минске по делам. И вот приехали просто походить. На Трипстере заинтересовались экскурсией Евгения. К сожалению Евгений
- ЖЖанна23 мая 2024Спасибо гиду Надежде! Много познавательной информации! Нам очень понравилось!
- ЭЭльза22 мая 2024Знание истории, изящный юмор, учитывает физические возможности группы! Мы выбрали индивидуальную экскурсию, но нам повезло попасть немного и на групповую!
- ЕЕлена21 мая 2024Говорят, что Евгений лучший гид Минска. Подтверждаем)
- ММария11 мая 2024Спасибо Кристине за интересную экскурсию! Она очень интересно излагает материал, очень приятно ее слушать
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Минский гостиный двор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Минский гостиный двор" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 890 до 6 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 320 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Минске на 2024 год по теме «Минский гостиный двор», 320 ⭐ отзывов, цены от 890₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август