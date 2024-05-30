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Мини-группа
11 часов
Экскурсия по замкам Мир и Несвиж: величие и история Беларуси
Погрузитесь в мир великой истории и архитектуры с экскурсией по замкам Мир и Несвиж, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
130Br за человека
Групповая
10 часов
Популярное предложение
День замков и дворцов Беларуси: Мирский замок и Несвижский дворец
Погрузитесь в историю Беларуси, посетив знаменитые Мирский замок и Несвижский дворец, жемчужины архитектурного наследия
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: Ежедневно в 9:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
90Br за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Путешествие по замкам Мир и Несвиж: историческое наследие Беларуси
Присоединяйтесь к нам в путешествие по замкам Мир и Несвиж, чтобы ощутить дух истории и культуры Беларуси через её знаковые памятники
Начало: Минск, Привокзальная площадь 5 (внутри ЖД вокзала)
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
90Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера30 мая 2024Минск произвёл на меня особое впечатление! Минск с его замками, широкими проспектами, лесами и полями похож на благородного чинного, красивого
- ООлеся28 мая 2024Очень хороший гид Ольга. И организация экскурсии также на хорошем уровне. Спасибо
- ВВероника6 мая 2024Экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед и все билеты включены)Супер экскурсия, интересные достопримечательные города
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Часовня-усыпальница Святополк-Мирских»
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