Главные площади и проспекты Привокзальная площадь с символами послевоенного Минска:

башни-близнецы, которые сказочно подсвечиваются вечером;

трофейные башенные часы;

• комплекс современного железнодорожного вокзала. Площадь Независимости с уникальной застройкой разных эпох. Вы увидите:

Красный костёл;

Дом правительства;

необычный памятник Ленину — и узнаете забавные и трагические истории их создания;

зайдёте в здание Главпочтамта и оцените его интерьеры. Проспект Независимости • прогуляетесь по этому самому парадному проспекту Минска;

увидите здания МВД и КГБ;

минский стадион «Динамо»;

здание Исполнительного секретариата СНГ;

оцените застройку в стиле неоклассицизма — Национальный банк Республики Беларусь, ГУМ, Национальный художественный музей и не только. Старая часть города Александровский сквер (бывшая Староместская площадь) • отыщем самый старый минский фонтан • осмотрим Национальный академический театр и здание Администрации президента. Верхний город Через Октябрьскую площадь с дворцами Независимости и Профсоюзов мы попадём в уютный район с сохранившейся исторической застройкой 16–19 вв. Насыщенная путевая информация поэтапно погрузит вас в историю и современную жизнь Беларуси и её столицы! Важная информация:.

