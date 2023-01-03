Обширная программа на целый день с посещением знаковых памятников Беларуси
Обширная программа на целый день с посещением знаковых памятников Беларуси: Мирского замка и его часовни с привидением, Несвижской ратуши, монастыря бенедиктинок, Фарного костела и Несвижского дворца Радзивиллов. В перерыве между экскурсиями будет подан комплексный обед, а передвигаться от места к месту вы будете на комфортабельном автобусе.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩
- Мирский замок
- Несвижский замок
- Несвижская ратуша
- Монастырь бенедиктинок
- Слуцкая брама
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Описание
Архитектурный облик Мирского замка (XVIв.) оставляет неизгладимое впечатление, которое дополняет осмотр музейной экспозиции в северном корпусе замка. Здесь вы сможете узнать о жизни владельцев замка и нелегкой судьбе самой крепости на различных этапах истории Беларуси. Рядом с замком в парке (кон. XIX в.) находится колоритная часовня-усыпальница последних владельцев замка – князей Святополк-Мирских. В самом поселке Мир удивительным образом на центральной площади соседствуют храмы различных конфессий –православная Троицкая церковь (XVI в.), католический костел Св. Николая (XVI в.), синагога (XIX в.).
Несвиж – столица князей Радзивилов. Наиболее интересные здания города относятся к последней четверти XVI века: здание Ратуши, Слуцкая брама, монастырь бенедектинок. Несвижский Фарный костел (XVI в.)- родовая усыпальница клана Радзивилов, где сохранилось более 70 захоронений, среди которых есть и мумии. Здесь находится самая большая жемчужина в короне Минщины – Несвижский дворцово-парковый ансамбль (XVI в.), в дворцовом комплексе которого была открыта экспозиция музея (библиотека, архив Радзивилов, интерьеры замка). Вокруг дворца находится зеленое ожерелье парков, самым загадочным из которых сегодня является Старый парк – памятник ландшафтной архитектуры XIX в.
Программа тура
«Мир — Несвиж» — самая популярная и востребованная экскурсия во все времена года, познакомит Вас с самыми ценными памятниками Беларуси, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Мирским замком и дворцово-парковым комплексом в Несвиже.
Мир и Несвиж. За этими названиями дыхание столетий. Здесь писалась история ни одной семьи или города – писалась история выдающихся людей и великих государств. Вы посетите самые красивые замки Беларуси — 2 из 4 объектов ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с тонкостями совершенных фортификационных систем и пройдете по залам, которые еще помнят великих князей и королей. Вы узнаете о тайнах и интригах, о легендах и преданиях среди тенистых парковых аллей.
Мирский замок
Мир – местечко с тихим уютом улиц, где на протяжении столетий тесно переплетались судьбы, культура и быт белорусов, поляков, цыган, татар, евреев. На окраине местечка важно расположился средневековый исполин — Мирский замок. Величественные башни и мощные стены гармонично сочетаются с прекрасным парком, отражаясь в зеркале пруда. Богато украшенные резьбой и позолотой залы, изящная мебель, крутые лестницы, по которым Вы не просто пройдете – перейдете в другую реальность, в другой век.
Часовня-усыпальница Святополк-Мирских
Часовня – лестница, которая проведет Вас от мощных стен замка к великолепным паркам. В ней воплощение столь популярного в XIX веке стиля «модерн» — никакой симметрии и классики – новый взгляд на архитектуру, свежие приемы и формы. Это место облюбовало и привидение замка – Сонечка, которая, среди других, похоронена в усыпальнице.
Обед
Переезд в Несвиж (32 км)
Несвижская ратуша (внешний осмотр)
В самом центре Несвижа расположен прекрасный образец архитектуры XVI века – городская Ратуша – орган самоуправления. Именно она может Вам поведать все тайны средневекового города и горожан: здесь вершился суд и выносились приговоры, здесь находился городской архив и казна, здесь хранились контрольные весы, а рядом проходили ярмарки. Сердце самой старой Ратуши в Беларуси и сегодня бьется ритмично – каждые 15 минут с высокой башни напоминают о времени часы.
