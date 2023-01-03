Архитектурный облик Мирского замка (XVIв.) оставляет неизгладимое впечатление, которое дополняет осмотр музейной экспозиции в северном корпусе замка. Здесь вы сможете узнать о жизни владельцев замка и нелегкой судьбе самой крепости на различных этапах истории Беларуси. Рядом с замком в парке (кон. XIX в.) находится колоритная часовня-усыпальница последних владельцев замка – князей Святополк-Мирских. В самом поселке Мир удивительным образом на центральной площади соседствуют храмы различных конфессий –православная Троицкая церковь (XVI в.), католический костел Св. Николая (XVI в.), синагога (XIX в.).

Несвиж – столица князей Радзивилов. Наиболее интересные здания города относятся к последней четверти XVI века: здание Ратуши, Слуцкая брама, монастырь бенедектинок. Несвижский Фарный костел (XVI в.)- родовая усыпальница клана Радзивилов, где сохранилось более 70 захоронений, среди которых есть и мумии. Здесь находится самая большая жемчужина в короне Минщины – Несвижский дворцово-парковый ансамбль (XVI в.), в дворцовом комплексе которого была открыта экспозиция музея (библиотека, архив Радзивилов, интерьеры замка). Вокруг дворца находится зеленое ожерелье парков, самым загадочным из которых сегодня является Старый парк – памятник ландшафтной архитектуры XIX в.

Программа тура

«Мир — Несвиж» — самая популярная и востребованная экскурсия во все времена года, познакомит Вас с самыми ценными памятниками Беларуси, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Мирским замком и дворцово-парковым комплексом в Несвиже.

Мир и Несвиж. За этими названиями дыхание столетий. Здесь писалась история ни одной семьи или города – писалась история выдающихся людей и великих государств. Вы посетите самые красивые замки Беларуси — 2 из 4 объектов ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с тонкостями совершенных фортификационных систем и пройдете по залам, которые еще помнят великих князей и королей. Вы узнаете о тайнах и интригах, о легендах и преданиях среди тенистых парковых аллей.

Мирский замок

Мир – местечко с тихим уютом улиц, где на протяжении столетий тесно переплетались судьбы, культура и быт белорусов, поляков, цыган, татар, евреев. На окраине местечка важно расположился средневековый исполин — Мирский замок. Величественные башни и мощные стены гармонично сочетаются с прекрасным парком, отражаясь в зеркале пруда. Богато украшенные резьбой и позолотой залы, изящная мебель, крутые лестницы, по которым Вы не просто пройдете – перейдете в другую реальность, в другой век.

Часовня-усыпальница Святополк-Мирских

Часовня – лестница, которая проведет Вас от мощных стен замка к великолепным паркам. В ней воплощение столь популярного в XIX веке стиля «модерн» — никакой симметрии и классики – новый взгляд на архитектуру, свежие приемы и формы. Это место облюбовало и привидение замка – Сонечка, которая, среди других, похоронена в усыпальнице.

Обед

Переезд в Несвиж (32 км)

Несвижская ратуша (внешний осмотр)

В самом центре Несвижа расположен прекрасный образец архитектуры XVI века – городская Ратуша – орган самоуправления. Именно она может Вам поведать все тайны средневекового города и горожан: здесь вершился суд и выносились приговоры, здесь находился городской архив и казна, здесь хранились контрольные весы, а рядом проходили ярмарки. Сердце самой старой Ратуши в Беларуси и сегодня бьется ритмично – каждые 15 минут с высокой башни напоминают о времени часы.

Дом на рынке (дом ремесленника) (внешний осмотр)

Дом ремесленника или домик на рынке, расположенный у рыночной площади, несомненно, привлекает внимание – других таких нет, не только в Несвиже, но и Беларуси. А ведь 3 столетия назад именно так выглядела застройка площади вокруг ратуши: домики ремесленников с изящными барочными фасадами, которые, словно кленовый листок, элегантно прикрывают 2-скатную деревянную крышу. Дом на Рынке — единственный сохранившийся в Беларуси пример городского жилья первой половины XVIII века со своеобразным барочным фасадом.

Монастырь бенедиктинок (внешний осмотр)

Николай Христофор Радзивилл Сиротка, получивший хорошее образование в Европе, и его жена Эльжбета Евфимия, которую за красоту и ум часто называли «царицей Савской», и в Несвиже стремились развивать образование Европейского уровня. По инициативе Евфимии, в 1596 году в Несвиже был основан первый на территории Беларуси женский католический монастырь. Девушки из шляхетских семей обучались здесь слову божьему, музыке, вышивке, грамоте и т. д. Традиция образования красной нитью проходит через всю историю города — и нить не оборвана. Сегодня в здании монастыря расположен Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа.

Слуцкая брама(внешний осмотр)

Она веками встречала торговцев и ремесленников, поэтов и композиторов, князей и королей. Или не она? В конце XVI века в Несвиж можно было попасть через одни из 5 ворот – других вариантов не было. До наших дней сохранились лишь одни – Слуцкие. Часто ли Вам встречаются ворота в город? Нет? Тогда обязательно сделайте фото на память и загадайте желание, пройдя через них. Достопримечательность

Несвижский Фарный костел

«Поклонись храму твоему в страхе твоем» — этими словами встречает прихожан величественный и монументальный Несвижский костел Божьего тела. Возведенный в XVI веке, он стал первым в Речи Посполитой храмом в стиле барокко: великолепные фрески, картины, мрамор и позолота. Под костелом расположилась крипта Радзивиллов – третья в Европе усыпальница по количеству захоронений. По-настоящему атмосферное завораживающее место.

Достопримечательность

Несвижский дворец Радзивиллов

Несвиж – один из старейших и самых загадочных городов Беларуси, где находится знаменитый Несвижский дворец. В XVI веке красотой и великолепием отделки он составлял конкуренцию многим королевским дворцам: паркет из ценнейших пород дерева, уникальная отделка потолка, стены, покрытые позолотой. Это поистине мистическое место и одно из самых загадочных в Беларуси, в стенах которого ищет успокоения душа Барбары Радзивилл – Черная дама Несвижа.

Переезд в Минск (120 км)