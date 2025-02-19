ГУМ, универмаг – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «ГУМ, универмаг» в Минске, цены от 50 Br. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
На машине
53 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: Любое удобное для Вас время
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
от 300Br за всё до 3 чел.
Вечерняя экскурсия по Минску
На автобусе
592 отзыва
3.5 часа
Групповая
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
Завтра в 18:00
26 фев в 18:00
от 60Br за человека
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
Пешая
На поезде
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
Начало: Ж/д вокзал Минска
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
от 50Br за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    19 февраля 2025
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
    Было холодно но весело. 👍экскурсия проведена качественно. Узнали много интересного. Марина профи в своем делВодитель Александр доброжелательный. Спасибо
  • И
    Ирина
    18 февраля 2025
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
    Мы увидели центр Минска, узнали в красках его историю. Экскурсовод супер! Водитель отличный. Вообщем команда профессионалов. Мы остались очень довольны.
  • С
    Светлана
    17 января 2025
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
    Я выбрала индивидуальную экскурсию по двум причинам: без предоплаты и удобное для нас время. Мне хотелось моей давней подруге,из Тольятти,
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    показать Минск во всей его красе. У нас была экскурсовод Надежда,она сразу спросила наши пожелания. Слушая экскурсовода мы очень многое узнали о Минске, увидели все самые знаковые места города. Познакомились с историей города в Троицком предместье и Верхнем городе. Надежда помогала нам с выбором удачных ракурсов для фотографий и сама фотографировала нас. Водитель Александр был вежлив и галантен. Остались очень довольны. Рекомендую индивидуальную экскурсию, не пожалеете!)))

  • Е
    Екатерина
    11 января 2025
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Экскурсия незабываемая. Вечерний новогодний Минск красив и сказочен. Экскурсовод Михаил потрясающий рассказчик со знанием истории Беларуссии. Очень понравилось!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «ГУМ, универмаг»

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  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в феврале 2025
Сейчас в Минске в категории "ГУМ, универмаг" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 300. Туристы уже оставили гидам 645 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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