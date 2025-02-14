скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
60005400₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
2 часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
Исследуйте Минск в мини-группе: от Привокзальной площади до Верхнего города. Узнайте о ключевых достопримечательностях и их истории за 2 часа
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:30 и 16:30
Завтра в 10:30
26 фев в 13:30
15001350₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
Начало: Ж/д вокзал Минска
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
от 50Br за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖукова14 февраля 2025Всем добрый день! Знакомство с любым городом считаю нужно всегда делать с гидом и желательно в первый день, так как такие
- IIVAN9 февраля 2025Спасибо Виталию за отличную экскурсию, лёгкая и интересная подача.
- ААнна17 января 2025Были на пешей экскурсии 8 января с Марией, мы до сих пор под впечатлением. Несмотря на плохую погоду экскурсия прошла
- ССветлана13 января 2025Только были мы на другой экскурсии- 2,5 часа и от университета
- ИИрина10 января 2025Хотели поблагодарить за экскурсию. Наш гид Сергей прекрасно ее провел. Это было очень информативное знакомство с городом, Сергей учитывал наш
- ДДмитрий18 ноября 2024Гиду по имени Максим большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию по центру прекрасного города Минск!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «На поезде»
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