Часовня-усыпальница Святополк-Мирских – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Часовня-усыпальница Святополк-Мирских» в Минске, цены от 90 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
120 отзывов
Экскурсия по замкам Мир и Несвиж: величие и история Беларуси
Погрузитесь в мир великой истории и архитектуры с экскурсией по замкам Мир и Несвиж, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: В центре Минска, подробности при бронировании
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
130Br за человека
День замков и дворцов Беларуси
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
151 отзыв
Популярное предложение
День замков и дворцов Беларуси: Мирский замок и Несвижский дворец
Погрузитесь в историю Беларуси, посетив знаменитые Мирский замок и Несвижский дворец, жемчужины архитектурного наследия
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: Ежедневно в 9:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
90Br за человека
Экскурсия в замки Мир и Несвиж
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
1170 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по замкам Мир и Несвиж: историческое наследие Беларуси
Присоединяйтесь к нам в путешествие по замкам Мир и Несвиж, чтобы ощутить дух истории и культуры Беларуси через её знаковые памятники
Начало: Минск, Привокзальная площадь 5 (внутри ЖД вокзала)
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
90Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    30 мая 2024
    Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
    Минск произвёл на меня особое впечатление! Минск с его замками, широкими проспектами, лесами и полями похож на благородного чинного, красивого
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    седого мужчину, ухоженного и пахнущего дорогим одеколоном Замки его бережно восстановленные, в 2010 году, собранные после исторических ранений по крупицам достойны особого внимания туристов, они таинственно-великолепны Спасибо городам Белоруссии, народу республики моя благодарность, уважение и почет

  • О
    Олеся
    28 мая 2024
    Экскурсия «Мир - Несвиж: владения рода Радзивиллов»
    Очень хороший гид Ольга. И организация экскурсии также на хорошем уровне. Спасибо
  • В
    Вероника
    6 мая 2024
    Экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед и все билеты включены)
    Супер экскурсия, интересные достопримечательные города

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Часовня-усыпальница Святополк-Мирских»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Часовня-усыпальница Святополк-Мирских" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 130. Туристы уже оставили гидам 1441 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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