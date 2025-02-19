3.5 часа
Групповая
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Ул. Советская 15, у входа в Красный костел
Завтра в 18:00
26 фев в 10:00
60Br за человека
1 час 15 минут
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
27 фев в 11:00
28 фев в 11:00
от 35Br за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
Начало: Ж/д вокзал Минска
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
от 50Br за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 февраля 2025Все было отлично
- ООксана19 февраля 2025Все замечательно. Организация супер.
- ИИгорь18 февраля 2025Очень интересная и содержательная экскурсия. Квалифицированный и грамотный экскурсовод.
- ССветлана18 февраля 2025Приятная экскурсия по главным достопримечательностям города. Маршрут составлен отлично, спасибо организаторам.
- ГГалина18 февраля 2025Приятно и с пользой провели время. На улице было холодно, пешком столько не проходишь, а на автобусе получилось поближе познакомиться с Минском и его историей. Всем советую данную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Стадион "Динамо"»
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