Дом на рынке (дом ремесленника) (внешний осмотр)
Дом ремесленника или домик на рынке, расположенный у рыночной площади, несомненно, привлекает внимание – других таких нет, не только в Несвиже, но и Беларуси. А ведь 3 столетия назад именно так выглядела застройка площади вокруг ратуши: домики ремесленников с изящными барочными фасадами, которые, словно кленовый листок, элегантно прикрывают 2-скатную деревянную крышу. Дом на Рынке — единственный сохранившийся в Беларуси пример городского жилья первой половины XVIII века со своеобразным барочным фасадом.
Монастырь бенедиктинок (внешний осмотр)
Николай Христофор Радзивилл Сиротка, получивший хорошее образование в Европе, и его жена Эльжбета Евфимия, которую за красоту и ум часто называли «царицей Савской», и в Несвиже стремились развивать образование Европейского уровня. По инициативе Евфимии, в 1596 году в Несвиже был основан первый на территории Беларуси женский католический монастырь. Девушки из шляхетских семей обучались здесь слову божьему, музыке, вышивке, грамоте и т. д. Традиция образования красной нитью проходит через всю историю города — и нить не оборвана. Сегодня в здании монастыря расположен Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа.
Слуцкая брама(внешний осмотр)
Она веками встречала торговцев и ремесленников, поэтов и композиторов, князей и королей. Или не она? В конце XVI века в Несвиж можно было попасть через одни из 5 ворот – других вариантов не было. До наших дней сохранились лишь одни – Слуцкие. Часто ли Вам встречаются ворота в город? Нет? Тогда обязательно сделайте фото на память и загадайте желание, пройдя через них. Достопримечательность
Несвижский Фарный костел
«Поклонись храму твоему в страхе твоем» — этими словами встречает прихожан величественный и монументальный Несвижский костел Божьего тела. Возведенный в XVI веке, он стал первым в Речи Посполитой храмом в стиле барокко: великолепные фрески, картины, мрамор и позолота. Под костелом расположилась крипта Радзивиллов – третья в Европе усыпальница по количеству захоронений. По-настоящему атмосферное завораживающее место.
Достопримечательность
Несвижский дворец Радзивиллов
Несвиж – один из старейших и самых загадочных городов Беларуси, где находится знаменитый Несвижский дворец. В XVI веке красотой и великолепием отделки он составлял конкуренцию многим королевским дворцам: паркет из ценнейших пород дерева, уникальная отделка потолка, стены, покрытые позолотой. Это поистине мистическое место и одно из самых загадочных в Беларуси, в стенах которого ищет успокоения душа Барбары Радзивилл – Черная дама Несвижа.
Переезд в Минск (120 км)
понедельник, четверг, суббота, воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Комплексный обед
- Входные билеты по программе (в оба замка)
- Что не входит
- Вы можете сделать пожертвование в Фарном костеле (по желанию)
- Личные расходы туристов
- Место начала и завершения?
- Минск, Привокзальная площадь 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: понедельник, четверг, суббота, воскресеньеЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ! При бронировании данной экскурсии необходимо обязательно указывать все данные о туристах в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
- Оплата остатка суммы по заказу производится только в белорусских рублях по курсу на день экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 396 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кравцова Лариса
3 янв 2023
Все очень понравилось, прекрасная организация. Замечательный экскурсовод Георгий, очень интересно и любопытно рассказывап, с изюминкой, с юмором.. Если есть желание посетить эти места рекомендую, впечатление получите., много интересного увидите.
S
Saaranje
3 янв 2023
экскурсия замечательная! гид весёлый и заботливый. в обеде не хватало либо горячего чая, либо горячего кофе.
A
Alexzuev
3 янв 2023
Время выезда отличное, приняли карту Мир утром, понравилось! Посмотрели 2 замка, в промежутке был комплексный отличный обед, всё классно. Единственный минус(моё субъективное мнение) экскурсия немного была затянута после обеда. В целом приятные экскурсоводы, хороший автобус и великолепные впечатления!!
М
Марина Чумаченко
1 янв 2023
Лучший экскурсовод, которого я видела в своей жизни
Б
Бочарова Яна
27 дек 2022
Экскурсия очень понравилась. Информационно насыщенная, много объектов для осмотра, внимательный и профессиональный гид Александрина, вкусный обед, отличный водитель - привез нас в Минск по пурге в темное время суток. После экскурсии гид проводила до ТД «Столица», что не входило в программу и было очень кстати в такое зимнее ненастье.
