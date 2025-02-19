Стадион "Динамо" – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Стадион "Динамо"» в Минске, цены от 35 Br. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
На автобусе
977 отзывов
3.5 часа
Групповая
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Ул. Советская 15, у входа в Красный костел
Завтра в 18:00
26 фев в 10:00
60Br за человека
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
На автобусе
306 отзывов
1 час 15 минут
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
27 фев в 11:00
28 фев в 11:00
от 35Br за человека
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
Пешая
На поезде
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
Начало: Ж/д вокзал Минска
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
от 50Br за всё до 8 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Стадион "Динамо"»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
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  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в феврале 2025
Сейчас в Минске в категории "Стадион "Динамо"" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 60. Туристы уже оставили гидам 1283 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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