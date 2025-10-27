Мои заказы

Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала

Эта обзорная экскурсия даст вам исчерпывающее представление о Минске. Вы увидите ключевые достопримечательности, коих здесь немало, и услышите интересные истории о них.

От Привокзальной площади с символами послевоенного Минска до Верхнего города, где сохранилась застройка 16–19 веков. Мы не спеша прогуляемся, разглядывая архитектуру и обсуждая особенности столицы.
5 отзывов
Описание экскурсии

Главные площади и проспекты Привокзальная площадь с символами послевоенного Минска:

  • башни-близнецы, которые сказочно подсвечиваются вечером;
  • трофейные башенные часы;

• комплекс современного железнодорожного вокзала. Площадь Независимости с уникальной застройкой разных эпох. Вы увидите:

  • Красный костёл;
  • Дом правительства;
  • необычный памятник Ленину — и узнаете забавные и трагические истории их создания;
  • зайдёте в здание Главпочтамта и оцените его интерьеры. Проспект Независимости • прогуляетесь по этому самому парадному проспекту Минска;
  • увидите здания МВД и КГБ;
  • минский стадион «Динамо»;
  • здание Исполнительного секретариата СНГ;
оцените застройку в стиле неоклассицизма — Национальный банк Республики Беларусь, ГУМ, Национальный художественный музей и не только. Старая часть города Александровский сквер (бывшая Староместская площадь) • отыщем самый старый минский фонтан • осмотрим Национальный академический театр и здание Администрации президента. Верхний город Через Октябрьскую площадь с дворцами Независимости и Профсоюзов мы попадём в уютный район с сохранившейся исторической застройкой 16–19 вв. Насыщенная путевая информация поэтапно погрузит вас в историю и современную жизнь Беларуси и её столицы! Важная информация:.
  • Оплата остатка стоимости — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Привокзальная площадь Минска
  • Башни-близнецы
  • Трофейные башенные часы
  • Комплекс современного железнодорожного вокзала
  • Площадь Независимости
  • Красный костёл
  • Дом правительства
  • Памятник Ленину
  • Здание Главпочтамта
  • Проспект Независимости
  • Здания МВД и КГБ
  • Стадион «Динамо»
  • Национальный банк Республики Беларусь
  • ГУМ
  • Национальный художественный музей
  • Александровский сквер
  • Национальный академический театр
  • Администрации президента
  • Верхний город
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личный расходы
  • Чай/кофе
  • Зонты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Минска
Завершение: Площадь Свободы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
27 окт 2025
Н
Наталья
11 сен 2025
Экскурсовод Ольга провела очень душевную встречу. Наша группа состояла из 5человек. Мы, как будто, уже были знакомы. Такая теплая была атмосфера и рассказ, перемежающийся с беседой, о белорусской истории, культуре, архитектуре, белорусском языке, современной жизни. Ольга посоветовала, что еще стоит посмотреть в Минске и Беларуси. Экскурсовод- профи!
Е
Елена
16 июл 2025
Экскурсия прошла отлично, несмотря на проливной дождь. Экскурсовод Жанна подробно рассказала и показала нам Исторический Минск. Очень познавательно. Спасибо! Рекомендую!
А
Анастасия
16 июн 2025
Экскурсия замечательная. Очень понравилась гид Елена. Лучше пойти на такую экскурсию в начале своего пребывания в городе. Потому что после экскурсии хочется посетить новые места, о которых рассказывает гид).
Н
Наталья
11 мая 2025

