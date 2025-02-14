О поездах и железной дороге

Найдено 3 экскурсии в категории «На поезде» в Минске, цены от 50 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Два часа Минска: индивидуальная экскурсия от ж/д вокзала
Пешая
На поезде
скидка
10%
25 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
60005400 за всё до 8 чел.
2 часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала в мини-группе
Пешая
На поезде
скидка
10%
12 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
2 часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
Исследуйте Минск в мини-группе: от Привокзальной площади до Верхнего города. Узнайте о ключевых достопримечательностях и их истории за 2 часа
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:30 и 16:30
Завтра в 10:30
26 фев в 13:30
15001350 за человека
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
Пешая
На поезде
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
Начало: Ж/д вокзал Минска
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
от 50Br за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жукова
    14 февраля 2025
    2 часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала в мини-группе
    Всем добрый день! Знакомство с любым городом считаю нужно всегда делать с гидом и желательно в первый день, так как такие
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    экскурсии помогают быстро сориентироваться в чужом городе. Так мы и поступили в этот раз, взяли ознакомительную пешеходную экскуссию 2-2.5 часа. Встреча в удобном месте, гид прекрасно рассказал нам про все основные достопримечательности и историю города. Единственное немного замерзли под конец, так что при пеших прогулках учитывайте погоду у нас это был февраль температура была -6.

    Всем добрый день!Всем добрый день!
  • I
    IVAN
    9 февраля 2025
    Два часа Минска: индивидуальная экскурсия от ж/д вокзала
    Спасибо Виталию за отличную экскурсию, лёгкая и интересная подача.
  • А
    Анна
    17 января 2025
    2 часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала в мини-группе
    Были на пешей экскурсии 8 января с Марией, мы до сих пор под впечатлением. Несмотря на плохую погоду экскурсия прошла
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    на одном дыхании, в неспешном темпе мы успели посмотреть все самое интересное в Минске. Мария потрясающе рассказывала, отвечала на вопросы и даже прочитала нам стих на белорусском языке. Организатор заранее снами связался, прислал адрес и даже прикрепил фото, нашли место встречи без проблем. А к концу нашей экскурсии даже выглянуло солнышко)! Будем вас рекомендовать!

  • С
    Светлана
    13 января 2025
    2 часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала в мини-группе
    Только были мы на другой экскурсии- 2,5 часа и от университета
  • И
    Ирина
    10 января 2025
    Два часа Минска: индивидуальная экскурсия от ж/д вокзала
    Хотели поблагодарить за экскурсию. Наш гид Сергей прекрасно ее провел. Это было очень информативное знакомство с городом, Сергей учитывал наш
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    темп передвижения, очень понравилась его грамотная речь, ответы на дополнительные вопросы от нас. Дополнительно получили информацию куда сходить, и что посмотреть. Благодарим за прекрасно проведенное время!!!

  • Д
    Дмитрий
    18 ноября 2024
    Два часа Минска: индивидуальная экскурсия от ж/д вокзала
    Гиду по имени Максим большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию по центру прекрасного города Минск!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «На поезде»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в феврале 2025
Сейчас в Минске в категории "На поезде" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 5400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год на поезде, 37 ⭐ отзывов, цены от 50₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель