2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: Любое удобное для Вас время
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
от 300Br за всё до 3 чел.
3.5 часа
Групповая
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
Завтра в 18:00
26 фев в 18:00
от 60Br за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
Начало: Ж/д вокзал Минска
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
от 50Br за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья19 февраля 2025Было холодно но весело. 👍экскурсия проведена качественно. Узнали много интересного. Марина профи в своем делВодитель Александр доброжелательный. Спасибо
- ИИрина18 февраля 2025Мы увидели центр Минска, узнали в красках его историю. Экскурсовод супер! Водитель отличный. Вообщем команда профессионалов. Мы остались очень довольны.
- ССветлана17 января 2025Я выбрала индивидуальную экскурсию по двум причинам: без предоплаты и удобное для нас время. Мне хотелось моей давней подруге,из Тольятти,
- ЕЕкатерина11 января 2025Экскурсия незабываемая. Вечерний новогодний Минск красив и сказочен. Экскурсовод Михаил потрясающий рассказчик со знанием истории Беларуссии. Очень понравилось!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «ГУМ, универмаг»
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