Г
Голу
20 дек 2022
Посмотрели все что было заявлено в экскурсии (и даже чуть больше). Очень повезло с гидом Георгием, он рассказывал интересно, подробно и исторические факты и легенды, экскурсии в замках проводили местные гиды и было познавательно. Про обед можно написать отдельно - так как было вкусно и сытно(вообще не ожидала).
И обеденное свободное время тоже было.
И обеденное свободное время тоже было.
М
Мария Мельникова
20 дек 2022
Нам очень понравились оба объекта, наш экскурсовод и экскурсоводы на местах.
Погрузились в атмосферу, узнали много нового!
Пожелание только к транспорту: нельзя на дальние расстояния предоставлять маршрутки! Даже спинку не откинешь! Крючков тоже нет!
Ваша экономия понятна, но, пожалуйста, не за счёт моего здоровья и комфорта!
Ещё по поводу оплаты: вы знали о том, что наша экскурсия в субботу мин за две недели, но только в Минске, уже после того, как мы поменяли для оплаты рубли в обменнике по
Погрузились в атмосферу, узнали много нового!
Пожелание только к транспорту: нельзя на дальние расстояния предоставлять маршрутки! Даже спинку не откинешь! Крючков тоже нет!
Ваша экономия понятна, но, пожалуйста, не за счёт моего здоровья и комфорта!
Ещё по поводу оплаты: вы знали о том, что наша экскурсия в субботу мин за две недели, но только в Минске, уже после того, как мы поменяли для оплаты рубли в обменнике по
Л
Любовь Гаврилович
20 дек 2022
Здравствуйте! Я считаю правильнее было бы поменять посещение замков местами в период, когда световой день короткий. Так как парк в несвижском осмотреть нет возможности, так как пока шла экскурсия, на улице стемнело. Либо время выезда сделать пораньше на час. В целом все понравилось, спасибо экскурсоводами и водителю
С
Светлана Ушакова
18 дек 2022
Замечательная экскурсия. Профессиональный гид. Опытный водитель.
А
Анна
17 дек 2022
Автобус опоздал на час. И программу сократили за счёт свободного времени. На осмотр замков снаружи было минут по 20 (хотя за это время нужно было ещё успеть в гардероб и сувенирный). И если в Мирском замке было ещё светло, то пока тянулась экскурсия по Несвижу - стемнело. В итоге, эти 20 минут свободного времени прошли в темноте - замок и территорию было уже не рассмотреть. Надо уметь выстраивать программу так чтобы не упускать главное. Масштабным замкам нужна перспектива обзора.
А
Алла Заец
12 дек 2022
Добрый день! Очень увлекательная и интересная по насыщенности экскурсия в 2 старинных замка в Белоруссии династии рода Радзивиллов. Хочу сказать отдельные слова благодарности нашему экскурсоводу Егору - настоящий профессионал своего дела. Не смотря на то, что экскурсия была зимой в снег - я не замерзла, но получила колоссальное удовольствие от прогулок на свежем воздухе. Очень рекомендую всем, кто приезжает в Минск.
О
Олег Ю
9 дек 2022
Спасибо, все было инетересно и четко. Время пролетело быстро.
Е
Екатерина Храмова
7 дек 2022
Очень качественная экскурсия. Работа гидов на высоте. Удобный трансфер.
О
Ольга Алексеева
5 дек 2022
Экскурсия Мир - Несвиж. Отлично организована, чудесная экскурсовод, много информации. Но…. в ресторанчике, где был организован обед был совершенно отвратительный кекс. Там же приобрели мясную продукцию, которая оказалась тухлой (свинина сыровяленая)
Н
Наталья Гаридуева
4 дек 2022
Очень понравилась экскурсия! Прекрасная организация и отличный гид-экскурсовод Александрина! Было интересно, познавательно и увлекательно, мы замечательно провели время, получили массу положительных эмоций. Однозначно рекомендую данную экскурсию!
Ещё 381 отзыв
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