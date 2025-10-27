Эта обзорная экскурсия даст вам исчерпывающее представление о Минске. Вы увидите ключевые достопримечательности, коих здесь немало, и услышите интересные истории о них.
От Привокзальной площади с символами послевоенного Минска до Верхнего города, где сохранилась застройка 16–19 веков. Мы не спеша прогуляемся, разглядывая архитектуру и обсуждая особенности столицы.
Описание экскурсии
Главные площади и проспекты Привокзальная площадь с символами послевоенного Минска:
- башни-близнецы, которые сказочно подсвечиваются вечером;
- трофейные башенные часы;
• комплекс современного железнодорожного вокзала. Площадь Независимости с уникальной застройкой разных эпох. Вы увидите:
- Красный костёл;
- Дом правительства;
- необычный памятник Ленину — и узнаете забавные и трагические истории их создания;
- зайдёте в здание Главпочтамта и оцените его интерьеры. Проспект Независимости • прогуляетесь по этому самому парадному проспекту Минска;
- увидите здания МВД и КГБ;
- минский стадион «Динамо»;
- здание Исполнительного секретариата СНГ;
оцените застройку в стиле неоклассицизма — Национальный банк Республики Беларусь, ГУМ, Национальный художественный музей и не только. Старая часть города Александровский сквер (бывшая Староместская площадь) • отыщем самый старый минский фонтан • осмотрим Национальный академический театр и здание Администрации президента. Верхний город Через Октябрьскую площадь с дворцами Независимости и Профсоюзов мы попадём в уютный район с сохранившейся исторической застройкой 16–19 вв. Насыщенная путевая информация поэтапно погрузит вас в историю и современную жизнь Беларуси и её столицы! Важная информация:.
- Оплата остатка стоимости — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личный расходы
- Чай/кофе
- Зонты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Минска
Завершение: Площадь Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
27 окт 2025
Н
Наталья
11 сен 2025
Экскурсовод Ольга провела очень душевную встречу. Наша группа состояла из 5человек. Мы, как будто, уже были знакомы. Такая теплая была атмосфера и рассказ, перемежающийся с беседой, о белорусской истории, культуре, архитектуре, белорусском языке, современной жизни. Ольга посоветовала, что еще стоит посмотреть в Минске и Беларуси. Экскурсовод- профи!
Е
Елена
16 июл 2025
Экскурсия прошла отлично, несмотря на проливной дождь. Экскурсовод Жанна подробно рассказала и показала нам Исторический Минск. Очень познавательно. Спасибо! Рекомендую!
А
Анастасия
16 июн 2025
Экскурсия замечательная. Очень понравилась гид Елена. Лучше пойти на такую экскурсию в начале своего пребывания в городе. Потому что после экскурсии хочется посетить новые места, о которых рассказывает гид).
Н
Наталья
11 мая 2025
